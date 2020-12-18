2020 год оказался непростым для тревел-сектора и оказал влияние не только на компании, работающие в этом сегменте, но и на самих путешественников, которые обзавелись новыми привычками. Туризм в 2021 году точно не будет таким же, как прежде.

Иван Шилов ИА REGNUM Туризм

Однако чёткий прогноз на будущий год дать пока сложно. Мы считаем, что уже весной 2021 года произойдёт значительная нормализация ситуации с международными перелётами при условии стабилизации и улучшения эпидемиологической ситуации в мире. Если же говорить про внутренний туристический рынок, то он практически полностью восстановился. Например, согласно нашей статистике, во второй половине 2020 года поездок по России было совершено на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим также, что в 2020 году туристы стали чаще совершать спонтанные поездки. Доля авиабилетов, приобретённых за неделю до вылета, составила 63% от общего числа, тогда как в 2019 году этот показатель был 56%. Билеты на поезд тоже стали чаще покупать за семь дней до отправления, их количество в 2020 году увеличилось до 64% (в 2019 году — 56%). Вероятно, эта тенденция сохранится в первом полугодии 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Что касается популярных направлений, то на январь 2021 года путешественники чаще всего ищут авиабилеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь. Кроме того, интересуются билетами в Стамбул, Дубай и Анталью. Топ железнодорожных поисковых запросов отличается несильно: в списке Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Полагаем, что в начале следующего года повышенный спрос на поездки в столицы и курортные города России сохранится.

Отдельно выделим также такие направления, как Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, где мы отмечаем рост спроса в два раза и на треть соответственно. Возросшая популярность этих направлений говорит о том, что путешественники стали чаще рассматривать места для экотуризма. Мы видим, что стало больше людей, желающих посещать живописные локации в России вдали от крупных городов. Скорее всего, рост спроса на такого рода поездки также продолжится в 2021 году.