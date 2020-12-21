Папа Римский Франциск назвал новое глобальное образование «надеждой наших времен», передает Vatican News (Ватикан). Понтифик сделал это заявление в видеообращении к участникам симпозиума, организованного ООН и Папской академией социальных наук. Симпозиум собрал лидеров молодежных движений со всего мира и экспертов в области образования. Первый день был посвящен запуску «Миссии 4.7», то есть реализации четвертой цели Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года: она предусматривает «обеспечение всеохватного и равноправного качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Седьмой пункт этой цели направлен на обеспечение всех учащихся знаниями и навыками, полученными «в том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности культурного разнообразия». Все эти намерения находятся в синергии с проектом глобального образовательного пакта, начатым по инициативе Франциска в октябре этого года. В своем послании папа приветствовал начинания многих учреждений в области образования: их труды являются «подлинным актом надежды на будущее и солидарности с новыми поколениями». Эти обязательства крайне необходимы именно теперь, когда глобальный образовательный пакт нарушен также из-за пандемии; сейчас очевидна потребность в «новом типе образования, которое бы позволило преодолеть нынешнюю глобализацию безразличия и культуру отбросов». Он назвал «основополагающей» деятельность ООН по вовлечению правительств и гражданского общества всего мира в создание новой системы образования. Понтифик отметил, что теперь, когда всемирный образовательный пакт нарушен, можно лишь приветствовать начинания правительств, которые «снова взяли на себя обязательство претворять эти идеи в жизнь, принимая Повестку дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития ООН в гармонии с глобальным образовательным пактом».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

По мнению генерала ордена Иезуитов отца Артуро Сосы, «демократия может стать жертвой пандемии». Об этом он заявил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В последние годы демократия оказалась под серьезной угрозой из-за снижения уровня гражданского сознания в обществах, в которых она была развита ранее, и ввиду недостаточных усилий по продвижению в других обществах. Быстрое распространение различных форм популизма и фундаментализма, пропитанных «религиозными» идеологиями или искажениями, вызвало эту эрозию. Во многих странах пандемия стала предлогом для обострения авторитарных замашек правительств и прекращения демократического характера процессов принятия решений, констатировал иезуитский генерал.

Теперь официально: Джо Байден станет 46-м президентом США с 20 января 2021 года, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). 14 декабря выборщики, что неудивительно, подтвердил победу кандидата-демократа на президентских выборах 3 ноября. Обычно реакция коллегии выборщиков всегда была простой формальностью. Однако сейчас этот бюрократический шаг сыграл необычную роль почти что официального подтверждения из-за твердого отказа соперника Байдена, уходящего президента и лидера республиканцев Дональда Трампа, признать свое поражение. По итогам голосования коллегии выборщиков официальные поздравления пришли из Москвы. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский президент Владимир Путин, заявляя о готовности к немедленному взаимодействию с Байденом, пожелал избранному президенту всяческих успехов, выразив уверенность, что Россия и Соединенные Штаты «несут особую ответственность за безопасность и глобальную стабильность». И могут, «несмотря на различия», действительно помочь «решить многие проблемы и вызовы, с которыми мир сталкивается сейчас».

Gage Skidmore Джо Байден

NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США) задается вопросом, как будет выглядеть дипломатия США и Святого престола при администрации Байдена? Новый президент не будет начинать общение с папой Франциском с нуля. Байдена знают в Ватикане как человека, который был задействован в решении многих дипломатических проблем, особенно во время второго срока президента Барака Обамы. Среди главных политических успехов, которых добились Обама и Байден, можно назвать нормализацию дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной. Реализуя эту давнюю внешнеполитическую задачу Ватикана, Франциск, первый латиноамериканский папа, который много писал о необходимости налаживания диалога с Кубой, вместе с Обамой оставил свой след в истории. При администрации Байдена — Харрис возрастает вероятность того, что президент назначит посла США в Гаване, который будет утвержден Сенатом.

Трамп и папа Франциск не сходились во взглядах, размышляет America (Нью-Йорк, США), а сможет ли Байден найти общий язык с Ватиканом? В случае ожидаемого возвращения США под руководством Байдена на мировую арену, Святой престол с его принципиальной приверженностью многосторонности может дать Вашингтону мудрые советы на тему, как снова участвовать в глобальных процессах, не выказывая властности. Многие государства, включая американских союзников, осознали, что они должны больше работать самостоятельно и меньше полагаться на США. Эту уверенность в себе нужно поощрять. Правда, другие опасаются, что администрация Байдена может оказаться краткой отсрочкой перед приходом следующей популистской или, по крайней мере, более националистической американской администрации. Святой престол мог бы тут стать тихим партнером в продвижении глобальной политики и поддержке народных движений, что является особой заботой папы Франциска, в то же время выступая против популистских сил.

Папа Франциск становится моральным проводником инклюзивного капитализма, информирует UCA News (Гонконг, Китай). Понтифик стал покровителем некоммерческой организации Inclusive Capitalism, в которую входят частные лица и организации с активами в более 10,5 трлн долларов и компаниями с совокупной рыночной капитализацией более 2 трлн долларов, 200 миллионами сотрудников в 163 странах. Миссией Inclusive Capitalism названо использование «частного сектора для создания более инклюзивной, устойчивой и надежной экономической системы». Среди участников, названными «стражами», — Фонд Форда, Johnson & Johnson, MasterCard, Bank of America, Фонд Рокфеллера, Merck, Salesforce и Visa. «Стражи» будут «продвигать инклюзивный капитализм» в своих собственных компаниях, а также экологический баланс и гендерное равенство, любимые темы Ватикана. Таким образом, развивающиеся страны Азии и Африки могут ожидать чего-то полезного от четвертой промышленной революции и «великой перезагрузки», планируемой крупным бизнесом в мире после пандемии коронавируса.

Agência Brasil Папа Римский Франциск

Визит папы Франциска в Ирак может «изменить траекторию» христианского присутствия в стране. Об этом в интервью CatholicNewsAgency (Инглвуд, США) заявил архиепископ Эрбиля Башар Варда (Халдейский патриархат). Варда отметил, что в области безопасности ситуация в Ираке «продолжает развиваться, в некоторых вопросах более позитивно, в других — менее». Он назвал одной из проблем безопасности местного христианского населения присутствие в регионе ополченцев, поддерживаемых Тегераном. «Церковь последовательно выступает против их пребывания, видя в ополченцах препятствие для построение прочного мира в стране», — подчеркнул архиепископ.

Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари рассказал в беседе Crux (Денвер, США) о положении в стране. Он напомнил, что в прошлом месяце в Дамаске состоялась международная конференция, обсуждавшая, как помочь беженцам вернуться в Сирию. Она была организована сирийским правительством, Россией и другими странами, отметил кардинал, но широкого участия не имела. Потому что вместо возвращения в страну люди «просят меня о помощи, чтобы выбраться» из нее, они не видят света в конце туннеля. Нужно быть оптимистом, однако ситуация тяжелая. «Те, кто может помочь Сирии, — это Европа, США и другие западные страны, — заявил нунций. — Но действуют санкции, которые действительно очень сильно вредят стране. И ничего не движется, стороны твердо стоят на своих позициях».

По мнению аргентинского политолога Рамиро Подетти, Латинская Америка должна изменить отношения с Пекином, пишет AsiaNews (Рим, Италия). С чисто коммерческой и инвестиционной точки зрения присутствие Китая на континенте приветствуется. Однако никто в регионе не способен противостоять азиатскому гиганту. Страна, которая платит за это самую высокую цену, — Бразилия, промышленность которой уступает китайским конкурентам. Поэтому она стоит перед дилеммой: вернуться к «первичной экономике» или сделать рывок. Аргентина не воспринимает Пекин как угрозу, потому что она уже опустилась на уровень «первичной экономики». А другие страны Латинской Америки, где промышленности нет, так и будут придерживаться предложенной Китаем модели, основанной на обмене промышленных товаров на сырье. Между тем, говорит политолог, такая экономическая политика неприемлема. Необходимо отказаться от ориентации на поставки сырья (что выгодно Китаю). При этом невозможно понять, как Пекин влияет на Латинскую Америку, если не учитывать, каким образом будет перестраиваться мир, у которой есть только две альтернативы. Одна из них — новая холодная война с Китаем. Другая, более разумная, заключается в том, что США соглашаются стать primus inter pares (первыми среди равных) в согласии с формирующейся китайской сверхдержавой и тремя ведущими крупными державами: Россией, Европой и Индией.

Nicolasmaduro.org.ve Встреча Николаса Мадуро и Си Цзиньпина в Венесуэле. 2014

На экуменической молитве за мир и против насилия, в которой приняла участие белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская, представители немецких Церквей заявили о своей солидарности с народом Белоруссии, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). «Вы не одиноки в Белоруссии, мы поддерживаем вас!» — заявил католический архиепископ Берлина Хайнер Кох. По его словам, в Германии узнали от белорусов, насколько ценны и насколько неочевидны демократия и свобода выражения мнений. «И мы узнаем, что Церковь должна быть смелой и готовой занять позицию там, где попираются человеческое достоинство и права человека», — добавил кардинал. После неоднозначного переизбрания президента Александра Лукашенко в августе тысячи людей в Белоруссии регулярно проводят демонстрации, выступая за соблюдение основных демократических прав и против насилия. Силовики реагируют репрессиями. Многие демонстранты были ранены или брошены в тюрьму. Правительство также пытается заглушить критические голоса верующих. Молитва мира была организована Евангелической церковью Германии, Конференцией католического епископата Германии и Организацией христианских Церквей при участии рабочей группы «Христианское видение» при Координационном совете Белоруссии и агентств церковной помощи Renovabis и Brot für die Welt.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук встретился с делегацией Константинопольского патриархата под руководством митрополита Галльского Эммануила, сообщает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Во время встречи митрополит поблагодарил Шевчука за поздравительное письмо, направленное накануне константинопольскому патриарху Варфоломею по случаю праздника апостола Андрея Первозванного, покровителя Константинопольской церкви. В ходе беседы стороны обсудили состояние современного экуменического диалога на глобальном и локальном уровнях, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. В конце встречи состоялся обмен памятными подарками.

Детали разрушенных пожаром часов собора Парижской Богоматери изготовят в Санкт-Петербурге, рассказывает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) со ссылкой на РИА Новости. Сотрудники петербургского завода «Ракета» сейчас занимаются изучением конструкции часов, чтобы понять, какие детали могут быть изготовлены на их предприятии. Во Франции утрачена технология производства таких монументальных часов, в то время как «Ракета» имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире — монументальных часов в атриуме центрального «Детского мира» в Москве: он весит 4,5 тонны, достигает размеров 6 на 7 метров и состоит более чем из 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом. Напомним, что 5 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному разрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Собор Парижской Богоматери

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».