Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введении в стране национального карантина, который продлится с 28 декабря по 17 января. Правительство приняло решение ограничить передвижение поляков. Будет приостановлена работа горнолыжных курортов, а отелям запретят принимать туристов. Как сообщил министр, «мы закрываем торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек». Недзельский предупредил о «призраке третьей волны» эпидемии коронавируса и возможной перегрузке больничной системы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Анонсированные меры — это тяжелый психологический удар для польского общества, которое надеялось весело отпраздновать Рождество и Новый год. Однако хуже всего объявление национального карантина воспринял бизнес, который, как пишет Gazeta Wyborcza, впал в панику. Некоторые впечатлительные оппозиционные политики даже стали сравнивать его введение с военным положением декабря 1981 года. Власти успокаивают предпринимателей, обещая оказать им всю необходимую поддержку. Вопрос в том, будут ли компенсированы только те убытки, которые понесет бизнес с 28 декабря по 17 января, или деловой мир получит масштабный импульс в целом, учитывая его потери за всё время пандемии коронавируса. Восстановление экономики является важнейшей задачей для правящего лагеря во главе с «Правом и Справедливостью» (PIS), но ее решение сопряжено с политическими отягощениями.

Mariochom Палатки для изоляции больных коронавирусом. Польша

PiS пошла на них, когда согласилась с компромиссом, предложенным ныне председательствующей в Европейском союзе Германией. Варшава согласилась не накладывать вето на бюджеты ЕС на 2021—2027 годы и Фонда восстановления экономики после коронавируса в обмен на то, что принятый в этом году механизм верховенства права, влияющий на получение европейских грантов, не вступит в силу, пока его не одобрит Суд ЕС (CJEU). На кону стояла огромная сумма — 770 миллиардов злотых. Их поступление в бюджет даст возможность «Праву и Справедливости» поддержать польскую экономику, что должно укрепить позиции правящей партии вплоть до 2023 года, когда состоятся очередные парламентские выборы. Премьер-министр Матеуш Моравецкий, которого поддерживал глава PIS Ярослав Качиньский, справился с трудными переговорами с ЕС. Однако стало ли это его победой?

«Право и Справедливость» всё это время говорила своим сторонникам, что не сдаст суверенитет и независимость страны в обмен на европейские гранты. Но в это не верили даже некоторые ее союзники по правящей коалиции — партия «Справедливая Польша» во главе с генеральным прокурором и министром юстиции Збигневом Зёбро. Он предупреждал, что без четких юридических гарантий нет смысла верить обещаниям Евросоюза отсрочить вступление в силу механизма верховенства права и не применять его против Варшавы по «политическим и идеологическим причинам». Сейчас из структур Европейского союза поступают сообщения, которые подтверждают правоту Зёбро. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, договоренности лидеров стран — членов ЕС относительно принципа «деньги в обмен для верховенства закона» не имеют значения, механизм начнет действовать с 1 января 2021 года.

Это является не просто тактической проблемой для Моравецкого и Качиньского, но и способно в целом привести к серьезным изменениям политической сцены Польши на ближайшие годы. По мнению консервативного католического портала Polonia Christiana, польские переговорщики с ЕС по бюджету продемонстрировали утвердившийся в стране технократический подход, свойственный «элегантным дамам и джентльменам, которые на пресс-конференциях используют современно оформленные презентации, расчеты и таблицы». Однако Варшава, считает издание, приняла его с запозданием, в то время как в Европе начинает набирать обороты «жесткая политика», борьба «популистов» против «политиков-менеджеров». И далее: «В Польше одним из политиков, бросивших вызов «менеджменту», является министр юстиции Збигнев Зёбро. Вступая в спор с Моравецким, он демонстрирует политическую школу Леха и Ярослава Качиньских, убежденных в том, что политику можно создавать, а не только реагировать на текущие события».

Pis.org.pl Ярослав Качинский и Матеуш Моравецкий

То есть после победы Джо Байдена на президентских выборах в США европейские «менеджеры» получают возможность изменить тактику и стратегию, начав противопоставлять «консервативному популизму», ассоциировавшемуся с Дональдом Трампом, свой собственный леволиберальный, «социалистический популизм», а Польша станет местом битвы этих конструктов. В таком случае должна меняться «Право и Справедливость» и должно меняться правительство, технократам придется уступить свои места революционерам. Правящая партия использовала идеологический подход, когда в 2010—2015 годах боролась за власть с «Гражданской платформой», олицетворением чего стал политический конфликт между Ярославом Качиньским и Дональдом Туском. Сейчас на роль нового революционного вождя претендует Зёбро. Вопрос в том, согласится ли с такой его ролью глава PiS или продолжит продвигать Моравецкого с его «менеджерской» стилистикой, которая пока позволяет находить компромиссы с ЕС и выторговывать у Брюсселя «дары данайцев».