В новом, 2021 году москвичей может ждать неприятный сюрприз. Бесплатная доставка продуктов питания соцработниками на дом навсегда может остаться для них в прошлом. И хотя льгота эта не массовая, но её ликвидация грозит больно ударить по самым незащищенным и нуждающимся жителям столицы. В причинах происходящего разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Просите

Сразу отметим, что проблема, действительно, стоит очень остро и чревата серьезными последствиями. В редакцию ИА REGNUM за короткое время обратились сразу несколько жителей города, которые пользовались бесплатной доставкой еды. Некоторых предупредили, что эта услуга вскоре может стать платной, а кому-то сообщили, что с 1 января 2021 года её вообще перестанут оказывать.

Однако, если верить департаменту труда и социальной защиты населения Москвы, поводов для беспокойства нет. В ответ на публикации ИА REGNUM о жалобах москвичей на возможное прекращение доставки продуктов на дом в ведомстве заверили, что все социальные услуги в 2021 году в столице сохранятся в полном объеме.

«В Москве работает горячая линия Комплекса социального развития Москвы: 8(495)870−45−09, которая с 26 сентября возобновила прием заявок на получение социальных услуг от соблюдающих режим самоизоляции москвичей 65+ (включая людей с инвалидностью) и людей, имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин и женщин в послеродовом периоде. Обратившись в кол-центр можно заказать: доставку лекарств, в том числе льготных и по рецепту, продуктов питания, товаров первой необходимости, а также кормов для животных. Все услуги социальных работников по доставке абсолютно бесплатны», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в депсоцзащиты Москвы.

Правда в последующем департамент скорректировал свою позицию. В ведомстве заявили, что городские службы никогда не занимались доставкой еды на дом для нуждающихся. Следовательно, отмена этой услуги на жизни москвичей не скажется по той причине, что её якобы никогда и не было. Это заявление стало ответом на публикацию ИА REGNUM, в которой сообщалось о возможных планах ведомства прекратить доставку еды на дом нуждающимся гражданам с 1 января 2021 года.

«В Москве продолжит действовать существующий порядок. Согласно ему услуги по доставке продуктов и товаров первой необходимости осуществляют исключительно коммерческие службы, соцработник же может потратить время, заложенное на доставку, на непосредственно уход за подопечным», — сообщил департамент соцзащиты на своей официальной странице. Таким образом в ведомстве утверждают, что доставка еды на социальной основе москвичам не положена. Так ли это на самом деле?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Перечень лиц, имеющих право на социальное обслуживание прописан в статье 31 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В числе таковых указаны дети, лица пострадавшие в результате ЧП и конфликтов, а также граждане низкого достатка. Уровень дохода, при котором последние вправе претендовать на бесплатное соцобслуживание на дому каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно. В Москве этот показатель составляет полтора прожиточных минимума. Если доходы москвича равны или ниже этого уровня, то социальные службы должны оказывать ему услуги полностью бесплатно.

Кроме того, регионы вправе по собственной инициативе определять дополнительные категории граждан, которые имеют право на бесплатное социальное обслуживание, в том числе и на дому. В столице они прописаны в постановлении правительства Москвы от 26.12.2014 № 827-ПП. Этот документ даёт право на бесплатное получение социальных услуг в черте города участникам Великой Отечественной войны и их супругам, работникам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, участникам обороны Москвы и блокады Ленинграда, отдельным группам инвалидов и ряду других лиц.

На какие же социальные услуги в Москве вправе претендовать перечисленные выше группы населения, и есть ли среди этих услуг бесплатная доставка еды? Ответ на этот вопрос содержит постановление правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 829-ПП. В Приложении № 2 к этому нормативно-правовому акту прописан полный перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому. И первым же пунктом в списке значится «Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых организаций». Более того, исходя из списка следует, что получателям соцуслуг положена также покупка и доставка на дом не только еды, но и товаров первой необходимости.

Таким образом, в нормативно-правовой базе Москвы четко прописано право на бесплатную доставку продуктов питания соответствующим категориям граждан. Неужели департамент труда и социальной защиты населения Москвы дал ложную информацию, утверждая обратное? Из размещенного на его сайте сообщения следует, что услуги по доставке еды оказывают коммерческие организации. Порядок оказания соцуслуг москвичам прописан в том же постановлении правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 829-ПП, но в Приложении № 1. Согласно этому документу, социальные услуги жителям столицы оказывают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Данные организации включены в специальный реестр поставщиков социальных услуг. Из буквального толкования прописанных в постановлении правил следует, что в числе таковых могут быть и коммерческие структуры, например, фирмы, оказывающие услуги по доставке еды. Быть может именно на них, а не на соцработников возложена функция по доставке продуктов питания льготным категориям москвичей на дом?

Дарья Антонова ИА REGNUM

Чтобы узнать так ли это, корреспондент ИА REGNUM изучил реестр поставщиков социальных услуг Москвы. По состоянию на ноябрь 2020 года список насчитывает 198 организаций. Однако, даже при детальном исследовании в их числе не удалось найти хотя бы одну известную службу доставки еды. Что касается занесенных в перечень коммерческих организаций, то их названия никоим образом не указывают на соответствующую специализацию.

Было бы интересно узнать, как в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы смогут объяснить имеющиеся противоречия между их словами и нормативно-правовой базой. Или деятельность этого ведомства регулируется не законом, а какими-то иными, чуждыми российской государственной системе, принципами?

Остается открытым вопрос, почему городские службы пытаются снять с себя ответственность за доставку продуктов питания на дом. Может быть, корень метаморфоз, происходящих в сфере социального обслуживания Москвы, лежит в финансовой плоскости? Распространение коронавируса и ограничительные меры вкупе с мировой пандемией изрядно потрепали благосостояние Москвы. При этом городские власти уже заявили, что не намерены сокращать расходы на развитие инфраструктуры, объясняя это тем, что вложения позволят перезапустить экономику.

Тон столичных властей показывает, что они полны решимости для великих свершений. Чего только стоят слова о том, что их задача — сделать Москву «лучшим городом мира». В котором, правда, может не оказаться места для нуждающихся. Может быть, эта жажда больших достижений и привела к тому, что чиновники, бросив все силы на очередной инфраструктурный мегапроект, просто забыли о социальной помощи? Да и как не забыть о доставке еды инвалидам, если в цифровом угаре по всему городу внедряют систему распознавания лиц и переводят образование в электронную форму? Возможно, дает о себе знать и нехватка средств, и на ком же еще экономить, если на инфраструктуру финансирование решено не урезать?