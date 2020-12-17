



Собор Святого Петра. Ватикан

Начало недавней карабахской войны, первые выстрелы которой прозвучали в ночь на 27 сентября, пришлось на тот день, когда в Ватикане папа Римский Франциск должен был принять предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II. Эта встреча состоялась, хотя и оказалась скомканной по понятным причинам. Как позже рассказывал в интервью итальянскому изданию Il Messaggero католикос, «между нами (Эчмиадзином и Святым престолом — С. С.) есть сотрудничество. Папа говорил нам о своей боли, мы осудили нападение. Также объяснили ему, как Турция поддерживает Азербайджан в этой войне. Мы считаем, что нападение было задумано при поддержке Анкары».

Ватикан держит руку на пульсе в Закавказье. Вот почему вызывает интерес визит в Ереван с 5 по 9 декабря апостольского нунция в Армении и Грузии архиепископа Жозе Авелино Беттанкура, который, имея постоянную резиденцию в Тбилиси, старался один-два раза в месяц посещать Армению. Правда, в этом году монсеньор из-за пандемии коронавируса был вынужден сделать перерыв. До войны он был в Ереване в начале марта, где, кстати, с вице-премьером Тиграном Авиняном обсудил возможность открытия в Армении резиденции нунция. Сейчас его поездка пришлась на послевоенный период, очень сложный с политической точки зрения для армян. Беттанкур встретился с католикосом Гарегином II, президентом Армении Арменом Саркисяном и одним из заместителей главы МИД Армении.

President.am Апостольский нунций Святого Престола, архиепископ Жозе Авелино Беттанкур

По итогам визита нунций дал интервью католическому порталу Aci Stampa. По его словам, он отправился в регион, чтобы передать выражение солидарности с жителями Армении и Нагорного Карабаха со стороны папы Франциска. Беттанкур дал оценку ситуации, обратив внимание на политические и социальные проблемы. Соглашение о прекращении огня от 9 ноября, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, монсеньор назвал лишь началом мирного процесса, которое оказывается «трудным и шатким из-за всего, что осталось нерешенным». Нунций уверен, что ведущую роль призвано сыграть международное сообщество. По его словам, Минская группа ОБСЕ, состоящая из представителей США, Франции и России, должна выступить посредником между противоборствующими сторонами и постараться найти, насколько это возможно, компромиссы, направленные на снижение напряжения.

Обращает внимание на себя несколько моментов, которые обозначил ватиканский дипломат. Во-первых, то, что среди его собеседников не оказалось Пашиняна. Вряд ли это случайно. 8 декабря, во время пребывания Беттанкура в Ереване, с призывом к премьеру уйти в отставку обратился Гарегин II, чтобы, как говорится в его заявлении, «не допустить потрясений, возможных столкновений и трагических последствий». 13 декабря католикос всех армян принял в своей резиденции оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна. Как сообщили в пресс-канцелярии Эчмиадзина, на встрече были обсуждены ситуация в стране, стоящие перед страной вызовы и угрозы. А за день до того с Манукяном провел беседу Саркисян. Таким образом, можно говорить о совместной поддержке кандидата от оппозиции со стороны президента и католикоса, к которым фактически присоединился и нунций, что означает неверие Ватикана в политические перспективы Пашиняна.

Во-вторых, Святой престол делает акцент на МГ ОБСЕ в вопросе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Однако соглашение о прекращении огня подписывала не Минская группа, а Баку, Ереван и Москва. Международное сообщество, о котором заявляет Беттанкур, не смогло остановить военные действия. Так почему у него лучше получится с мирным процессом? Тем более что во время недавнего посещения региона делегацией МГ ОБСЕ во главе с сопредседателем от Франции Стефаном Висконти азербайджанский президент дезавуировал их полномочия. Как заявил Алиев, «я не приглашал Минскую группу совершить визит». Кстати, также непонятно и то, почему Ереван посещает апостольский нунций, а Баку — нет. Это при том, что Ильхам и Мехрибан Алиевы раньше были желанными гостями в Ватикане. В феврале сего года их принимал папа Франциск и высказывал благодарность за работы, проведенные в Риме фондом Гейдара Алиева, по восстановлению многих исторических памятников.

President.az Ильхам Алиев встретился в Ватикане с Папой Франциском. 22 февраля 2020

Обычно дипломатия Святого престола на местах имеет дело с реалиями, а не с идеологическими конструкциями. Но в случае с Закавказьем возникают многие вопросы. Пашинян является одним из подписавших соглашение о прекращении огня, но с ним не общается во время визита опытнейший Беттанкур. Без Баку невозможно решить проблемы армянской общины в Нагорном Карабахе, а также судьбу христианских армянских памятников, но об активности апостольского нунция в Турции и Азербайджане архиепископа Пола Рассела ничего не слышно. Со стороны Святого престола идет месседж о важности Минской группы, одним из сопредседателей которой является Россия, но выходов на Москву со стороны ватиканских дипломатов не просматривается. Складывается впечатление, что у Ватикана есть свое видение ситуации в Закавказье или даже свой план. Но тогда какой и в чем он заключается?