На Новый год мир получил, вероятно, наилучший из возможных подарков. Разработка безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 за такое короткое время сродни настоящему медицинскому чуду, предвещающему конец кризиса, который стал главной темой 2020 года, пишет американский экономист, бывший главный экономист Всемирного банка и первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фондаЭнн Крюгер в статье, вышедшей 22 декабря в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Но скорость, с которой человечество остановит пандемию, зависит от трех факторов. Прежде всего, это степень, в которой люди будут соблюдать рекомендуемые меры безопасности, такие как ношение масок, социальное дистанцирование, отказ от массовых скоплений и мытье рук. Затем на победу над патогеном повлияет способность международного сообщества преодолевать большое число проблем логистики и распределения, возникающих при глобальном применении вакцин. И наконец, свою роль сыграет предоставление доступа к вакцинам более бедным странам. Пандемия не закончится, пока коронавирус не будет побежден повсюду.

Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Например, COVAX, коалиция из 172 стран (не включая США), стремится «гарантировать быстрый, справедливый и равноправный доступ» к вакцинам «для жителей всех стран». Во главе с Gavi — Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям и Всемирной организацией здравоохранения она уже договорилась с девятью разработчиками фармацевтических препаратов о закупке вакцин после их утверждения. На данный момент наибольший вклад в эти усилия внесли Европейский союз и отдельные государства — члены ЕС — на сегодняшний день €850 млн ($1 млрд). За ними следуют Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также другие крупные спонсоры.

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К концу 2021 года $5 млрд COVAX стремится привлечь для закупки двух миллиардов доз. Но даже с появлением вакцины, требующей только одной дозы — сейчас все одобренные вакцины требует двух, — этого количества препарата будет недостаточно для вакцинации населения развивающегося мира. И хотя есть надежда, что производители в таких странах, как Индия, смогут производить вакцины с меньшими затратами, мировое предложение по-прежнему будет намного меньше спроса.

Помимо COVAX, предпринимаются также попытки напрямую предоставить финансирование бедным странам. Всемирный банк, например, выделил $160 млрд странам-клиентам, и аналогичный вклад сделало большое число других спонсоров и благотворительных фондов. Более того, в рамках совместной инициативы Всемирного банка и Международного валютного фонда по приостановке обслуживания долга (DSSI) 73 бедным странам была предложена возможность отсрочить выплаты по обслуживанию долга до июня 2021 года. По состоянию на начало декабря к этой программе присоединились 45 стран, благодаря чему большинству из них удалось высвободить средства, эквивалентные 0,1−2% ВВП.

Хотя всеобщий доступ к вакцине необходим для преодоления пандемии, неясно, действительно ли выделение бедным странам дополнительных средств на закупку вакцины позволит им получить больше доз, учитывая ожидаемые проблемы с поставками. Утвержденные производители уже сталкиваются с проблемами ограниченных производственных мощностей, и хотя могут возникнуть те или иные приятные сюрпризы, повышенный спрос — и, следовательно, цена, по которой вакцина может быть приобретена — вряд ли будет стимулировать значительно более высокое производство.

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Более того, многие из текущих контрактов обязывают производителей продавать продукцию по себестоимости с уже указанными объемами. После того, как эти запасы будут исчерпаны, дополнительное финансирование стран, осуществляющих односторонние закупки, вероятно, приведет к ожесточенным торговым схваткам за препарат, что повлечет за собой рост цен и нивелирование положительного воздействия на общее благосостояние.

Безусловно, компании, взявшие на себя риск разработки безопасной и эффективной вакцины, заслуживают компенсации за свои усилия. По мере увеличения производственных мощностей рыночные силы должны иметь возможность создавать стимулы для инноваций, развития и создания дополнительных производственных мощностей. Но учитывая, что спрос на вакцины в 2021 году, вероятно, превысит предложение, нельзя ожидать, что дальнейшие стимулы для дополнительного производства улучшат в течение года баланс спроса и предложения.

И это далеко не единственная проблема. Если некоторые бедные страны обладают достаточной кредитоспособностью, они могут брать больше займов для финансирования закупок вакцин одновременно с ростом цен на вакцины, в результате чего у них остается больше долгов, но не больше вакцин, чем они могли бы в противном случае закупить.

Между тем другие бедные страны, уже имевшие большую задолженность, сталкиваются с трудностями обслуживания долга, с которыми они столкнулись бы даже при нормальных экономических условиях. А некоторые из тех, кто получает поддержку DSSI, могут просто пойти на то, чтобы использовать высвободившиеся средства для финансирования имеющихся обязательств по обслуживанию долга, а не для покупки вакцин. Чем больше другие кредиторы, такие как частные банки и крупные двусторонние официальные кредиторы, такие как Китай, получат выплат сегодня, тем меньше будет доступно средств для реструктуризации долга, проводимой в связи с макроэкономическими реформами.

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Эти обстоятельства могут привести к тому, что в бедные страны будет поставляться меньше вакцин, тогда как кредиторы получат большее вознаграждение, добившись выплат по обслуживанию долга за счет тех, кто предлагал отсрочку DSSI. Более того, в других случаях вновь доступные средства могут быть направлены на другие области государственных дефицитных расходов, а не на закупку вакцин.

Учитывая все эти осложнения, лучший способ помочь бедным странам получить больше доз — это достичь международного соглашения, скорее всего через COVAX и ВОЗ, о координации распределения имеющихся вакцин. Ожидается, что США вернутся в ВОЗ после инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января. Как только это произойдет, многосторонние усилия по эффективному распределению вакцин среди бедных стран будут иметь высокие шансы на успех, и к нему необходимо всячески стремиться.