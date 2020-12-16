Сразу оговорюсь — я далек от того, чтобы злорадствовать по поводу вынужденного переноса токийской Олимпиады-2020 на предстоящий год. Хотя в блогосфере не раз встречал злые высказывания о том, что это японцам за то, что они поддержали бойкот российских олимпийцев, выдвигая различные препоны и унизительно заставляя их выступать не под флагом своего Отечества, а под «капитулянтским» белым.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпида. Токио

Хотя коронавирус не отступает, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выражают уверенность в том, что Олимпиада в Токио непременно пройдет летом 2021 года. И не просто пройдут запланированные соревнования атлетов со всего мира, но и на Олимпиаду прибудут из-за рубежа многочисленные болельщики и туристы, которые будут наблюдать за спортивной борьбой на трибунах стадионов. При этом сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность освободить иностранных туристов, которые приедут на Олимпиаду в Токио, от двухнедельного карантина, введенного из-за коронавируса. Но, чтобы въехать в страну, иностранцам необходимо будет предоставить несколько справок об отрицательном результате тестов на коронавирусную инфекцию, которые были сделаны непосредственно перед вылетом в Японию.

Хотя ранее рассматривался вариант проведения Олимпиады по сокращенной программе и без зрителей на трибунах, что было бы оправданно, губернатор Токио Юрико Коикэ заявляет о проведении летом 2021 года Игр при максимально возможном заполнении спортивных объектов зрителями.

Weforum.org Губернатор Токио Юрико Коикэ

Не смущают японские власти и связанные с переносом Олимпиады неизбежные дополнительные расходы. Организаторы Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио достигли соглашения с правительством Токио и центральным правительством о выделении еще 294 миллиардов иен (2,83 миллиарда долларов) на расходы, связанные с переносом игр на год, а также меры противодействия коронавирусу. Это дополнительно к уже затраченным на организацию токийской Олимпиады 13 миллиардам долларов.

Real Estate Japan Олимпийские кольца плывут возле Одайбы

Конечно, японское правительство хотело бы уже не заработать на Олимпиаде, как планировалось, а хотя бы компенсировать затраченные средства, но уверенности в том, что даже при проведении летом 2021 года Игр это получится, нет. Даже если к лету волна заболеваний спадет, по понятным причинам массового заезда в Японию болельщиков и туристов ожидать трудно. Да и японцы боятся одновременного наплыва иностранцев из-за рубежа. Среди них можно услышать такие настроения: «Как гражданину своей страны мне, конечно, жалко затраченных на Олимпиаду огромных средств. Но как отец семейства я с опаской отношусь к приезду в Токио множества иностранцев, проконтролировать каждого из которых на коронавирус, полагаю, невозможно. Наша страна островная, и, если бы во время прекратилось авиасообщение с зарубежными странами, возможно, масштабы заболевания в Японии были бы не столь серьезными».

J o Штаб-квартира Японской вещательной корпорации NHK

Такие настроения сегодня разделяют многие японцы. Как сообщает японская национальная телекорпорация NHK, на сегодняшний день почти треть жителей Японии не поддерживают идею проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Результаты опроса показали, что сторонников проведения в стране в следующем году одного из самых ожидаемых событий спортивного мира оказалось 27%, в то время как против выступили 32% респондентов. Мнения японцев относительно проведения Олимпиады в стране в 2021 году разделились почти поровну. Еще 31% опрошенных уточнили, что считают верным решением в условиях пандемии коронавируса вновь объявить о переносе Игр на более поздний срок.