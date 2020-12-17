Бывший вице-президентДжо Байден официально объявлен избранным президентом США. Именно ему в течение по меньшей мере следующих четырех лет придется задавать тон американской внешней политики. Если новый глава Белого дома действительно хочет достичь больших, чем его предшественники, результатов, ему следует сформулировать новый подход, в основе которого лежит смирение, пишет старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 17 декабря The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Подобная идея восходит еще ко времени правления президента Джорджа Буша — младшего. После двух сроков Билла Клинтона, когда США стали наносить удары по полевым командирам в Сомали, когда НАТО осуществило неспровоцированное нападение на Югославию и начало строить нации на Балканах, Буш — младший баллотировался в президенты, выступая за «скромную внешнюю политику».

Ожидалось, что в отличие от своего предшественника, президент-республиканец будет вести свой внешнеполитический курс с опорой на реальное положение дел. К сожалению, предвосхищая опыт президента Дональда Трампа, Буш — младший наполнил свою администрацию людьми с претензиями на военный талант, у которых чесались руки что-нибудь захватить. Они, как, например, Дик Чейни, избежали службы во Вьетнаме, но десятилетия спустя стали подталкивать других к войне. После терактов 11 сентября Буш вообще отказался, опираясь на ложь членов своей администрации, от какой-либо видимости ограничений, осторожности и сдержанности.

Дик Чейни (слева) и Джордж Буш младший (в центре)

Изначально странная логика Буша заключалась в том, что США, как невинная девственница-весталка, оказавшаяся в порочном мире, подверглись нападению за свои свободу и добродетельность. Как-то сразу все забыли и о непрекращавшейся поддержке Вашингтоном деспотических правительств Ближнего Востока, его нападки на иранскую демократию, военное присутствие в Саудовской Аравии, где находятся самые священные места ислама, десятилетия субсидий и поставок оружия Израилю, гарантирующих оккупацию миллионов палестинцев, а также нападения на мусульманские общины, включая бомбардировки шиитов и друзов во время гражданской войны в Ливане.

Упрощенное и извращенное понимание терроризма Бушем — младшем привело к тому, что Вашингтон с еще большим высокомерием стал осуществлять попытки целенаправленного формирования социальных сообществ. Буш решил переделать Ближний Восток и Среднюю Азию. Зло будет искоренено, добро будет спасено, Америка будет прославлена, преобразив саму реальность, и лев возляжет рядом с агнцем. По крайней мере, так следовало из фантазии, которую Буш и его неоконсервативный хор назвали глобальной войной с терроризмом.

По мнению Буша, цель США заключалась в том, чтобы вкладывать жизни и деньги в фантастические иностранные проекты социальных построений, у которых не было конкретного критерия успеха, — впоследствии Трамп справедливо назовет их бесконечными войнами. Из-за Буша США на протяжении двух десятилетий ведут боевые действия в Афганистане. Первоначальная операция, направленная на уничтожение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и свержение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), превратилась в фантастическую экспедицию по созданию либеральной демократии и сильного центрального правительства в искусственной стране, у которой не было опыта ни в том, ни в другом.

Когда же более скептически настроенные преемники Буша пытались что-то изменить, им постоянно мешали те или иные члены партии войны: генералы обещали достигнуть прогресса, аналитики предупреждали о региональной нестабильности, политики предсказывали теракты «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Америке. Даже назначенные президентом люди выступали за то, чтобы оставаться в Афганистане дольше или вообще не уходить оттуда никогда. Так, второй советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, который теперь рекламирует свою книгу и настаивает на том, чтобы США превратили Афганистан в своего рода центральноазиатский сад.

Герберт Макмастер

Однако гораздо более серьезным фиаско Буша стал Ирак. Показав себя невежественным, легковерным и некомпетентным — идеальное сочетание качеств для вроде как государственного деятеля, — республиканец положился на тщательно продуманную ложь, продвигаемую хорошо финансируемым неоконсервативным лобби, чтобы продать обществу агрессию против бывшего партнера США, который не имел ничего общего с терактами 11 сентября. Вторжение в Ирак было данью высокомерной замкнутости Республиканской партии, фанатичной приверженности войне и извращенной вере в глобальную социальную инженерию.

В течение 1980-х годов США поддерживали Саддама Хусейна в войне против Ирана, которая закончилась ничьей, унеся миллион или более человеческих жизней. Из-за них же Хусейн неверно оценил свои возможности при вторжении в Кувейт, в результате Ирак был разрушен президентом Джорджем Бушем — старшим, начавшим против него военную операцию, а также положившим начало многим годам экономических санкций.

Затем сторонники войны в Вашингтоне решили, что завоевание Ирака является ключом к американскому господству на Ближнем Востоке. Финансируемая ЦРУ подсадная утка Ахмед Чалаби должен был стать президентом. Он предоставил бы Вашингтону военные базы для последующего нападения на Иран. «Болото» было бы осушено, а Ближний Восток стал бы американским пригородом — послушным и податливым. Его жители, шииты, евреи, христиане и сунниты стали бы собираться каждую ночь, чтобы, держась за руки, петь «Кумбайю» и восхвалять Америку.

Что вообще могло пойти не так? С помощью авантюры Буша свергнуть Хусейна оказалось несложно, однако в результате был спровоцирован межрелигиозный конфликт, жертвами которого стали сотни тысяч, а возможно, и миллион человек. Миллионы превратились в беженцев, на грани уничтожения оказались религиозные меньшинства, в том числе значительная часть христианского населения.

Marines.mil Артиллерия США. Ирак

Боевые действия породили «Аль-Каиду в Ираке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая превратилась в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2014 году ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило большую часть Ирака и Сирии. Образовавшийся «халифат» был в конечном счёте разрушен авиацией США и местными сухопутными войсками, но годы боев привели к десяткам тысяч дополнительных жертв. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же всё ещё существует, хотя в значительной степени оно и лишилось удерживаемых ею территорий.

Тем не менее после правления двух — а вскоре уже и трех — президентов США по-прежнему остаются в ловушке вечных войн с еще более масштабными целями. В Ираке американские войска номинально стремятся искоренить саму мысль об «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но на самом деле они нацелены на Иран в рамках неудавшейся стратегии «максимального давления» администрации Трампа. Она подтолкнула Тегеран пойти на более решительные шаги в своей ядерной деятельности, активизировать усилия по региональная дестабилизации и подстрекать к многочисленным атакам на базы США и посольство США в Ираке.

В Сирии Вашингтон разместил войска, оставшиеся после поражения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым было поручено захватить сирийские нефтяные месторождения, защитить сирийских курдов от турецких сил и их радикальных марионеток, свергнуть правительство Башара Асада, изгнать иранские и российские войска из страны и предотвратить возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Единственное, что не попало в повестку дня Вашингтона, — это поиск и восстановление первоначального Эдемского сада.

Ответственность за два десятилетия убийств и хаоса, спровоцированных войной Буша, так никто и понес. Те, кто стоял за грубой политической халатностью, по-прежнему занимаются своим делом, проводят исследования для престижных аналитических центров, пишут статьи для влиятельных газет и предлагают советы кандидатам в президенты, при этом их продвигают на более высокие и высокооплачиваемые должности, на которых они с нетерпением ждут следующей работы в администрации и шанса начать новые, большие и грандиозные войны.

Армия США

Столько стран, которые можно бомбить, оккупировать и преобразовывать, и так мало времени и общественной поддержки.

К сожалению, Джо Байден окружил себя именно такими людьми, хотя, к счастью, не из администрации Буша. За четыре года правления Трампа партийные настроения в Вашингтоне усилились, а вместе с ним все ждут, что Демократическая партия будет пожинать плоды своей политической победы. Таким образом, кажется, что места для членов неоконсервативной клики, причинившей Америке столько вреда, будет не так много, по крайней мере на высшем уровне. Большинству из них останется воспевать перманентную войну, что они прикрывают обложкой политических исследований и статей. За уходящего президента США Дональда Трампа, который может вернуться в 2024 году, будет иметь смысл голосовать лишь в том случае, если он проведет окончательное погребение целого поколения тех, кто хочет продолжать путь воинствующих республиканцев.

Однако социальных инженеров — демократов времен Обамы более чем достаточно. Пока что в число ведущих назначенцев Байдена входят худшие из ястребиных помощников президента Барака Обамы, за исключением Хиллари Клинтон — и даже она всё ещё может вернуться, поскольку у избранного президента есть еще должности, которые нужно заполнить. Из-за действий таких людей, как Энтони Блинкен, Джейк Салливан, Сьюзен Райс, Саманта Пауэр и Джон Керри, США оказались втянуты в новые войны в Йемене, Ливии, Ираке и Сирии, из-за них же произошло двукратное увеличение военного американского контингента в Афганистане. И конфликты эти продолжаются и по сей день. Война в Йемене идет уже шестой год. Гражданская война в Ливии бушует более девяти лет. Войска США застряли в Ираке и Сирии на шесть лет, и их количество продолжает расти. Самое невероятное, что война в Афганистане продолжается более 19 лет.

Увы, социальные инженеры справа и слева много обещают, но мало что делают, а точнее, слишком много всего неправильного. Команда, выбранная Байденом, теперь рискует поступить так же. Известный журналист Роберт Райт отметил как-то, что «в последние годы наивный идеализм стал причиной многих смертей, страданий и беспорядков», при этом во многом «это произошло под наблюдением администрации Обамы, где Блинкен и Салливан были ведущими помощниками».

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Если за годы своего пребывания в Белом доме Байден будет проводить тот же курс, лишь просто более решительным образом, неизбежно, сколько бы он ни находился у власти, результаты его правления неутешительными. И что еще более важно, неутешительными они будут для многих граждан США и даже большего — жителей других стран. Что крайне необходимо, так это «скромная внешняя политика», которую Буш обещал, но отказался от нее. То есть необходимо, чтобы внешняя политика определялась результатами, а не намерениями. Да, можно искренне надеяться — и верить, что это возможно — создать на земле утопию. Но если фактические результаты — это сотни тысяч погибших, миллионы беженцев, триллионы потраченных долларов, разоренные страны, усиленные противники и многое другое, то следует остановиться. Добрые намерения не могут компенсировать то горе, которое было причинено стольким людям.

Основная обязанность правительства США — обеспечить интересы американского народа и, что наиболее важно, защитить его жизнь, дома, свободы и процветание. Как средства, так и цели должны быть нравственными, ограничивая действия Вашингтона, когда на карту поставлены жизни и интересы других. Но теоретический гуманизм не может стать движущей силой внешней политики США. Американский народ, в том числе и в военной форме, не пешки в гамбите, которыми должны пожертвовать в глобальной шахматной игре их лучшие игроки, клика дальновидных, всезнающих и чувствующих воинов башни из слоновой кости.

Эту обязанность лучше всего могут выполнить люди с реалистичными целями, осведомленные об истории и современных обстоятельствах, осознающие собственные ограничения, желающие слушать и учиться, обеспокоенные последствиями и готовые приспосабливаться. Чтобы добиться наилучшего, американские политики должны понимать, как думают другие люди, что воспринимают другие правительства и как другие страны могут отреагировать. Это включает в себя изгнание наихудших форм американской исключительности — веры в то, что только американцы нравственны, хороши, храбры, дальновидны, стойки и решительны. То, что США вряд ли сделают, например, уступят свой суверенитет другому государству, другие страны также вряд ли сделают в ответ на угрозы США.

Внешняя политика Дональда Трампа заслуживала значительной критики в свой адрес. Однако следует отдать должное снижению амбиций Вашингтона. Если его подход и не был скромным, он всё же отражал большее понимание прошлых ошибок и бедствий. Это было бы хорошим наследием для будущего президента Джо Байдена, которое он мог бы развить: признание того, чего он не может достичь, так же важно, если не больше, чем то, что он хочет делать.