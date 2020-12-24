Когда 20 января избранный президент СШАДжо Байден вступит в должность главы Белого дома, у него будет не так много времени для того, чтобы сформулировать собственную стратегию в отношении Китая. При этом очевидно, что подход его администрации к Пекину может иметь долгосрочные последствия для стабильности и мира во всей Азии. Несомненно, эскалация агрессии со стороны Китайской Народной Республики в отношении Тайваня станет величайшим стратегическим вызовом для новых американских властей, пишутАлекс Литтлфилд иАдам Лоутер в статье, вышедшей 24 декабря в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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Велика вероятность того, что решения, принятые командой Байдена, сыграют не последнюю роль в том, станет ли война между Китаем и Тайванем чем-то неизбежным, а также в том, на какие шаги пойдет Тайбей для защиты своей свободы.

Два года назад председатель КНР Си Цзиньпин публично заявил, что Китай применит силу для обеспечения воссоединения с Тайванем, если тот откажется идти мирным путем. С тех пор Народно-освободительная армия расширила масштабы агрессивных действий и проверки системы безопасности Тайваня на прочность, развернув активные действия в военно-морской, военно-воздушной и кибернетической областях.

Kremlin.ru Предсидатель КНР Си Цзиньпин

На примере недавних «репрессий» в Гонконге многие жители острова могут увидеть, что произойдет, воссоединись Тайвань с материком. Поэтому неудивительно, что поддержка воссоединения среди тайваньцев находится на рекордно низком уровне — против этого шага выступает около 90% населения остров.

Из-за недостаточно надежных гарантий безопасности со стороны США, обостряемых эскалацией агрессии КНР, Байден в скором времени может оказаться в ситуации, при которой у Тайваня не останется иного выбора, кроме как последовать примеру Израиля и вновь начать секретную работу над созданием ядерного оружия. Тайвань предпринимал в этом направлении шаги между 1967-м и концом 1980-х годов, однако, увидев, что Китай проводит либерализацию и движется к демократизации, правительство Тайбэя в конечном счете отказалось от своего стремления к ядерному оружию.

Сказать то же самое о Китае сегодня уже нельзя: нынешний китайский лидер показал себя еще более авторитарным, чем любой из его предшественников после Мао Цзэдуна, а принятое в 2018 году решение Всекитайского собрания народных представителей об отмене ограничений на срок полномочий позволяет ему оставаться генеральным секретарем партии на неопределенный срок.

По словам китайского эксперта Майкла Пиллсбери, автора книги «Столетний марафон», Коммунистическая партия Китая намеревается снова интегрировать Гонконг и Тайвань в Китай для достижения статуса «Срединного государства» к 2049 году — столетию победы КПК над Гоминданом в китайской гражданской войне.

Russian.news.cn Пленум ЦК КПК. 29.10.2020

Для многих экспертов по Китаю, на мнение которых в поисках совета будет полагаться администрация Байдена, сотрудничество с КНР является догматом веры, который не подлежит сомнению. Они также считают важной политику двусмысленности в отношении гарантий безопасности США с Тайванем.

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Однако по мере того как НОАК усиливает давление на Тайвань, требуя воссоединения, президент Тайваня Цай Инвэнь и ее преемник, вероятно, окажутся в положении, когда они должны будут предпринять все необходимые шаги для обеспечения сохранения независимости свободного и демократического Тайваня — либо в координации с США, либо самостоятельно.

Лидеры Тайваня однажды уже почувствовали необходимость создания собственного ядерного потенциала из-за нормализации отношений между США и КНР. В 1970-е годы Тайвань занимался наработкой плутония для своей программы создания ядерного оружия. В то время как производство плутония было остановлено из-за американского давления в 1976 году, военное правительство Тайваня до 1980-х годов продолжало секретную программу создания ядерного оружия, добившись успешной ядерной реакции.

Тайвань уже является латентной ядерной державой, поэтому разработка ядерного оружия не займет много времени, учитывая его нынешние материальные и технические возможности. Тайвань уже имеет две действующие атомные электростанции на противоположных концах острова, которые могут нарабатывать плутоний. Он мог бы использовать «японский вариант» обогащения своих радиоактивных материалов для создания оружия в короткие сроки.

mark6mauno Атомная бомба

Сможет ли обладающий ядерным оружием Тайвань удержать КНР от вторжения? Перспектива применения ядерного оружия Тайванем, несомненно, сделала бы и без того сложное вторжение Китая более дорогостоящим. История показывает, что как только у Тайваня появится ядерное оружие, КНР станет гораздо менее агрессивной по отношению к нему, что сделает разработку ядерного оружия более привлекательной.

Демократическая прогрессивная партия Цай Инвэнь, несмотря на напряженные отношения с материковым Китаем, выступает за безъядерный статус острова. Однако взгляды меняются, когда на карту поставлено выживание. Поэтому будет не слишком большим преувеличением предположить, что из-за нежелания администрации Байдена помогать острову и агрессивной позиции китайского руководства Тайвань может усмотреть пользу в том, чтобы обзавестись ядерным арсеналом.

Стоит также отметить, что США никогда не осуществляли вторжение против страны, обладающей ядерным оружием, — факт, который на острове не могут не принимать в расчет.

Sam Yeh Цай Инвэнь

Многие эксперты по Китаю в американском внешнеполитическом сообществе не станут серьезно рассматривать предупреждение о том, что Тайвань может возобновить свою тайную программу создания ядерного оружия. Это связано с тем, что слишком мало американских экспертов по Китаю понимают, насколько сильное давление китайское руководство оказывает на Тайвань.

У администрации Байдена есть время, чтобы разработать стратегию, которая обеспечит безопасность Тайваня, не поощряя его при этом идти на создание ядерного оружия. Однако ограничиваться полумерами, двусмысленностью или бездействием больше нельзя. Тайвань защитит свою свободу с помощью США или без них.