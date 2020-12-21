Заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о готовности учета в методологии расчета инфляции динамики цен на недвижимость и аренду наводит на мысль о том, что эта мера позволит повысить ключевую ставку или как минимум сохранить ее на прежнем уровне, но никак не понизить.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Хотя недвижимость не является товаром массового потребления, тем не менее, поднимая вопрос роста цен на новостройки, в котором большинство экспертов винят исключительно льготную ипотеку, стоит обратить внимание на себестоимость строительства, которая в некоторых регионах выросла по ряду причин. За примерами далеко идти не придется. Напомним, что после жалоб или разговоров о том, что льготная «дальневосточная ипотека» послужила росту цен на недвижимость, Федеральная антимонопольная служба провела проверку, по итогам которой выяснилось, что подорожание было вызвано увеличением себестоимости строительства. Как объясняли застройщики, строительные материалы выросли в цене на 10−30%, рабочая сила из-за необходимости привлечения людей с ближнего зарубежья взамен более эффективной и недорогой китайской внесла свой вклад, подорожав в полтора раза. Кроме того, на 16% выросла стоимость техприсоединения. В Региональной службе по тарифам и ценообразованию поясняли, что увеличение тарифов на техприсоединение к коммунальной инфраструктуре вызвано необходимой реконструкцией тепломагистрали ТГК-14.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Стройка

Стоит также напомнить и о том, что сегодня в выборке товаров, изменение цен на которые отслеживает Росстат, участвуют также непродовольственные товары, среди которых строительные материалы. То есть если стоимость недвижимости выросла, например, за счет роста цен на строительные материалы, то в итоге мы получим, условно (!) говоря, некий задвоенный показатель роста цен? А ЦБ, следовательно, на фоне роста инфляции будет поднимать ключевую ставку? Безусловно, за всё в конечном итоге заплатит потребитель или государству придется снова повышать объемы финансовых средств для компенсаций бизнесу. Но внутреннее потребление будет неминуемо падать. Бизнес, конечно, декларирует гипотетическое повышение заработных плат. Исходя из недавно опубликованных в СМИ опросах, треть компаний намерены повысить в следующем году своим сотрудникам зарплаты. Но обещать, желать — не значит выполнять. При этом снижение спроса вовсе не означает, что цены на товары будут снижаться. Сегодняшний бурно обсуждаемый рост цен на продукты питания явный тому пример. Как служит тому примером и ситуация с ценами на бензин, который напрямую потребляют автолюбители и который закладывается — как потребляемое предприятиями топливо — в себестоимость товаров.

При этом стоит также обратить внимание на некоторые тезисы из выступления Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров 18 декабря 2020 года. По словам главы ЦБ РФ, пока считается преждевременным уточнение среднесрочного прогноза по инфляции, так как необходимо дополнительно оценить действие разнонаправленных факторов, влияющих на динамику цен. По предварительным оценкам, годовая инфляция составит около 5% в I квартале следующего года. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине года. К одним из разовых факторов в Банке России относят так называемый вторичный фактор, порождаемый ростом инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

«Есть признаки того, что вторичные эффекты уже начали проявляться. С чем они связаны? С тем, что заметный рост цен на отдельные часто покупаемые товары (даже если этот рост вызван разовыми факторами) приводит к тому, что люди начинают ожидать повышения цен по широкому кругу товаров и услуг. Это, в свою очередь, формирует готовность платить больше и подталкивает цены вверх. По сути, это то, что уже происходит сейчас, и то, что в очередной раз подтверждает, что инфляционные ожидания населения у нас пока не заякорены», — подчеркнула Набиуллина.

Между тем именно этот вторичный фактор в том числе может влиять на устойчивый уровень инфляционного давления в будущем.

«Сейчас весьма важно то, как ситуация будет развиваться дальше — как будут меняться инфляционные ожидания, произойдет ли усиление вторичных эффектов. Это может сделать влияние на цены разовых факторов более растянутым во времени», — отметила глава ЦБ РФ.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина

Для принятия решения по размеру ключевой ставки в будущем Банк России будет, естественно, оценивать развитие ситуации, как и смотреть, осталось ли еще пространство для снижения ставки. Утверждать, что ставка может снизиться, регулятор не берется, при этом подчеркивая, что «если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий, то не исключено, что могут быть основания для дополнительного движения вниз по ставке, но такие основания могут и не сложиться».

Заметим, если регулятор станет учитывать динамику цен на недвижимость и аренду при расчете инфляции, то оснований для снижения ключевой ставки, действительно, может и не появиться. И именно эти опасения могут усугубить тот самый вторичный фактор, когда повысится спрос на вторичное жилье, которое дорожает на фоне нехватки объемов первичного жилья при наличии возможности взять льготную ипотеку.