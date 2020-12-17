Уважаемый читатель, в своей предыдущей статье «Турция и Азербайджан зажигают в Армении очаг третьей мировой войны», опубликованной ИА REGNUM 13 декабря 2020 г., мною было обещано отдельно проанализировать влияние восьми объективных геополитических факторов национальной безопасности, как то: территориально-географических, политических, экономических, экологических, военно-стратегических, этнических, демографических и религиозных. Словом, объять необъятное. Осознавая всю актуальность этих факторов для судеб армянской государственности, несколько подробнее раскрою некоторые из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Итак, 15 мая 1992 года Республика Армения (далее РА) ратифицировала Соглашение о создании Договара коллективной безопасности, а 7 октября 2002 года ратифицировала Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), став одним из учредителей Соглашения о создании договора коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и Протокола о продлении Договора о коллективной безопасности от 21 апреля 1999 года (членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан). Напомним читателям, что в преамбуле Устава ОДКБ записано: «Исполненные решимости и далее развивать и углублять военно-политическое сотрудничество в интересах обеспечения и укрепления национальной, региональной и международной безопасности; ставя перед собой цель продолжать и наращивать тесные и всесторонние союзнические отношения во внешнеполитической, военной и военно-технической областях, а также в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности государств и народов …» Теперь восстановим в памяти события, имевшие место в РА в недавнем прошлом.

Итак, 2 ноября 2018 года в газете «Русский Еврей» была опубликована статья под заглавием «Пашинян: «Армения хочет участвовать и в НАТО, и в ОДКБ», в которой говорится о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил о желании своего государства войти в состав НАТО, оставшись при этом членом ОДКБ. Такое заявление он сделал во время проходящих в Норвегии учений Североатлантического альянса Trident Juncture 2018, куда он прибыл по личному приглашению генсека организации Йенса Столтенберга. «Мне постоянно говорят, что нельзя сидеть сразу на двух стульях. Говорят, что выбор должен быть либо евро-атлантическим, либо пророссийским. Я с этим в корне не согласен. Мой народ успешно интегрирован в социальную жизнь большинства стран мира, что доказывает возможность существования любых альянсов (при этом Никол Воваевич скромно умалчивает о том факте, что армянский народ рассеян по всему миру вследствие геноцида армян в Османской империи 1915−1922 гг., преступления, совершенного кумирами нынешнего руководства Турции, члена НАТО, так и не раскаявшегося в совершенном его предками преступлении против человечности — А. Г.). Да, пока нет стран, входящих и в НАТО, и в ОДКБ, но Армения может стать тем мостиком, который поможет наладить этот диалог между крупными военными союзами. Если для вступления в НАТО Армении все же придётся выйти из ОДКБ, мы выполним это условие. Я уже говорил об этом с Путиным. Думаю, он поймет и одобрит наше решение», — так глаголил Никол в Норвегии.

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Уважаемый читатель может задаться вопросом, а с какого это перепугу генсек НАТО лично пригласил главаря цветной (бархатной) революции, а на деле банального государственного переворота Пашиняна на учения НАТО? Ответ прост: «На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1−2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300,1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — говорилось в сообщении Специальной следственной службы РА. То есть Пашиняном уже за три месяца до учений НАТО были предприняты конкретные шаги «для одновременного членства РА в НАТО и ОДКБ», правда, весьма оригинальным способом, а именно: дискредитацией самого института ОДКБ. Читатель, безусловно, понимает, что указанные статьи УК РА ничего общего не имели с действиями достойного уважения патриота Армении генерал-полковника Юрия Хачатурова. Он был оклеветан подельниками Пашиняна по его же прямой команде, исходящей из известного центра силы мировой политики Запада. Цель была у них одна — дискредитация ОДКБ, а значит и России. Дальше — больше. Уже 19 марта 2019 года возбужденный до неистовства Никол Воваевич созвал пресс-конференцию, посвященную ОДКБ, и пригрозил, что новый генсек ОДКБ не будет назначен без согласия Армении. «В противном случае это значит, что данная структура не существует», — огласил свой приговор «бесстрашный» Никол Воваевич, нынче нежно именуемый Никол-предатель. Так вот, уважаемый читатель, можно продолжить дальнейшее цитирование бредней Пашиняна относительно ОДКБ, однако в этом нет необходимости по той простой причине, что, несмотря на их кажущуюся разнонаправленность, они подчинены лишь одной цели, повторюсь, — дискредитации ОДКБ и России. Конечно, старания Никола Воваевича не остались незамеченными. Так, один из симпатизантов Пашиняна, он же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, перед кем столь неприкрыто подхалимничал Пашинян, 15 декабря т. г. на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, отвечая на вопрос журналистов (видимо, в знак своей благодарности Пашиняну), нет-нет, уважаемый читатель, не относительно оценки действий члена НАТО, перебросившего в сентябре-октября т. г. около 2 тысяч сирийских наемников-террористов через Турцию в Азербайджан, в театр военных действий турецко-азербайджанских вооруженных сил с Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики, Йенс Столтенберг изрёк сердобольным журналистам цивилизованного Запада, которым до колик в животе, а скорее в мозгу, было невтерпёж узнать о позиции генсека НАТО в связи с санкциями США против Турции (рождественским подарком уходящего президента США Долальда Трампа турецкому султану Реджепу Эрдогану). У меня точно отлёг камень от сердца, когда сквозь нескрываемые муки и переживания генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс сожалеет о санкциях, которые Вашингтон ввел против Турции из-за закупки российских систем ПВО С-400. И как не сожалеть, если США ввели ограничения против секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира, а также против трех высокопоставленных чиновников из-за покупки российских систем противовоздушной обороны. На фоне непрекращающегося ввода всевозможных мыслимых и немыслимых санкций коллективного Запада против России ой как жестко смотрятся санкции США сразу против четырех турецких чиновников. Ну, прямо жуть какая-то. Во всем абсурде происходящего меня всерьез тревожит другое, а именно: неужели напрочь перевелись светлые умы в США и просвещенной Европе, неужели туман с берегов Туманного Альбиона и впрямь окутал разум коллективного Запада, который не видит из года в год надвигающиеся на планету Земля глобальные вызовы, грозящие самому существованию жизни на ней: будь то глобальные изменения климата, угроза перманентной пандемии, голод … Однако — это тема совершенно другого анализа. Здесь же ограничимся тем, что из восьми объективных факторов, влияющих на уровень национальной безопасности, два, как то: факторы — политический и военно-стратегический, за последние 2,5 года вследствие целенаправленной изощренной политики Пашиняна и соросовских прихлебателей во власти, мягко выражаясь, никак не способствовали повышению уровня национальной безопасности Армении. Что касается влияния территориально-географического фактора на уровень национальной безопасности, то и здесь есть немало оснований для тревоги. Из четырех стран, имеющих государственную границу с Арменией, Турция и Азербайджан являются неприкрыто враждебными нам государствами. Межгосударственные отношения Армения — Грузия, увы, основаны не только на многовековой дружбе армянского и грузинского народов, но во многом обусловлены немаловажным территориально-географическим, военно-стратегическим, политическим и экономическим факторами, непосредственно влияющими на уровень национальной безопасности самой Грузии. С одной стороны, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, магистральный газопровод Баку — Тбилиси —Эрзурум, или Южно-Кавказский газопровод, с другой стороны, железная дорога Баку — Тбилиси — Карс — транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Здесь также следует упомянуть о засилье турецкого капитала в Аджарии. В то же время нескрываемое стремление Грузии стать членом НАТО, наличие неурегулированности российско-грузинских отношений (по Южной Осетии и Абхазии), вне всякого сомнения, являются существенными (политическим и военно-стратегическим) факторами, влияющими на уровень национальной безопасности Грузии и, естественно, определяющими и комплекс межгосударственных отношений Армении и Грузии. И наконец, Исламская Республика Иран — четвертая страна, с которой РА имеет государственную границу протяженностью немногим более 40 км. В рамках одной статьи раскрыть весь комплекс межгосударственных отношений Армения — Иран, значит расписаться в полном незнании всего многообразия нашей совместной 2700-летней истории, умалить глубинные, незыблемые основы и традиции иранской (персидской) государственности. Однако с уверенностью могу утверждать, что руководство Ирана объективно заинтересовано в сильной и защищенной Россией Армении, так как это созвучно интересам обеспечения национальной безопасности Исламской Республики Иран. Наличие такой Армении, бесспорно, сведет на нет экономические устремления султана Реджепа, стремящегося любой ценой завладеть территорией по всей длине армяно-иранской государственной границы, соединив Нахиджеванскую автономную республику (в составе Азербайджана) с отвоеванными в сентябре-ноябре 2020 г. в ходе азербайджано-турецкой войны с участием около 2000 тысяч сирийских наемников-террористов у Ногорно-Карабахской Республики районами зоны безопасности Арцаха — Зангеланом, Джебраилом, Физули. Иранское руководство прекрасно понимает, что на самом деле означали цитаты султана Реджепа из стихотворения Бахтияра Вагабзаде «Арас-Арас», произнесенные султаном на недавнем военном параде в Баку. Напомним читателям, что цитирование Эрдоганом именно этого стихотворения «Арас-Арас», считающегося лозунгом азербайджанских сепаратистов, поэтому немедленно получившее жесткое осуждение со стороны министра иностранных дел Мохаммада Зарифа, наверняка навело иранскую сторону на определенные мысли. Уже не приходится говорить о факте нахождения и в наши дни на границе Ирана сотен и сотен сирийских наемников-террористов. Не могли в Иране не заметить и значительное число самого современного вооружения израильского производства, которым была вооружена азербайджанская военщина, что во многом явилось следствием из года в год развивающегося военно-технического сотрудничества Израиля и Азербайджана.

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Таким образом, уважаемый читатель, я вкратце изложил возможное воздействие территориально-географических, политических, военно-стратегических факторов на уровень национальной безопасности Республики Армения. А теперь рассмотрим, каково влияние экономического фактора на уровень безопасности РА. Итак, 5 мая 2020 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Выживание Армении — без Пашиняна», в которой отмечалось: « … В условиях значительного объема отрицательного сальдо баланса по текущим операциям, которое складывается из сальдо внешнеторгового баланса товаров и услуг, чистого дохода от инвестиций и чистых денежных переводов, при значительном сокращении притока капитала (с $125 млн в 2018 году до $54,46 млн в 2019 г.), приведут к тому, что платежный баланс РА будет сводиться с большим дефицитом. В этих условиях, если ЦБ РА не будет осуществлять валютную интервенцию из своих резервов, то произойдет ощутимое снижение обменного курса драма, то есть девальвация национальной валюты РА, со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями …» Прошло более семи месяцев со дня публикации этой статьи. Естественно, что Никол Воваевич, себя любимый, ни бельмеса не смыслящий в вопросах экономики и финансов, увы, да и в целом во всем, что ему как премьер-министру РА должно быть известно, остался верен своей стихии, а именно: своими многочисленными live-ами продолжал морочить головы оболваненных его популистскими лозунгами масс, уже набившими оскомину угрозами конфисковать, ткнуть мордой об асфальт, размазать по стенам. Далее, в силу своей преступной некомпетентности или продажности (я склонен думать об одновременном наличии обоих этих факторов), он капитулировал перед турецко-азербайдабанскими вояками, воюющими в союзе с сирийскими наемниками-террористами, сдав около 80% территории Арцахской Республики. Особо подчеркнем, что Пашинян с первого дня захвата власти в РА своими действиями провоцировал эту войну. После этих вводных предложений приведем некоторую экономическую статистику. Так, государственный внешний долг РА за девять месяцев 2020 г. возрос на $192,259 млн, с $5784,518 млн на 31.12.2019 г. до $5976,777 млн на 30.09.2020 г. (Национальный Статистический комитет РА (НСК) «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — октябре 2020 г.», стр. 98). Заметим, что за январь — октябрь т. г. внешний и взаимный торговый баланс составил (минус) — $1 млрд 580 млн 745,3 тыс. (там же стр, 111). При этом международные валютные резервы Центрального банка РА (ЦБ РА) за январь — октябрь 2020 г. сократились на 21,16%, выраженные в национальной валюте, драмах, («Справочник ЦБ РА, октябрь 2020 г.», стр. 33). Вследствие девальвации национальной валюты, драма, сокращение международных валютных резервов было более высоким. При этом примечательно, что за январь — октябрь 2020 г. существенно возросли обязательства правительства РА перед коммерческими банками, на 30,6% («Справочник ЦБ РА, октябрь 2020 г.», стр. 34). Добавим к сказанному, что в первом полугодии 2020 г. прямые инвестиции в экономику РА составили (минус) — $ 102,4 млн, то есть имело место чистое заимствование ими, принятие финансовых обязательств (НСК, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — августе 2020 г.», стр. 111). Заметим также, что, если в январе — октябре 2019 г. чистый приток денежных средств физическим лицам по банковской сфере составил $403 млн 501 тыс., в том числе приток из России $543 млн 31 тыс., из США (минус) — $23 млн 614 тыс. (то есть имел место чистый отток денежных средств), то в январе — октябре 2020 г. чистый приток денежных средств физическим лицам составил соответственно $523 млн 678 тыс., в том числе из России — составил $317 млн 102 тыс., из США имел место чистый приток денежных средств на сумму $238 млн 269 тыс. («Справочник ЦБ РА, октябрь 2020 г.», стр. 23). Существенное сокращение поступлений денежных средств в РА из России в значительной степени было обусловлено существенным сокращением оттока рабочей силы из РА в Россию на заработки в результате ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Этот фактор одновременно свидетельствует о существенной зависимости благосостояния определенной части граждан Армении от возможности обеспечения занятости в РФ, что во многом облегчается членством РА в Евразийском экономическом союзе. Посудите сами, уважаемый читатель. В январе — октябре т. г. денежные поступления из РФ физическим лицам в РА по банковской сфере составили $671 млн 939 тыс. (не путать с чистым притоком денежных средств), то их удельный вес по итогам десяти месяцев текущего года составил 18,8% годового бюджета РА на 2020 г. Так вот, при столь существенной внешней помощи, немалом увеличении государственного внешнего долга, весомом росте государственного внутреннего долга на 24,2% (НСК, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — октябре 2020 г.» стр. 97) правительству РА все-таки не удалось предотвратить девальвацию национальной валюты, драма. Так, если в январе — декабре 2019 г. средний обменный курс драма составил 480,45 драма за $1, то на момент написания этих строк он составил 524,9 драма за $1, то есть снижение курса армянской национальной валюты по отношению к доллару на текущий момент составило 9,25%, и эта тенденция будет продолжаться и в 2021 году. Для полноты картины заметим также, что во внешнем и взаимном торговом обороте РА удельный вес России за январь — октябрь т. г. составил 30,3% (стран ЕАЭС — 31,7%), причем удельный вес экспорта из РА в РФ составил 25,5% от его общего объема, а импорта — 33% (НСК, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — октябре 2020 г.», стр. 113−114). Для полноты картины заметим также, что в Армении функционируют более 40 крупных предприятий со 100%-ным либо существенным участием российского капитала в ведущих отраслях экономики страны, которые входят в список крупных налогоплательщиков страны, а также являются крупнейшими работодателями РА, в их числе ЗАО «Газпром-Армения», ООО «ГеоПроМайнинг Голд», ЗАО «Электрические сети Армении», которые ежегодно входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Армении.

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Думается, уважаемый читатель, что вышеприведенные факты не оставляют сомнений в том, что на такие объективные факторы, определяющие уровень национальной безопасности Республики Армения, каковыми являются территориально-географические, политические, экономические, военно-стратегические, Россия имеет решающее значение и в силу этого является гарантом суверенитета и национальной безопасности Армении. И надо быть либо круглым идиотом, либо откровенным предателем (что в случае Армении сродни идиотизму), чтобы на современном, воистину судьбоносном этапе истории армянской государственности не осознавать той простой истины, что безопасное существование и процветание, будущее нашего народа и двух армянских государств — Республики Армения и Арцахской Республики (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) — возможно лишь в условиях вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Сильная Россия — гарант мира не только в регионе Южного Кавказа, но и на планете Земля. И именно достижение осознанного выбора армянского народа на вхождение РА в Союзное государство России и Белоруссии должно стать главнейшей задачей политического класса Армении. Важно четко уяснить, что вхождение в Союзное государство должно быть на основании нового Договора о создании Союзного государства, Статья 3 которого останется неизменной, как и в ныне действующем Договоре, а именно: «Статья 3. 1. Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств-участников (России, Белоруссии и Армении — А. Г.), добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. 2. Союзное государство (Армении, Белоруссии и России) основано на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государствами-участниками».

Здесь вновь и вновь хотелось бы подчеркнуть, что созидание сильной Армении из мечты может воплотиться в реальность лишь в Союзном государстве с сильной и процветающей Россией. Все остальные мудрствования о стерильном суверенитете, комплементарности во внешней политике, равноудаленности от главных центров силы мировой политики, об особом пути и особом предназначении армянского народа будут лишь благими пожеланиями, которыми, как известно, вымощена дорога в неоосманский ад. Это всего лишь в лучшем случае проявления геополитической близорукости, когда налицо факты «поддержания светочами мира и безопасности» объединенного Запада, трепетные обсуждения покупки членом НАТО Турцией российских ракет противовоздушной обороны С-400, при замалчивании пролитой крови тысяч и тысяч молодых ребят и мирных граждан Арцаха, погибших при непосредственном преступном участии Турции, являющейся стратегическим союзником и жандармом НАТО на юго-восточных рубежах Североатлантического альянса, то есть по периметру границ новосозданной неоосманско-эрдогановской империи. Воистину империи зла XXI века.

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Вместо послесловия. Уважаемый читатель в недоумении может задаться и другим вопросом, а с чего это я в своей статье лишь мельком упомянул о Николе Воваевиче, себя любимом, нежно именуемом в народе Николом-предателем? Так вот, вчера, 16 декабря, он дал интервью корреспонденту Армянского отдела «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент). Да, да, уважаемый читатель, той самой телерадиовещательной компании, которая в апреле — мае 2018 года в режиме реального времени, практически круглосуточно, показывала и рассказывала о титанических манипуляциях Никола по оболваниванию населения страны. В силу своего профессионализма интервьюер из «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) не мог не задать Николу Воваевичу неудобных, но весьма актуальныих вопросов, правда, без былого задора и энтузиазма в голосе. Весь его вид являл собой образ обескураженного, разочарованного, обманутого в своих надеждах в общем-то образованного журналиста. Не буду пересказывать очередную ахинею Пашиняна, ибо это из серии «артель напрасный труд», хотя и признаюсь, что в меру изощренную ахинею. Главная цель, которая ставилась Николом в интервью, — откровенным манипулированием замешанных на крови 5000 жертв войны увести внимание армянского общества от бурной дискуссии возмущенных граждан и неослабевающего протестного движения в сторону от анализа преступной деятельности властей, а точнее, предать забвению замалчиванием откровенного предательства персонально им, Николом Пашиняном, национальных интересов Армении и Арцаха, которые 9 ноября привели к катастрофе. Из всего сказанного, пожалуй, в одном «народный премьер» не слукавил, а именно: Пашинян признал себя ответственным номер 1 за случившуюся катастрофу октября — ноября 2020 года, что, по его мнению (если таковое у него есть, а не вдолблено в его сознание кукловодами из-за бугра), быть ответственным номер 1 вовсе не значит быть виновным номер 1. Что же, уже неплохо, что под конец своей кровавой карьеры Пашинян понял-таки, что предъявлять обвинения в совершении преступления (в нашем случае особо тяжкого) — это в компетенции судебных органов, тех самых судебных органов, над которыми он и вся соросовская гниль на протяжении двух с половиной лет измывались.

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В заключение с учетом того, что говорилось о сатанинских деяниях Никола Пашиняна, чтобы ненароком не навести на себя николину порчу, завершу статью словами из Священного Писания, смысл которого так и остался неведом Пашиняну: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь?» Вместе с тем не могу воздержаться и не бросить упрёк в адрес десятков и десятков тысяч зомбированных сатанинским популизмом Пашиняна наших граждан, а уж тем более образованной части еще вчерашних почитателей «народного премьера», так и не понявших тогда, что своими восторженными приветствиями Никола на площадях Еревана они всего лишь выполняли предназначенную им роль подопытных существ, для осуществления трагедии, уготованной для Армении закулисными стратегами цветных революций. Что же, господа хорошие, и՛щите справедливость — читайте Библию, да обрящете: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».