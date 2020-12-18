Губернатор Карелии Артур Парфенчиков написал в фейсбуке: «Для тех, кто живет в сельской местности, личное хозяйство с коровой, козами или домашней птицей — это настоящее подспорье.

Пресс-служба губернатора Карелии Телочка по программе поддержки многодетных малообеспеченных семей передается в семью Анны и Василия Ермаковичей

Но купить буренку хорошей породы не каждой семье под силу, тем более если эта семья многодетная. Таким помогаем: выделение средств на приобретение животного — одно из направлений поддержки тех, кто в этом особенно нуждается.

Одна из таких семей — Анна и Василий Ермаковичи из поселка Ильинский Олонецкого района. У них пятеро детей. Недавно на их подворье поселилась телочка Милка айрширской породы, которая считается одной из лучших.

А корову им привезли из хозяйства другой многодетной семьи — Олега и Ксении Богдановых. Два года назад они получили финансовую помощь на строительство хлева и приобретение коровы. По условиям соцконтракта, первый приплод предназначается для малообеспеченной семьи, которая хочет содержать животное».

В телефонном разговоре он добавил, что помнит с детства, как стадо коров вливалось на центральную улицу деревни Кирккоёки, где он провел детство, как коровы расходились по дворам, и каким подспорьем для многодетной семьи была корова. Поэтому сейчас в Карелии в региональную программу поддержки семей с детьми включен пункт о приобретении для многодетных малообеспеченных семей на бюджетные средства коровы или домашней птицы. Счет на переданных в семьи коров пошел на десятки, их берут с карельских племенных ферм. Как заметил Артур Олегович: «Коз еще не приобретали». Условие выдачи в многодетную семью коровы — передача первого приплода, если это телочка, в следующую семью и так далее. Если рождается бычок, он не передается. Определяет, кому отдать животное, региональное Минсоцзащиты по согласованию с районными властями.

Пресс-служба губернатора Карелии Артур Парфенчиков — губернатор Карелии

Прокомментировал карельскую программу архангельский фермер Владимир Будейкин: «Это очень простое и эффективное сетевое распространение сельского хозяйства среди населения. Один передает телку-приплод другому, другой передает следующий приплод — третьему и так далее. Селянам просто так не купить айрширскую корову — на ферме она стоит около 100 тысяч рублей, а чтобы привезти одну корову в Архангельскую область, надо заплатить еще 100 тысяч. Очень вкусный сыр получается из молока айрширских коров.

Прекрасно, что в Карелии такая региональная программа, в которой можно предусмотреть условия, полезные селянам, и исключить условия неполезные, которых много навключали в федеральную «Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Федеральная программа перегружена всякими ограничениями грантовой поддержки фермеров, почему возникают проблемы, вплоть до уголовных, и почему широкого распространения такие гранты не получают.

Идея реализуемая в Карелии — именно системная работа, а не «точечные решения» в режиме «ручного управления». Так надо делать и других регионах, и в федеральных программах. Очень сомневаюсь, что министр торговли и сельского хозяйства Архангельской области Ирина Бажанова перенесет этот полезный опыт на нашу землю, пока губернатор Цыбульский на скажет: «Делай так!»