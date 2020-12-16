Осенью 2020 года российское издательство Hobby World отправило на прилавки своих магазинов локализованную версию настольной игры «Взаперти» (в оригинале «Lockup: A Roll Player Tale») — увлекательной тактики о контроле территории, менеджменте ресурсов и наглом блефе. Стоит отметить, что это уже третий проект, события которого разворачиваются в фэнтезийном королевстве Налос: первым был «Путь героя» (Roll Player), а вторым — «Картографы» (Cartographers: A Roll Player Tale). И если в предыдущих играх по этой вселенной мы занимались довольно безобидными вещами, то во «Взаперти» впервые с головой окунёмся в преступный мир королевства со всеми его обязательными атрибутами: заключёнными, наёмниками и опасными бандами.

Hobbygames.ru Обложка настольной игры «Взаперти»

Местом действия игры стал Кулбак — тюрьма в королевстве Налос, куда отправляют только самых отъявленных негодяев. Выход из здания запечатан огромными магическими вратами, а между помещениями регулярно маршируют патрули хладнокровных механических солдат. Сбежать из этой неприступной крепости невозможно — по крайней мере, самостоятельно. Однако раз в год король Тарон, правитель местных земель, даёт бандитам возможность выступить на арене своего Колизея и побороться за свободу. Правда, воспользоваться этой возможностью сможет только самая сильная, влиятельная и организованная группировка заключенных.

Игроки «Взаперти» возьмут на себя роли главарей банд Кулбака: кровожадных убийц багберов, бывших солдат гоблинов, агрессивных налётчиков кобольдов, мастеров подкопов инсектоидов и специалистов по осадам гноллов. До конца партии (которая длится ровно шесть раундов) каждой группировке нужно будет собрать как можно больше очков репутации, которые полагаются за всевозможные преступные начинания и укрепление своей власти в тюрьме. В частности, их можно получить за работу с элитными наёмниками, создание могущественных артефактов, умение лучше других копить редкие ресурсы, обладание книгами таинств из местной библиотеки и получение различных игровых достижений.

Hobbygames.ru Настольная игра «Взаперти»

Какой бы путь ни выбрал игрок для реализации своих целей, ему так или иначе предстоит побороться за контроль тюремных территорий — в этом заключается основная механика «Взаперти». Тюрьма состоит из несколько соединённых друг с другом локаций, в каждой из которых бандиты получают полезные бонусы. Например, в кузнице можно запастись железом, в столовой заручиться помощью наёмника, а в камерах заняться созданием предметов, дающих дополнительные атрибуты и очки репутации. Правда, обладателем ресурсов и уникальных возможностей станет только тот игрок, банда которого сможет удержать главенствующее положение на локации.

Для контроля территории игроки будут по очереди выкладывать на желаемую локацию своих заключенных, каждый из которых обладает определённым показателем силы. После этого оставшихся бандитов можно положить в другую зону — и так до тех пор, пока у всех игроков не закончатся боевые единицы. Обладателем полезных бонусов от локации, ожидаемо, становится тот, кто обгонит соперников по показателю силы.

Hobbygames.ru Настольная игра «Взаперти»

Однако и в этом процессе есть несколько хитростей. Во-первых, каждый игрок может выложить двух бандитов взакрытую (не показывая остальным) — таким образом, итоговая расстановка сил на локации останется в тайне до самого конца раунда, а у главарей появится возможность блефовать и путать соперников. Во-вторых, в банде каждого игрока есть персонаж-громила, силу которого можно значительно увеличить в качалке — это позволит с большим успехом удерживать контроль над территорией в конце партии. А в-третьих, игрок-победитель не только получает все полезные бонусы локации, но и забирает себе лежащие на ней очки подозрения.

Очками подозрения во «Взаперти» определяется то, насколько пристально за вашей бандой следит механическая стража Кулбака. Когда этих очков совсем не останется в специальном хранилище, то в камере самого подозрительного игрока проведут обыск и сбросят его репутацию на целых восемь позиций (что может быть критично, когда соперники всю партию идут вровень). Однако подозрений можно и вовсе избежать, если заранее выложить на желаемую локацию персонажа-проныру. Этот хитрый плут хоть и не обладает значением силы, но позволяет всей банде укрыться от механической стражи. А при наличии определённых карт наёмников и предметов нежелательные очки подозрений можно подбросить одному из оппонентов. Выживание в тюрьме как оно есть.

Hobbygames.ru Настольная игра «Взаперти»

Таким образом, автор проекта наполнил свою игру приличным количеством разнообразных механик, которые могут как значительно облегчить, так и осложнить путь к победе. Кто-то предпочтёт собирать ресурсы и создавать из них полезные предметы. Кто-то будет вербовать наёмников и полагаться на их сильные стороны. А кто-то захочет большую часть ходов провести в качалке и начать ожесточённую борьбу за ключевые позиции только к концу партии. «Взаперти» не ограничивает игроков в выборе интересной стратегии, а в зависимости от случайных карт и меняющейся ситуации на поле необходимая для победы тактика будет регулярно меняться.

Стоит также отметить, что во «Взаперти» есть особый «экспертный» режим для игроков, уже освоившихся с базовыми правилами. В нём тюремные баталии обретают дополнительную тактическую глубину, так как у каждой банды появляются свои уникальные черты, влияющие на ход партии с самого начала. В этом случае универсальных стратегий для достижения победы станет ещё меньше, а игрокам нужно будет грамотно дополнять сильные стороны своих заключенных, используя подворачивающиеся возможности. И, судя по личному опыту, играть в «экспертном» режиме куда интереснее, чем в стандартном. Однако осваиваться в нём лучше после одной-двух партий в базовую игру — чтобы подробнее познакомиться с основными механиками и запомнить всей локации Кулбака.

Hobbygames.ru Настольная игра «Взаперти»

Есть в игре и отдельный режим для одиночного прохождения. В этом случае соперничество происходит уже между одной бандой головорезов и отрядом механической стражи. Базовые правила при этом остаются теми же, но дополняются различными деталями — например, специальными картами локаций и отдельной колодой стражников. Играть в этом режиме тоже интересно, но по накалу страстей и тактической глубине он значительно уступает партии против реальных людей. Однако одиночные похождения в Кулбаке помогут обладателю игры лучше разобраться в правилах, картах и особенностях «Взаперти», чтобы позже доходчиво объяснить всё друзьям.

На «Взаперти» стоит обратить внимание тем игрокам, которые любят фэнтези-миры и напряжённые тактические игры с планированием и блефом, но при этом не хотят забивать себе голову слишком сложными и громоздкими правилами. Может, группу стратегов-ценителей или большую шумную вечеринку этот проект и не развлечёт, но на полке небольшой компании друзей, увлечённой семьи или даже одинокого энтузиаста-любителя «поразмять мозги» он точно придётся к месту.