В Национальном центре управления обороной 21 декабря 2020 года прошло ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства обороны Российской Федерации, в ходе которого были подведены итоги деятельности Вооружённых сил в 2020 году и определены задачи на очередной период.

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс» на параде в Москве

В данном мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. В своём выступлении перед участниками коллегии Владимир Путин сделал исторический экскурс на тему состояния Вооружённых сил СССР и Российской Федерации и озвучил интересные цифры.

По силам общего назначения в Советской Армии современность вооружений составляла 54%, в стратегических ядерных силах этот показатель был в пределах 65−70%. Президент России напомнил: «В 2000 году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня — в 12%. А по силам ядерного сдерживания — до 35%».

Теперь посмотрим, каковы данные показатели на середину декабря 2020 года. Современность вооружений по силам общего назначения в ВС РФ — 70,1%, а в ядерных силах достигла 86%.

Mil.ru Т-72Б3 на контрольных стрельбах танкистов 150-й мотострелковой дивизии

Таким образом, за двадцать лет уровень современных вооружений в силах общего назначения вырос в 5,84 раза, а в силах ядерного сдерживания — в 2,46 раза. Совершенно очевидно, что за 20 лет Россия сделала гигантский рывок в военном строительстве.

Всё это свидетельствует об огромном объёме работы, проделанном Вооружёнными силами РФ, российским оборонно-промышленным комплексом, при постоянном управлении и контроле со стороны военно-политического руководства страны.

Достигнутые результаты в военном строительстве позволили Владимиру Путину в своём выступлении на коллегии сделать вывод, что «наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России».

Какие же цели в военном строительстве по указанным выше показателям ставятся на перспективу?

В 2024 году уровень современности вооружений в армии и на флоте должен достигнуть 75,9%. По ядерной триаде в целом в отрытом доступе не было информации о степени современности вооружений по состоянию на 2024 год. Однако уже в 2021 году за счёт дополнительного финансирования стратегические ядерные силы (СЯС) должны выйти на уровень современности в 88,3%.

Kremlin.ru РТ-2ПМ «Тополь»

В открытой печати ранее сообщался целевой показатель на 2024 год по Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) — наземной компоненте СЯС. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в 2024 году уровень современности вооружений в войсках должен составить 100%.

Следует обратить внимание, что на наземную компоненту СЯС приходится около 60% от общего количества носителей и боевых зарядов. Мероприятия по перевооружению соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения, выполненные в 2020 году, позволили довести долю современных образцов ракетного вооружения до 81%.

Кстати, министр обороны России Сергей Шойгу в своём выступлении на коллегии особо подчеркнул: «В РВСН более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению». Министр также констатировал, что «наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание».

А теперь проведём краткий анализ некоторых приоритетных задач Министерства обороны РФ на 2021 год по перевооружению стратегических ядерных сил.

В течение следующего года, в том числе за счёт дополнительного финансирования, на боевое дежурство в РВСН должны стать 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «ЯРС» (шахтного и мобильного базирования) и «Авангард» (шахтного базирования). К сожалению, Сергей Шойгу не уточнил, сколько будет «ЯРСов» и сколько «Авангардов». Но военная тайна есть военная тайна.

Mil.ru Ракетный комплекс «Ярс»

В качестве носителя в ракетном комплексе «Авангард» используется баллистическая ракета УР-100Н УТТХ. Она оснащается одним планирующим гиперзвуковым боевым блоком 15Ю71, скорость которого достигает 28 Махов, т. е. в 28 раз превышает скорость звука.

На данный момент на боевом дежурстве стоят две пусковые установки ракетного комплекса «Авангард». По имеющейся информации, до конца декабря 2020 года на боевом дежурстве будут находиться уже четыре пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».

В 2021 году в районе посёлка Северо-Енисейский запланировано обустройство испытательного полигона для проведения лётных испытаний ракетного комплекса «Сармат». Что интересно, новый полигон будет находиться примерно на одинаковых расстояниях от действующих полигонов «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области.

Перспективный ракетный комплекс РС-28 «Сармат» представляет собой тяжёлую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью полёта до 18 тысяч километров. Уже завершены бросковые испытания данной МБР, а лётные испытания запланированы на 2021 год. Под них и готовится полигон в районе посёлка Северо-Енисейский.

Ранее сообщалось, что серийное производство РС-28 «Сармат» запланировано на 2021 год. На данный момент очевидно, что этот процесс начнётся не ранее 2022 года. Можно предположить, что выделение дополнительного финансирования на производство ракетных комплексов «ЯРС» и «Авангард» вызвано некоторой задержкой по проекту «Сармат», чтобы уложиться в установленные показатели по обновлению стратегического ядерного потенциала.

Минобороны РФ планирует в 2021 году приступить к государственным испытаниям модернизированного самолёта Ту-160. Ту-160 — это стратегический ракетоносец-бомбардировщик.

Туполев Ту-160

В настоящее время по Ту-160 идёт два процесса. Первый — это глубокая модернизация строевых машин в количестве 15 единиц — марка Ту-160М. Второй — производство машин новой постройки в количестве 10 единиц — марка Ту-160М2. Именно Ту-160М2 приступит к государственным испытаниям в 2021 году.

Военно-Морской флот РФ в 2021 году должен принять в свой состав два ракетных подводных крейсера специального назначения (РПКСН) проекта «Борей-А» — «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов». Следует заметить, что, согласно ранее озвученным планам, атомная подводная лодка «Князь Олег» должна была войти в состав ВМФ РФ до конца 2020 года. Видно, возникли задержки с данным вопросом и эта дата перенесена на 2021 год.

В настоящее время флот располагает тремя РПКСН проекта 955 «Борей» и одним РПКСН проекта 955А «Борей-А». Атомные подводные лодки проектов 955 и 955А несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» с дальностью стрельбы до 10 тысяч километров.

Таким образом, с большой долей уверенности можно утверждать, что вопросы военного строительства в России решаются на должном уровне. Есть, конечно, некоторые отклонения от плана, но они не оказывают сильного влияния на общее состояние дел. В то же время расслабляться нельзя.

HoteitH К-549 «Князь Владимир». Проект 955А

Поэтому уместно привести слова президента России Владимира Путина на коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря 2020 года: «Мы с вами знаем и должны отдавать себе отчёт в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы, для того чтобы обеспечить своё превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чём. Хочу, чтобы это было понятно для всех… Я хочу вас нацелить на эту работу… И наши успехи последних лет не должны нас ни в коем случае останавливать в движении вперёд».