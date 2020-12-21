Сага с новым пакетом госпомощи успешно завершилась: в минувшие выходные, 19−20 декабря, обе палаты конгресса достигли компромисса по поводу нового пакета стимулирующих мер в объёме $900 млрд. Формальное голосование по этому вопросу ожидается сегодня, 21 декабря. Дональд Трамп уже заявил, что также подпишет необходимые документы. На этом фоне рынки, всю неделю жившие в ожидании нового пакета стимулов, воспряли и отросли. У технологического сектора была двойная причина для радости: новые стимулы и усиление пандемии, которая благоприятно повлияла на их бизнес.

Иван Шилов ИА REGNUM

2020 год стал рекордным по объёму привлечённых средств в рамках IPO за последние 12 лет, где доминирующую роль играл именно технологический сектор — основной«бенефициар» пандемии. Однако по количеству сделок этот год занял лишь четвёртую строчку, что говорит о высоких оценках при размещении в период дешёвых денег.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

В то же время в мире продолжается шествие и мутация коронавируса. Количество новых случаев заболеваний в США вплотную подошло к отметке 250 тыс. человек в день, количество смертей составляет около 3 тыс. человек в день. Однако появился «свет в конце тоннеля» в статистике по количеству текущих госпитализированных — снижение 4 дня подряд. Если такой тренд продолжится в течение двух недель подряд, то можно будетужеговорить о тенденции.

Великобритания объявила о мутации коронавируса, которая на 70% более заразна. В данной ситуации многие рассчитывают на способность текущих вакцин предотвратить тяжёлые побочные эффекты даже у мутировавшего вируса.

В частности, американскийрегулятор ужеодобрил вакцину от Moderna. 18 декабряадминистрация пищевых и лекарственных продуктов в США использовала экстренную возможность для одобрения вакцины Moderna, которую теперь уже можно распространять среди населения. Агентство отметило важность этого одобрения для улучшения ситуации с пандемией в США. Соответственно, потенциальная выгода перевешивает известные и возможные риски, согласно заявлению регулятора. Напомним, что эффективность вакцины составляет 94%.

Fletcher Штаб-квартира фармацевтической компании Moderna

Также стало известно, что Илон Маск хочет торговать акциямиTeslaзабиткойны. После включения акцийTesla в индекс S&P на прошлой неделе (14−20 декабря), ИлонМаскспросил убиткойн-эксперта о возможности торговли акциями за этукриптовалюту. Эксперт ответил, что это хорошая идея, которая может помочь капитализации компании достичь отметки $1 трлн (текущая $0,7 трлн).

Доходность 10-летнихтрежерисвыросла на 5б. п., до 0,95%, на новостях о господдержке, а также на чистом новом размещении $90 млрд госдолга казначейством США. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 2б. п. на фоне роста аппетита к риску. На состоявшемся в среду, 16 декабря, очередном заседании ФРС США было принято решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне.

Daniel Oberhaus Илон Маск

TUI опубликовала смешанную отчётность за календарный 3-й квартал 2020 года и 4-й финансовый квартал 2020 года. Убыток по EBITDA вырос на 16% кв/кв за счёт сегмента туроператора, при этомотельный и круизный бизнесы сократили убыток на 42%, показав большую стабильность. В частности, убыток в сегменте отелей уменьшился на 79%, что, вероятно, связано с действиями компании по загрузке собственных мощностей. Ликвидность TUI составила €4,5 млрд, чего должно быть достаточно для погашения €1,9 млрд краткосрочного долга, финансирования части из €2,4 млрд оборотного капитала, а также покрытия операционных убытков (€0,6 млрд в квартал) до лета 2021 года.

На этой неделе (21−27 декабря) в центре внимания будут новости по мутации коронавируса в Великобритании. Экспертов, в частности, будут интересовать вопросы по эффективности одобренных вакцин против них, а также их способность предотвращать тяжёлые случаизаболевания. Также рынки будут ожидать новостей по новым санкциям в отношении китайских компаний. По данным СМИ, этот список может насчитывать несколько десятков таких имён. Вероятно, они будут иметь отношение к правительству Китая или к китайскому оборонно-промышленному комплексу. На текущий момент существенных санкций в отношении китайских госкомпаний не было, но их введение будет мощным негативным драйвером для китайского рынка.