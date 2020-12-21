После того как по окончании карабахской войны сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили Баку, где президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил их репликой «мы вас не приглашали», открыто встал вопрос о дееспособности МГ ОБСЕ в дальнейшем. При том, что Россия, как и другие сопредседатели, а также Армения заявляют о важности решения вопросов, связанных с карабахским урегулированием, исключительно в рамках Минской группы. Тут просматриваются несколько вариантов дальнейших действий.

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В первую очередь МГ ОБСЕ должна провести ревизию своей многолетней деятельности по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с точки зрения выявления причин, почему ее американский и французский сопредседатели на заключительном этапе оказались не готовыми играть в регионе более заметную роль. Три заключенные по ходу войны так называемые гуманитарные перемирия быстро нарушались. В дальнейшем Россия (контактировавшая с Турцией), Азербайджан и Армения напрямую занялись поисками решений по урегулированию конфликта, без участия других сопредседателей Минской группы. Как такое произошло? По мнению экс-сопредседателя МГ ОБСЕ от США Яна Келли, этот процесс требует «тщательного изучения, так как ранее в Минской группе были выработаны хорошие идеи на пути разрешения конфликта, но они оказались невостребованными». Речь идет о так называемых Мадридских принципах, согласно которым оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены. И в ответ Азербайджан соглашается на гарантии безопасности в этих районах. По мнению Келли, срыв произошел «из-за отсутствия повышенного внимания к проблеме на высоком уровне, особенно со стороны США». В таких условиях Франция не решилась на самостоятельную игру, инициатива перешла к России, и появился фактор Турции».

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США

К тому же как Алиев, так и премьер-министр Армении Никол Пашинян своими противоречивыми заявлениями по разным причинам и с разными целями вместе открыто глумились над МГ ОБСЕ. Дело дошло до того, что глава МИД России Сергей Лавров вынужден был уточнять, что Минская группа «не призвана писать сценарии урегулирования конфликта, а должна создавать условия для диалога между конфликтующими сторонами». В итоге дипломатия стран-сопредседателей стала специализироваться только на подготовке и редактировании различных заявлений, самоустранилась (либо ее устранили — С.Т.) от мирного процесса и лишилась шансов развернуть в зоне конфликта мониторинговую миссию ОБСЕ, как это было сделано, к примеру, в Донбассе. Поэтому остается открытым вопрос о том, как и при каких условиях МГ ОБСЕ может возобновить свою посредническую миссию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в условиях, когда, как считает российский эксперт Сергей Маркедонов, «старый статус-кво радикально сломан, но новый еще не устоялся, его формирование происходит, что называется, «по ходу пьесы», которая обрастает своей драматургией.

Обратимся к первоисточнику — совместному заявлению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении карабахской войны. В тексте речи об установлении мира не идет, он фиксирует только остановку военного противоборства. В этой связи Маркедонов обращает внимание на то, что позиции трехстороннего документа «заметно отличаются от обновленных Мадридских принципов, много лет служивших своеобразной конституцией переговоров». Например, «принципы» четко отделяли сам Нагорный Карабах от занятых Арменией районов вокруг него. Фактически речь шла о двух вопросах — возвращении этих районов (а также беженцев) под контроль Баку и определении статуса спорного Карабаха. В документе о статусе Нагорного Карабаха ничего нет, а некоторые пункты выглядят просто как график возвращения ряда районов под контроль Баку.

President.az Подписание трехстороннего заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации

Так вроде бы образуется «зазор возможностей» для возобновления деятельности МГ ОБСЕ. В то же время Москва заявляет, что ее миротворцы находятся на международно признанной территории Азербайджана, и по факту именно Россия выступает в роли гаранта безопасности армян Нагорного Карабаха. При этом Алиев уточняет, что «карабахский конфликт исчерпан». Отсюда логично вытекает возможность перехода к двухсторонним соглашениям Москва — Баку о пребывании в Нагорном Карабахе российских миротворцев, включая, возможно, промежуточный статус Степанакерта, плюс к этому и появление соглашения между Азербайджаном и Арменией о прекращении состояния войны или о коммуникационном коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом. Теоретически этому ничего не препятствует. Если будет запущен в действие такой сценарий, то надобность в деятельности Минской группы в ее прежнем формате отпадает в силу появления новых факторов урегулирования. Так открывается новый набор проблем и вопросов, а США и Франция, прежде всего как сопредседатели МГ ОБСЕ, исчезают из закавказского политического пейзажа.

Есть эксперты, которые говорят, что речь идет о естественном процессе, что ОБСЕ, возможно, эффективна в решении вопросов безопасности в Европе, но ничего неспособна сделать в Евразии, что Минской группе «не удалось продвинуть переговоры между Азербайджаном и Арменией ни на дюйм», что западно-европейским структурам и политикам не место в Закавказье, судьбу которого могут и должны решать сами евразийские державы. Это попытка продвинуть иранский сценарий создания так называемого» кавказского пакта» с участием лишь стран региона. Кстати, и Турция недавно обнародовала проект формирования так называемой «кавказской платформы», пригласив Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Для Москвы это один из возможных вариантов дальнейших действий в создании системы коллективной безопасности в целом в Закавказье и в частности на грузинском направлении.

Но президент России Владимир Путин не исключает возможности изменения формата МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считает, что политический ресурс США и стран Европы на этом направлении еще не исчерпан. Минская группа и ее сопредседатели должны содействовать переговорам по долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта, включая вопрос прав и обязанностей людей, проживающих в Нагорном Карабахе. Так что работы хватит всем, но уже в иных условиях и новых обстоятельствах. Возможно, что в первую очередь будет поставлен вопрос легитимизации размещения российских миротворцев в регионе с точки зрения международного права через резолюцию Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. Для этого необходимо начать так называемые субстантивные переговоры по Нагорному Карабаху с выходом на всеобъемлющее мирное урегулирование проблемы.