Исследование известного швейцарского конгломерата Credit Suisse о последствиях пандемии является очередной попыткой представителей глобального «западного мира» перевернуть события с ног на голову. Эксперты в своих выводах настолько ловко манипулируют данными, что сложно заметить подмены как понятий, так и сути происходящих и уже произошедших событий. На первый взгляд, абсолютно все выводы исследования соответствуют сегодняшней реальности. Но соответствуют лишь в том случае, если не анализировать или хоть сколько-нибудь внимательным образом не следить за движением рук глобалистов, ну хотя бы за последние доступные нам всем как непосредственным свидетелям происходящих в России изменений лет 30. На то и расчет: «каждому своя рубашка ближе к телу» — кто там будет что анализировать. А если еще и пожилые вымрут, с одной стороны, как свидетели былого «мироустройства» и связующая нить с новыми молодыми поколениями, ведь, как мы убедились, историю тоже можно переписать, с другой — как «балласт» для неэффективной глобальной экономики, то и вовсе станет проще дальше подменять понятия. Но в этом, скорее, и роковая ошибка глобалистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировая пандемия

Государства, которым дорог свой народ как образующая основа этих государств, стали защищаться и только потому усилили контроль над ситуацией. Усилили контроль над развитием пандемии, ее возможными экономическими и демографическими последствиями. В частности, в России особенно усилен был режим для пожилых, возможно, где-то с перекосами, что периодически подвергается критике. Но ведь и подобного опыта борьбы с «чумой» в 21 веке не было ни у чиновников, ни у народа. Цель-то, в конце концов, стоит одна — защитить свой народ и продлить жизнь старших поколений, а не списать в утиль только потому, что для глобальной экономики этот огромный пласт людей стал представлять обузу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Глобальной экономике на западный лад в принципе не нужны ни больные, ни слабые, ни пожилые люди, ни в целом государства как устройства, охраняющие свой суверенитет, территориальные границы, ресурсы и народ. Тем более не нужны сильные государства. Нужны их ресурсы. Без войны не получить ресурсов. А война может уничтожить ресурсы. Всё что остается — идти на хитрость: пытаться подрывать доверие народа к своим же государствам. Приемы стары, как мир, но особенно работают в трудные для жизни каждого минуты, когда привычный образ жизни ограничен по тем или иным причинам — экономическим или физическим.

Трудно было не заметить всё чаще и уже регулярно возникающие в мировой экономике кризисы, которые подкашивали, в свою очередь, экономику национальных государств, имеющих зависимость от мировых валют. Не секрет, кризис удобен для передела собственности. Также трудно было не заметить, что пандемия COVID-19 странным образом совпала с тем периодом, когда на глобальной арене наметились новые лидеры — Китай и Россия, что вряд ли входило в планы западных глобалистов. Согласитесь, трудно не заметить и нарастающую злость, выливающуюся в санкции, как и трудно не заметить попытки осознать, понять, что именно позволяет России лучше ряда других стран устоять даже в такой мощный кризис, как пандемия COVID-19.

Пандемия — несмотря на свой медицинский термин — это всё-таки мощный экономический кризис. Это по сути своей глобальная война, которая, вероятно, должна привести в равновесие тот неожиданно образовавшийся на мировой арене дисбаланс сил — удалить новых сильных игроков всё с той же конечной целью перехвата ресурсов в пользу транснациональных корпораций. Не зря же было приложено столько усилий самими корпорациями. Ведь именно они должны были взять под контроль и экономику, и граждан государств. Отчасти им это удалось. Фейсбук, Амазон и прочие. Одни промывают мозги, правда, должны были еще осуществлять свои расчеты, другие владеют увесистым куском в сегменте электронной торговли. При пандемии их вес не просто должен был увеличиться, именно они могли стать где-то альтернативой традиционным видам бизнеса, а где-то просто поставить этот бизнес в зависимость. Могли, но не смогли. Потому как государства активизировали работу в этом направлении, то есть пошли тем же путем, раз уж общество предпочитает время проводить в сетях, раз уже существовала высокая активность на рынке цифровых услуг. Поэтому сейчас экспертам швейцарского конгломерата ничего не остается, как заявлять в укор, мол, на фоне пандемии усилилось «государство» — за счет бюджетной экспансии и контроля над гражданами, да еще при этом отмечая, что пандемия ускорила начавшиеся до нее тенденции в глобальном мироустройстве. Надо же, какая досада, что транснациональным корпорациям не удалось установить свой тотальный контроль над гражданами стран, над государствами, над экономикой, чтобы через нее танцевать политику в этих странах. Как будто до пандемии не было санкций, диктующих — в данном случае России — свои собственные условия и бьющих по экономике, а главное — непосредственно по гражданам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

Как там Владимир Путин говорил в ходе прямой линии? Вы что думаете, мы придурки, что ли? Не понимаем, что прячется за выводами исследования? Не до пандемии ли мировая экономика давала несколько раз сбои, после которых ослабевали государства? Разве сейчас, во время пандемии, бьющей, как совершенно верно подметили эксперты, хотя даже «придурки» этого не могут не заметить, по логистическим цепочкам, на которые намеренно «подсаживали» государства, разбрасывая национальные активы предприятий по разным странам, бьющей по экономике стран, особенно имеющих зависимость от мировой валюты, не подводится основа под еще большую зависимость стран от внешнего финансирования? Но если с наиболее зависимыми странами всё понятно, их осталось лишь «добить», то Россия и Китай оказались крепкими орешками. Но сами выводы экспертов наводят в итоге на мысль, что слабыми местами именно в России являются доверие к правительству, хотя, как правило, кроме, возможно и пожалуй, Китая, эта «точка» — слаба в большинстве стран мира, а также денежно-кредитная политика Центробанков. Иначе не случались бы в государствах цветные революции. Точнее говоря, пока эти точки в России не самые слабые, но если продолжать бить по ним, то глобалисты смогут достичь успехов. Не случайно одним из выводов исследования является мнение о том, что глобализация лишь замедлилась, а также то, что ранее логистические цепочки были более эффективными для экономик стран, нежели сейчас, когда страны задались целью диверсификации производств, их местных локаций. Добавим, задались целью прежде всего переработки ресурсов для создания дополнительной надбавленной стоимости на своих территориях, а не поставок исключительно сырья. А так-то, да, для кого-то те прежние цепочки были более эффективными.

Не случаен также еще один из выводов, главный, на наш взгляд. По мнению экспертов швейцарского конгломерата, «риски инфляции могут возникнуть, только если правительства еще более резко нарастят расходы, а мультипликаторы этих расходов (то есть степень конверсии бюджетных расходов в конечное потребление) будут намного выше, чем сейчас. Или если центробанки начнут обслуживать политические задачи правительств, однако маловероятно, что «центробанки станут фактическими подразделениями министерств финансов», цитирует данные исследования Credit Suisse издание РБК. Скорее всего, постковидный мир будет отличаться «вялым экономическим ростом и едва заметной инфляцией», пишет банк, хотя рост инфляции остается «хвостовым» (экстремальным) риском, который может реализоваться из-за демографических изменений или политических факторов.

Ken Teegardin Инфляция

То есть чем эффективнее будут расходы правительств стран для внутренней экономики, собственно, то, чем сейчас занимается, в частности, правительство Мишустина, тем больше рисков для роста инфляции. Именно под таким соусом представляют свои выводы эксперты. Ну, а если еще и Центробанк будет работать в пользу экономики страны, что эксперты представляют нам под соусом «обслуживания политических интересов», а не заботы о благосостоянии страны и, следовательно, народа, то и вовсе это несет экстремальный риск. Правда, эти же риски не мешают США продолжать печатать деньги, чего не позволено той же России. Ну, а если, действительно, как это делают эксперты, обратить внимание на последствия чумы или испанки, унесших гораздо больше жизней, то не секрет, что таким же странным образом, как и COVID-19, те пандемии совпали с экономическим тупиком прежнего и политическими задачами будущего мироустройства.