Очередная серия детектива о том, как российская власть травила-травила, но так и недоотравила Навального, из детектива становится похожа на мыльную оперу «День сурка».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исцеление

Повторение одного и того же сюжета по кругу, как недоотравленый Навальный, подобно Колобку, постоянно уходит от серых волков и прочих хищников российского леса, которые, охотясь за ним, всё время терпят неудачу, не умея делать своё дело, должно рассказать нам или о чудовищной дисквалификации российских спецслужб, или о невероятном росте популярности детективного жанра у газетных репортёров.

Здесь трудность в том, что сюжет повести надо втиснуть в рамки статьи. Значит, нужно смещать акценты. Понимая, что жуткая история о том, как Навального два года настырно и неудачно травили незадачливые российские фээсбешники, вполне естественно вызывает недоумение. И потому следом за ней в информационное пространство через либеральные каналы вброшена версия о том, что для российских СМИ вышел некий темник, где власти рассказывают, как надо противостоять жуткой правде, изложенной рыцарями пера в соавторстве с рыцарями плаща и кинжала.

Указано, что надо ставить под сомнение две вектора: источники (вражьи разведки) и сам сюжет (выдумка). В принципе, в этой истории больше ничего и нет, но приём понятен — компрометация компрометаторов. Предполагается, что история с выходом темника заблокирует естественные вопросы читателей.

Цтата из видео на YouTube Госпитализация Навального

А прочитать леденящую душу историю стоит. О ней судить нужно не в пересказе взволнованных политологов, верящих в то, что очередная серия мыльной оперы об отравлении Навального на этот раз так серьёзна, что власти перепугались и даже отменили брифинг Пескова со СМИ, а в ответы на вопросы В. Путину на грядущей пресс-конференции спешно вносят поправки и уточнения. Поправки, может, и вносят — пиар состоит из версий и контрверсий, но вопросов к сюжету очередной истории с Навальным это не отменяет.

В ней прекрасно всё. Прежде всего, читателя опускают в такое плотное количество деталей, что он в изумлении от такой осведомлённости теряет способность критически воспринимать детали. А в деталях, как известно, дьявол и кроется. Лишь некоторые из них стоит попытаться обдумать серьёзно.

Прежде всего, из того, что изложено, возникает такая страшная картина профессиональной деградации российской контрразведки, что дух захватывает. Такое впечатление, что там все напрочь забыли о том, что такое конспирация. Даже революционеры времён молодого Ульянова были лучшими конспираторами, чем описанные в статье незадачливые пинкертоны из российских спецслужб от рядового опера до генерала. Собственно, на этом и строится весь сюжет, иначе их следы невозможно было бы найти, если бы они сами в изобилии их не оставляли.

Первое, что вызывает изумление — это секретный институт, о котором все всё знают. Там разрабатываются химические яды, которыми постоянно неудачно травят борцов с российским режимом, но хакеры через интернет просто определяют весь его кадровый состав, адрес и содержание телефонных переговоров. То есть в секретном институте нет никакой секретной связи.

Mil.ru Лаборатория

Второе — это история о том, как целая стая сотрудников института долгое время толпой ездила вместе с Навальным по всем его маршрутам. Здесь непонятно всё.

1. Почему за Навальным следили институтские химики, а не сотрудники службы наружного наблюдения? А если они не химики, то за что им платят зарплату именно в химическом институте?

2. Почему выбрана такая схема слежки, когда одни и те же химики из Москвы, бросив пробирки и колбы, едут за Навальным по городам? Разве не лучше привлечь к этому сотрудников местных отделений ФСБ в каждом городе, в котором появится Навальный? А к информации о поведении Навального в самолёте привлечь стюардесс? Да и зачем — не выйдет же он по дороге, нажав стоп-кран, как в поезде!

3. С каких пор в наружку определяют химиков с прошлым спецназа?

4. Почему они берут билеты на самолёты, оставляя следы в базе данных? Неужели у ФСБ нет возможностей этого избежать?

5. Почему они периодически ездят на задания под своими собственными именами? Представляете — Штирлиц вдруг едет в Цюрих под именем «Исаев»? А в будёновках они там за Навальным не ходили?

6. Почему они пользуются для секретных заданий сотовой связью, шифруясь примитивно, как уголовники из детектива?

7. Почему их руководители «совершают ошибки», изредка во время операции выходя на связь с начальством со своих сотовых телефонов? И начальство отвечает им по тем же телефонам!

8. Почему биллинг разговоров даже офицеров ФСБ доступен хакерам?

9. Разве нет у ФСБ защищённой связи для таких секретных случаев?

10. Почему о том, что в гостиничный номер Навального в его отсутствие скрытно заходят фээсбешники, чтобы заложить жучки или пропитать ядом его одежду, узнаёт весь персонал гостиницы? Они что, разучились делать это тайно?

И самое главное:

11. В чём смысл отравления Навального? В чём выгода власти от этого события? И почему его так и не могут отравить, хотя делают массу попыток? Восемь квадратных человек, которые, как в том анекдоте, даже могут выведать у мумии египетского фараона, как его зовут, не могут совладать с одним «неуловимым Лешей»? Может, он потому и неуловимый, что никому не нужен?

Дарья Антонова ИА REGNUM Комплекс ФСБ России на Лубянской площади

Или у яда срок годности вышел? Или надо Навального именно недоотравить? Но зачем? И кому это надо? Кому выгодно?

Любому человеку понятно, что если бы власти хотели нейтрализовать расследования Навального, они бы не травили его, а лишили его источников, сливающих ему компромат. Без них Навальный — просто пересохшая канализация без содержимого. Кто-то ведь туда сливает то, что Навальный потом озвучивает. То, что он добирает из интернета — это гарнир. Само блюдо делают в другом месте.

Вот какие вопросы вызывает подробный отчёт о том, как группа химиков со спецназовским прошлым из секретного института, чьи фотки лежат в интернете, два года толпой ездила за Навальным, покупая билеты в авиакассе, разговаривая по открытой связи и засвечиваясь везде так, как это только возможно.

При этом они ещё и никудышные киллеры — довести до конца ликвидацию Навального они так и не смогли. Видимо, в спецслужбах забыли не только о конспирации, но и о специализации. Там теперь все универсалы — землю попашет, попишет стихи… Тогда о какой «российской угрозе» дни напролет вещают американские и европейские СМИ?

Противоречие на противоречии. Скоро узнаем и о третьей попытке отравления. Еще до Берлина. Или уже после? Пробрались в «Шарите»? Сколько сюжетов для Джеймса Бонда пропадает. На целый сериал — «Спасение рядового Навального».

Это карикатура на спецслужбы. Поверить в весь этот ужас может лишь очень впечатлительный обыватель, не читавший качественных детективов. Читавший сразу насторожится. О реакции профессионалов мы никогда не узнаем — на то они и профессионалы. Может, смеются, а может, и изумляются — неужели и так было можно?

State.gov Агент

Пока можно сказать точно — мы имеем дело с пиаром как спецоперацией. Нет смысла опровергать или доказывать правдивость сюжета. Это вопрос веры, а вера — это область иррационального. Нужно только просто ответить на возникающие вопросы.

Но в том-то и соль, что ответов не будет — не для них писалась статья. Не для ответов там тщательно описаны детали, некоторые из которых сами авторы ставят под сомнение. Это простой приём повышения доверия, которым пользуются журналисты, дипломаты, опытные ораторы, опера полиции и переговорщики, в общем, все, в чьи обязанности входит манипулирование собеседником с невысоким уровнем интеллекта или профессиональной подготовки.

Это как поврежденная правая нога у представителей Демократической партии в США. Давно-давно специалисты по пиару выяснили, что именно проблемы с правой ногой вызывают у населения сочувствие и эмпатию. Не с левой, а именно с правой. Поэтому уже несколько лет, как только у какого-либо видного демократа в США начинает снижаться рейтинг, у него тут же возникает проблема с правой ногой — у покойного сенатора Маккейна, у Хиллари Клинтон, у сонного Джо Байдена и так далее.

История с недоотравленным Навальным теперь будет три дня в новостном топе, потом неделю её будут искусственно подогревать и мусолить, потом она уйдёт на вторые полосы на три недели, и ещё три месяца будет болтаться фоном в информационном потоке чёрного пиара, вызванного грядущим трансфером. Типичная схема.

Именно этот график — лучшее доказательство того, что перед нами хорошо спланированная и декорированная информационная спецоперация, а не достоверная история о том, как теперь работают спецслужбы. Которые как бы даже отравить толком никого не могут. Не говоря о том, чтобы просто проследить и не попасть на все засветки.

Цитата страницы Instagram.com Алексея Навального

Вообще-то после стольких попыток неудачных отравлений или у Навального выработается иммунитет к «Новичку», или «Новичок» нужно исключить из списка смертельных ядов, или у нас выработается иммунитет против таких историй. Что-то одно из перечисленного должно произойти непременно.

Будет ли в сериале об отравлении Навального продолжение, зависит от реакции зрителей, от того, насколько они будут готовы потреблять этот информационный комбикорм западных спецслужб и их ручной марионетки.