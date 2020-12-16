Последнее «прости-прощай» Эрдогану от Трампа
Еще совсем недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя возможные шаги в отношении Анкары уходящего с поста президента США Дональда Трампа, заявлял, что «мы с ним на протяжении четырех лет не имели каких-либо проблем и по многим вопросам он предпринимал гораздо более позитивные шаги». К такому суждению его подталкивала и европейская политика, где под давлением канцлера Германии Ангелы Меркель на европейском саммите было отложено принятие проталкиваемых Францией и Грецией санкций в связи с «нарушениями» Анкары в Восточном Средиземноморье.
Греческое издание Kathimerini указывает, что Меркель призывала европейских партнеров «дождаться новой администрации США» в расчете на то, что тогда Анкара перейдет к более умеренной политике. А если продолжить прессовать Турцию, так она еще больше будет сближаться с Москвой и Пекином». Однако уходящая администрация президента США Дональда Трампа нанесла удар по Европе. Как сообщил Государственный департамент США, против турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) введены санкции «в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) за сознательное участие в крупной сделке с Рособоронэкспортом», а именно, приобретение Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400. Введены визовые ограничения в отношении Исмаила Демира, президента SSB; Фарука Йигита, вице-президента SSB; Серхата Генкоглу, начальника Управления воздушной обороны и космоса SSB; Мустафы Альпера Дениза, руководителя программы регионального управления систем противовоздушной обороны SSB. Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия Кристофер Форд подчеркнул, что «закупка Турцией комплексов С-400 не оставила Вашингтону иного выбора, кроме введения санкций». Ранее Вашингтон отстранил Анкару от участия в совместном многостороннем партнерстве по производству истребителей F-35.
Одним словом, администрация Трампа решила напоследок «политически выпороть Турцию» не для того, чтобы, как говорится в заявлении Госдепа, подрывать «военные возможности и боеготовность Турции или любого другого союзника либо партнера США», а чтобы заставить Россию понести «издержки в ответ на ее широкомасштабные враждебные действия». Анкара отреагировала, конечно, достаточно остро, но своеобразно. Эрдоган заявил, что американские санкции из-за приобретения российских С-400 «являются проявлением неуважения к союзнику по НАТО, что может еще больше обострить отношения между двумя странами». В этой связи МИД Турции анонсировал ответные санкции, хотя Турция и «готова решать этот вопрос в духе союзничества посредством диалога и дипломатии». При этом Анкара пытается свести санкционный инцидент всего лишь к действиям в США «антитурецкого лобби», готовясь к общению с новой администрацией Джо Байдена. Напомним, что ранее Байден выступал с резкой критикой политики Эрдогана, обещал вступить в контакт с турецкой оппозицией, чтобы добиваться «возвращения Турции в лоно демократии».
Эрдоган намекает, что не стоит придавать повышенное значение предвыборным заявлением нового президента, которого он «очень хорошо знает», так как тот «навещал меня в моем доме». Турецкий президент уверен, что «мы сядем и поговорим с Байденом после того, как он вступит в должность». Такой сценарий возможен. Однако, по оценке многих американских экспертов, предстоящие переговоры будут успешны только в случае, если будет предложена «новая повестка, сопряженная с региональными сдвигами от Кавказа до Персидского залива, которая включит в себя новые ближневосточные альянсы с повышенной региональной ролью Турции». На другой размен Эрдоган не пойдет, и развернуть его к западному альянсу на прежних условиях, которые США выставляют туркам многие десятилетия, уже не удастся. Иначе, полагает Bloomberg, «Турция продолжит оставаться занозой в боку ее коллег из числа стран — членов НАТО». Возможные вариации: убедить Вашингтон в том, что Турция «способна оказывать сдерживающее влияние на возрастающую роль России в Закавказье и на Ближнем Востоке», что «диктует выстраивание с ней со стороны Запада особых отношений». Об этом рассуждает бывший посол США в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, считающий, что Байдену предстоит осмыслить «стратегическую важность Турции для своего более активного участия на Ближнем Востоке и в Закавказье, где возрастает влияние прежде всего России при выходе Анкары на самостоятельную политику».
Пока же, по мнению турецкого эксперта Синана Ульгена, «все нынешнее искусство турецкой дипломатии заключается в том, чтобы в «отношениях с Западом и Россией постоянно повышать ставки». Турция тут всегда подыгрывала России, а теперь к ней присоединился и Азербайджан. Анкара и Баку выступили с почти одинаковыми заявлениями, осуждающими введение санкций со стороны США против Турции, назвав их образцом «аррогантного отношения к международному праву». Так что партитура новой геополитической мессы на Большом Ближнем Востоке продолжает писаться не только в США.