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После того, как утром 17 декабря директор Зала печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что «сегодня в 9 часов 30 минут (по римскому времени) монсеньор Клаудио Гуджеротти, бывший апостольский нунций в Беларуси, встретится в качестве специального посланника Святейшего отца с президентом Республики Беларусь господином Александром Лукашенко, чтобы выразить заботу Святейшего отца и его обеспокоенность нынешней ситуацией в стране», многие аналитики задались вопросом, с чем связан этот визит и какую миссию исполняет Гуджеротти, действующий апостольский нунций в Великобритании.

На первый взгляд, спецпосланник папы Римского Франциска должен был, как предположили до и после его встречи с Лукашенко, обсудить судьбу находящегося в изгнании главы Католической церкви в Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича и возможную кандидатуру его преемника. Однако в официальных сообщениях фамилия Кондрусевича и эта тема не упоминалась. Определенную интригу добавила протокольная съемка начала переговоров белорусского президента и нунция, которые от радости сияли, как две рождественские елки. Обращаясь к сидящему напротив него Гуджеротти, по левую руку которого располагался загадочный большой черный портфель, Лукашенко говорил: «Я очень рад, что Его Святейшество папа Франциск направил Вас сегодня в Беларусь. Мне приятно с Вами встретиться, у меня хорошее впечатление осталось от встреч, переговоров, разговоров с Вами, когда Вы служили. Ну, я всегда говорил, что нынешний папа Франциск, наш папа Римский, это, с моей точки зрения, это народный человек. Это меня очень прельщает». На что тут же отреагировал нунций: «Он будет звонить сегодня вечером мне».

Учитывая, что вместе с Гуджеротти и Лукашенко в кабинете присутствовал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, речь явно шла не столько о ситуации с Католической церковью в республике, сколько о межгосударственных отношениях. В случае с Ватиканом и Минском в его постсоветской истории они были активизированы в июне 2008 года, когда состоялся визит в Белоруссию государственного секретаря Святого престола кардинала Тарчизио Бертоне, который был принят Лукашенко. Как отмечает доктор исторических наук Эдмунд Ярмусик, «итоги визита кардинала оказались впечатляющими: было принято решение начать подготовку конкордата, регулирующего правовое положение РКЦ (Католической церкви — С.С.) в Беларуси. Кроме того, папе было направлено ответное приглашение посетить Беларусь. 27 апреля 2009 года состоялись официальный визит президента Александра Лукашенко в Ватикан и его встреча с папой Бенедиктом XVI. Белорусско-ватиканским отношениям был дан новый импульс». Однако вскоре оказалось, что понтифик не вполне оправдал надежды Минска. В ноябре 2011 года Лукашенко заявил председателю Папского совета по содействию христианскому единству кардиналу Курту Коху, что «ожидает от Ватикана более активной позиции по защите интересов Беларуси на Западе».

Paval Hadzinski Клаудио Гуджеротти

Новый поворот состоялся уже при вошедшем на престол в 2013 году папе Франциске. Президент Белоруссии нисколько не лукавил, называя его в разговоре с Гуджеротти «нашим папой Римским» и «народным человеком». В мае 2016 года по итогам посещения Ватикана и общения с понтификом Лукашенко заявил: «Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как президент — так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых папа Франциск придерживается. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, теплый и приличный разговор. Он очень хорошо осведомлен о ситуации в Белоруссии — как среди католиков, так и среди православных — основных конфессий. Он очень хорошо знает о том межконфессиональном согласии, которое царит у нас, о ситуации в социальной сфере, в экономике — абсолютно сведущий, живой человек. И прямо сказал: «Да, я должен побывать в Белоруссии». И я высказал такую крамольную мысль, что пора приехать в Белоруссию и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями».

Лукашенко и самого себя считает «народным человеком», который выстроил в республике инклюзивный капитализм. Это близко Франциску, рассматривающему инклюзивный капитализм, как средство построения «целостного человеческого благосостояния», в качестве противовеса «экономическим моделям, вытесняющим определенные категории людей и углубляющим пропасть между богатыми и большинством». Но сейчас единомышленник папы переживает сложные времена, пытаясь удержать власть. Святой престол не в силах помочь Лукашенко кредитами или дивизиями, но кое-что сделать для него может. При условии, конечно, первичной инициативы белорусского президента Святой престол мог бы объявить о завершающей стадии переговоров о заключении конкордата между Ватиканом и Минском и представить рассчитанную на несколько месяцев или год «дорожную карту», завершением которой станет подписание соглашения, что поможет снизить давление на Лукашенко со стороны США и Европейского союза, прежде всего, Польши. А время — это именно то, что сейчас нужно президенту Белоруссии, чтобы собраться и перестроить свои силы. Помимо того, конкордат станет прорывом дипломатической изоляции Минска хотя бы на западном направлении, что уже немало.