Позитивные настроенияна мировых площадках и очередное обновление минимумов долларом США оказали поддержку нефтянымфьючерсам, продолжившим растивминувшийчетверг,17 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По итогам заседания ФРССША в среду, 16 декабря, индекс доллараDXYвновьобновил минимумы, при этомсохранив потенциал для дальнейшегоослабления. Слабость американской валютыпозитивносказывается на нефти, как и на других товарах, торгующихся в долларах США. На фоне снижениякурса долларанефтьдля держателей других валют просто становитсядоступнее, и этот факторподстегиваетмировойспрос на «черное золото».

В то же времяосновнымипричинами рыночного оптимизма остаются надежды на восстановлениеспроса нанефть в свете начала массовой вакцинациии,позитивные сдвиги впереговорах постимулирующему пакету США объемом $0,9 трлн. Дополнительно усиливает оптимизм неожиданное снижение запасовобъемовнефти, о чем на этой неделе сообщилаEIA.

Нефтяной танкер

Фьючерсы наBrent 17 декабря завершили торги на отметке $51,5 за баррель, в который разобновив9-месячный максимум. Однако инвесторы очень внимательно следят за развитием ситуации, поскольку понимают, что чем выше растут сейчас цены на нефть, тем выше становятся риски коррекции. Ростнефтяных котировок на данный момент во многом строится на ожиданиях, нежели на текущих реалиях. Мы не исключаем, что давлениесо стороныпродавцовперед выходными может усилиться. Поэтому в случае появления каких-то негативных новостейи смены настроений инвесторов цены на нефть могутскорректироваться врайон $49 за баррельBrent.

Как сообщило агентствоReuters, нефтеперерабатывающие заводыСША смогли сократить производствовоIIполугодии 2020 года, тем самымликвидировав существеннуючасть запасов нефтепродуктов, которые накопилисьс начала пандемии. Таким образом, переизбыток накопленных нефтепродуктов, превысивший средний пятилетний уровень, удалось сократить со 101 млн баррелей (12%) в июне, до 52 млн баррелей (6%) в декабре.

Не менее значимым оказалось и сокращение избыточных запасовдистиллятного топлива, которые ранее выросли больше другихнефтепродуктов. Переизбыток запасовздесьсократилсядо 15 млн баррелей (15%) по сравнению с 39 млн баррелей в конце июня.

Запрвка автомобиля

В то же времяв последние неделидинамикасокращениязапасов замедлилась, а начиная с серединыноябряобъем запасов и вовсе остановился на достигнутом уровне. И, как ожидается, полное сокращение избыточных запасов станет возможным толькопослеослабления карантинных мер в 2021 году.

Сегодня, в пятницу, 18 декабря, станут известны еженедельные данные по буровой активности в США, которые вечером опубликуетнефтесервиснаякомпанияBakerHughes. Стоит отметить, что в последние три месяца количествобуровых установок растет, уверенно приближаяськ 280−300 активным установкам, требуемым, по оценкамRystad Energy, для стабильной добычи. Мы полагаем, что высокие ценына нефть и оптимизм на фондовых рынкахмогут стимулировать бурение и привести кизменениюпрогнозов по добычевСША на2021 год.