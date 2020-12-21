В СМИ и в кулуарных разговорах можно встретить настроения, близкие к апокалиптическим: мол, рухнет банковская система, а за ней — и вся российская экономика. Настроения эти на руку производителям гречки и консервов — повышают продажи. Если же рассмотреть ситуацию всерьёз, в ней нет не то чтобы радикальных угроз, в общем-то, и каких-то новых, неведомых ранее вызовов мы не находим.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Банковский сектор прошел горнило ряда кризисов уже в двухтысячные годы, закалился, выработаны оптимальные бизнес-модели и стратегии поведения. Означает ли это, что всё безоблачно? Нет, конечно. Нужно быть реалистами, уходящий год принёс много негативных тенденций, и они сразу не исчезнут, как только часы пробьют полночь с 31 декабря на 1 января. Какое-то время тренды останутся в силе. Тем не менее никакого массового отзыва лицензий нет и не будет, что не исключает точечных воздействий на рынок Банка России.

Тем не менее можно ожидать, что к середине 2021 года банки понесут накопленных потерь порядка 1,5 трлн рублей. Ранее такую оценку озвучило АКРА, и я с ней согласен. Соответственно, кредитным учреждениям потребуются резервы на эту сумму, которые будут создаваться из внутренних ресурсов. В свою очередь, это приведёт к снижению, а то и вовсе отсутствию дивидендов, что не очень приятная новость для акционеров банков. С другой стороны, это порядка 1,5 процентных пункта достаточности капитала банков и внутренних резервов будет более чем достаточно. И 1,5 трлн рублей потерь — это в два раза меньше, чем в 2008 и 2014 кризисных годах. Возможно, часть банков завершит 2020 год с убытками, но большинство сработает на уровне безубыточности как минимум.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

Из-за неблагоприятной экономической обстановки по итогам 2020 года не исключен рост объема проблемных кредитов, до 12%-15% с имевшихся на конец 2019 года 7,5%. Неприятно, но отнюдь не так страшно.

В целом в 2021 году по-прежнему будет действовать неопределенность из-за коронавируса, но банки уже научились жить в таком режиме.