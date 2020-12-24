В соответствии с законом «О национальной обороне» на 2019 финансовый год Конгресс США создал Национальную комиссию по безопасности военной авиации (The National Commission on Military Aviation Safety). Цель комиссии — изучить прошлые неудачи и дать рекомендации президенту, Конгрессу и министерству обороны по повышению авиационной безопасности и готовности Вооружённых сил США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Национальная комиссия по безопасности военной авиации 1 декабря 2020 года подготовила доклад под названием «224 жизни, 11,6 миллиарда долларов, 186 единиц авиатехники». Данный документ представлен президенту и Конгрессу США, а также находится в открытом доступе.

Работа над докладом шла около двух лет — с момента создания комиссии. За это время изучен период 2013—2018 финансовых годов. Комиссия провела всесторонний обзор 6079 небоевых авиационных происшествий, в результате которых погибли 198 человек, было уничтожено 167 летательных аппаратов и нанесён ущерб в размере $9,41 млрд. С начала исследования авиационные катастрофы унесли жизни ещё 26 военнослужащих, привели к уничтожению ещё 29 летательных аппаратов и материальному ущербу почти в 2,2 миллиарда долларов.

Таким образом, с начала 2013 финансового года (т. е. с 1 сентября 2012 года) до 1 декабря 2020 года в ходе небоевых происшествий в военной авиации США погибли 224 человека, нанесён материальный ущерб в размере 11,6 миллиарда долларов, уничтожено 186 единиц авиатехники. Эти данные и изложены в названии доклада Национальной комиссии по безопасности военной авиации.

Катапультирование пилота F-16

Комиссия обнаружила, что количество лётных часов сокращается на фоне роста отказов авиационной техники. Технический персонал авиации отвлекается на различные задачи, не связанные с их узкоспециализированными авиационными навыками. Как пилоты, так и механики завалены дополнительными обязанностями, которые не оставляют им возможностей для обучения. В результате во всех видах Вооружённых cил США в среднем звене ощущается нехватка лётчиков и технических специалистов.

В ходе исследования выявлена неэффективная система обеспечения военной авиации, начиная с поставки запчастей и заканчивая техническим обслуживанием на уровне складов. Она неспособна удовлетворить потребности оперативных лётных подразделений. Данная ситуация стимулирует ещё больший «каннибализм» летательных аппаратов, когда для ремонта самолёта или вертолёта разбираются на запчасти другие боевые машины.

Кроме того, ухудшение технического обслуживания и плохое планирование перехода с устаревших платформ на новые летательные аппараты приводят к задержкам технического обслуживания, ограничению доступности воздушных судов и снижению эффективности их эксплуатации.

Члены комиссии обратили внимание на отсутствие последовательного и надежного финансирования военной авиации, что сказывается на безопасности и её боеготовности: «Непоследовательное и непредсказуемое финансирование увеличило как риск для персонала, так и стоимость операций». Комиссия выразила серьёзную озабоченность состоянием дел в авиации ВМС США и Корпуса морской пехоты США.

Надо заметить, что и до доклада Национальной комиссии по безопасности военной авиации в открытом доступе было достаточное количество негативной информации о ситуации с авиацией в Вооружённых силах США, в том числе из негосударственных источников. В частности, открыто обсуждался вопрос технического состояния вертолётов CH-53E и MH-53E. На эту тему был даже снят документальный фильм «Кто убил лейтенанта Ван Дорна?» (Who Killed Lt. Van Dorn?).

Вертолет Sikorsky CH-53E

Что касается вертолёта MH-53E, то эти боевые машины терпят крушение в три раза чаще, чем другие вертолёты ВМС США. Этот самый старый (в строю с 1970-х годов) и ненадежный вертолёт американского флота продолжает летать. Его не планируют выводить из эксплуатации, по крайней мере, до 2025 года.

Другой проблемный вертолёт CH-53E поступил на вооружение ещё в 1981 году, он предназначен для транспортировки тяжёлых грузов и личного состава. От него планировали поэтапно отказаться в середине 2000-х годов. Однако он будет летать до 2030 года или даже позже, отчасти из-за задержек с вертолётом, который должен был его заменить, CH-53K.

CH-53K изначально планировалось ввести в эксплуатацию в 2015 году, но из-за большого списка проблем он не будет полностью введен в эксплуатацию до 2023 или 2024 года. Кроме того, смущает его астрономическая цена, которая составляет 138 миллионов долларов за единицу. По данному показателю вертолёт CH-53K превзошёл истребитель пятого поколения F-35.

До выхода исследования Национальной комиссии по безопасности военной авиации в ноябре 2020 года был опубликован доклад Счётной палаты США (U.S. Government accountability office — GAO). Счётная палата США является федеральным агентством, аудиторским, оценочным и аналитическо-следственным органом Конгресса США.

Этот доклад носит красноречивое название «Поддержание систем вооружения. Показатели боеспособности авиации в целом не соответствовали поставленным целям, а затраты на поддержание отдельных систем вооружения варьировались в широких пределах». Документ посвящён техническому состоянию парка военной авиации и расходам на её эксплуатацию. Изучался период 2011—2019 финансовых годов.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B

Выводы доклада неутешительные. Военная авиация США в ужасном состоянии.

Проведён анализ боевой готовности 46 марок авиационной техники. Все девять лет были в состоянии выполнять поставленные задачи только устаревшие вертолёты UH-1N Twin Huey ВВС США, которые используются для обучения курсантов и перевозки руководства.

Неплохие показатели у противолодочных самолётов EP-3E Aries II ВМС США: они были боеготовы семь лет из девяти. Самолёты управления и связи E-6B Mercury ВМС США — пять лет из девяти. Истребители F-15E Strike Eagle ВВС США — четыре года из девяти лет.

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit уложились в норматив в течение трёх лет из девяти. Истребители-невидимки F-35A ВВС США — два года из восьми. Истребители-невидимки F-35C ВМС США — два года из семи лет. Истребители-невидимки F-35B Корпуса морской пехоты США — один год из семи лет.

В течение этих девяти лет 24 марки летательных аппаратов никогда не достигали заданных показателей готовности, в том числе стратегические бомбардировщики B-1B, истребители-невидимки F-22 Raptor, истребители F-16 Fighting Falcon ВВС США и палубные истребители-штурмовики F/A-18 Hornet ВМС США.

Таким образом, как государственные, так и частные источники США описывают катастрофическое состояние военной авиации Вооружённых сил США. Данная ситуация совершенно не соответствует роли мирового гегемона, которую Вашингтон всеми силами старается сохранить за собой.

Самолет F-22 Raptor ВВС США

Исправить подобное положение дел за несколько лет невозможно даже при наличии обильного финансирования, для решения этой задачи нужно как минимум лет 10−15. Поэтому сценарии Третьей мировой войны пока можно положить на полку. Соединённые Штаты к ней банально не готовы.