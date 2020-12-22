В 2021 году в России будут отмечать скорбную юбилейную дату — 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Чувашия к ней подходит с новым проектом, который ранее в регионах не поднимался на государственный уровень и не изучался масштабно, — 80-летие со дня начала строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые должны были в случае прорыва к Москве защитить рубежи страны у Казани и Урала.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Государственную задачу по сохранению исторической памяти, которую ставит президент России Владимир Путин, в Чувашии решают в том числе за счёт изучения малоизвестных страниц истории и ставят цель создать своего рода Книгу памяти о тех, кто трудился в тылу, проявив массовый трудовой героизм при строительстве рубежей обороны. Безмолвных рубежей обороны, потому что строительство десятилетиями было засекречено, многие документы рассекречиваются только сейчас.

И в честь безмолвных героев 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей оборонительных рубежей, в рамках которого будет реализован ряд крупных федеральных проектов. В числе почётных гостей ожидается главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров, под руководством которого пять лет назад в информационном агентстве началась реализация проекта «Забытый фронт в тылу», посвященного строительству оборонительных рубежей в Чувашии. В 2020 году проект получил государственный статус.

Чувашский след в истории

На последнем в 2020 году заседании оргкомитета, которое прошло под председательством главы Чувашии Олега Николаева, были подведены промежуточные итоги и обсуждены крупные проекты, старт которых намечен на 2021 год. Говоря об итогах, руководитель республики назвал самым главным вхождение в федеральную программу по строительству мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который станет одним из символов народного подвига в тылу.

«Наша задача состоит в том, чтобы мероприятия в 2021 году были яркими, знаменательными, содержательными. Чтобы, с одной стороны, было интересно, с другой стороны — познавательно. И третье — чтобы мы оставили след, который будет своего рода порталом по раскрытию истории трудового героизма людям, которые будут с этими объектами (монументами, объектами реконструкции, научными и художественными изданиями) соприкасаться, — не только жителям Чувашии, но и туристам.

Мы многое будем делать для того, чтобы туристическая привлекательность региона раскрывалась и люди к нам приезжали с большим удовольствием, чтобы они узнавали о событиях того времени. И самое главное здесь — реальный подвиг народа, который проявился в то время. Казалось бы, всего два слова: «защита Отечества», но люди полностью себя отдавали этому делу», — сказал Олег Николаев.

Официально марафон мероприятий, посвящённых Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, стартовал в Чувашии 28 октября, к нему подключились все города и районы. Этому предшествовала закладка памятного камня в Чебоксарах с участием заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.

Cap.ru Руководитель чувашского союза женщин Наталья Николаева и начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров

Эпицентром массовой работы стали Чебоксары, где задействованы все школы, также вовлекаются детские сады, другие учреждения. В частности, ученики 13 школ выезжали в муниципальные образования на места строительства рубежей. По словам начальника управления образования столичной мэрии Дмитрия Захарова, который сам является историком и изучал в том числе историю строительства Сурского рубежа, задачей школьников было проведение рекогносцировки на местности, определение пролегания траншей и огневых точек, а также мест будущих раскопок, которые запланированы на весну и лето 2021 года.

Также школьники записали воспоминания 87 участников строительства оборонительных рубежей либо их родственников. В настоящее время сборник находится в печати, его выпуск ожидается перед новым годом.

«Это важнейшая работа, потому что позволит в дальнейшем использовать для написания научно-исследовательских работ и возможности воссоздания истории 1941−1942 годов», — сказал Дмитрий Захаров, отметив, что эти данные также используются в школах на уроках мужества, где рассказывают об истории строительства оборонительных рубежей.

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В чувашских архивах идёт поиск материалов, рассекречиваются документы 80-летней давности. По информации министерства культуры, Чувашским государственным историческим архивом сегодня проанализировано более 2 тыс. дел, «выявлено и отсканировано 429 документов почти на 1 тыс. листов». Документы станут базой для создания сборника архивных документов по истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии.

Федеральный мемориал в Чувашии

В настоящее время идёт несколько конкурсов, самый крупный из них — по разработке федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Его объявило Российское военно-историческое общество, конкурс проводится при поддержке Министерства культуры России. Организаторы отмечают, что в стране «много памятников посвящено военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях». Работы принимают до 15 февраля 2021 года. Мемориал построят в 2021 году в Козловском районе Чувашии.

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Cap.ru Главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин

Главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин отметил, что в конкурсе планируют участвовать представители всех трёх профессиональных творческих объединений республики — союзов архитекторов, художников и союза дизайнеров:

«У архитекторов, которые, скажем так, сгруппированы со скульпторами и которые выполняли работы не только в Чувашии, уже есть какое-то своё видение».

К конкурсу также планируют привлечь студентов — будущих архитекторов и дизайнеров. Таких специалистов готовят в чувашском госуниверситете и педвузе. По мнению Шевлягина, это будет «хороший учебный процесс» и позволит получить первый серьёзный творческий опыт, а также поучиться у мастеров, сравнивая их подходы.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил организовать выезд во Ржев, где в год 75-летия Победы открылся мемориал Советскому солдату. На что вице-премьер — министр образования Алла Салаева заметила, что мемориал подо Ржевом строили молодые архитекторы и «никто не ожидал, что у них будет такое замечательное решение».

"Но я абсолютно уверена и могу вам дать дополнительные гарантии, что просто предложить студентами принять участие — это значит, ничего не получить на выходе. Предлагаю всё-таки оформить это как конкурсную работу, практику, дипломную работу, помочь в организации выезда ребят во Ржев. Молодёжь стесняется, боится, и пока вы их не соберёте, не поможете им, за руку не доведёте до этого конкурса, все они будут скромно наблюдать со стороны», — сказала Алла Салаева, выразив готовность подключиться к этому вопросу.

Cap.ru Вице-премьер — министр образования Алла Салаева

В ходе обсуждения было принято решение организовать выезд во Ржев до середины января, что станет «дополнительным погружением» в тему для студентов.

Ключевые события

В Чувашии в настоящее время в рамках подготовки к Году трудового подвига строителей оборонительных рубежей продолжаются конкурсы по разработке эскиза памятной медали, созданию художественного фильма, будет объявлен конкурс грантов по поддержке поисковых отрядов, идёт разработка информационного портала. Изучаются более 40 заявок, поданных на конкурс по разработке логотипа Года: работы представили авторы из Чувашии, Москвы, Татарии и Пензенской области, итоги будут подведены на этой неделе.

Cap.ru 28 октября 2020 год, Марпосадский район. Реконструкция первого дня строительства Сурского рубежа

В Чувашском национальном музее ведётся разработка концепции выставок, посвящённых истории Сурского рубежа, — стационарной, передвижной и фотовыставки. По словам Светланы Каликовой, «не по нашей указке, а сами проявляют инициативу муниципальные краеведческие музеи, которые по собственной инициативе организовали экспозиции на своих площадках».

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В книжном издательстве готовится книга «Подвиг тружеников Чувашии в строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) готовит научно-практическую конференцию, которая состоится в июне 2021 года. Также на ней будет представлен сборник документов, который готовят сотрудники исторического архива.

«Надо признать, что доселе этим непосредственно не занимались, Олег Алексеевич. Сегодня мы знаем и количество авторов, и потенциальных авторов. Персональные приглашения получили свыше 30 учёных — тех, кто писал на эту тему, включая учёных Москвы и Питера», — сказал руководитель ЧГИГН Петр Краснов.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

«Даже администрация главы включилась — и календарь в честь строителей Сурского рубежа издала», — сказал Олег Николаев, демонстрируя его участникам оргкомитета.

Книга памяти

В ходе обсуждения вице-премьер Алла Салаева констатировала, что в 2021 год Чувашия входит «с чётким пониманием, что такое Сурский рубеж, идея становится действительно национальной». Особо она отметила поддержку и инициативу заместителя главного редактора ИА REGNUMВалентины Андреевой, которая является одним из идеологов проекта и входит в состав оргкомитета. В продолжение темы Олег Николаев пригласил главного редактора ИА REGNUMМодеста Колерова, который является инициатором чувашского проекта «Забытый фронт в тылу», на открытие мемориала в 2021 году.

Валентина Андреева поддержала Аллу Салаеву, отметив, что в этом году оргкомитет проделал достаточно большую работу (точкой отсчёта стала рабочая встреча в марте), и за «символические девять месяцев Чувашия получила хороший исторический и общественный продукт, масштабный проект».

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Cap.ru Заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева

«Надеюсь, что в 2021 год, когда вся страна и мир будут отмечать 80-летие начала Великой Отечественной войны, Чувашия войдёт с достаточно изученным проектом. Важное в этом проекте — сохранение памяти. Помимо всех этих больших организационных проектов и больших дел, которые мы заложили, может быть, даже на пятилетку вперёд, нет памяти, если мы не вспомним всех тех, кто трудился, все эти 170 тыс. имён. И не составим своего рода книгу памяти — по аналогии с Книгой памяти погибших и участников Великой Отечественной войны», — сказала Валентина Андреева.

Глава Чувашии Олег Николаев это предложение поддержал.

«За год эту масштабную работу не сделаем. Соглашусь с Валентиной Владимировной, что надо продолжить, то есть сразу заложить возможность фиксации дополнительных имён, дополнительных сведений. Самое главное — мы не просто заложим фундаментальные основы обеспечения сохранения памяти, самое главное — закрепим в виде конкретных материальных объектов. Это и монументы, и объекты реконструкции, это научные и художественные издания. Здесь предстоит большая работа. И как говорится, каждая рука дорога», — сказал глава Чувашии Олег Николаев, выразив всем участникам оргкомитета благодарность за проделанную работу:

«Всё, что мы сделали, это начало большей по объёму, содержанию и значимости работы».

Напомним, ИА REGNUM с группой энтузиастов более пяти лет реализует проект «Забытый фронт в тылу», посвящённый подвигу народа Чувашии во время Великой Отечественной войны при строительстве оборонительных рубежей. В год 75-летия Великой Победы проект получил поддержку на государственном уровне региона и 2021 год указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Рубежи обороны возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. жителей Чувашии, что на тот момент составляло треть трудоспособного населения республики. На фронт, напомним, ушли 208 тыс. земляков.