В правительствах стран НАТО и в западных СМИ всё больше тревога по поводу продолжающегося многогранного наращивания военного присутствия России в Калининграде — в анклаве между Польшей и Литвой, пишетТед Гален Карпентер в статье, вышедшей 14 декабря на портале Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

Такие опасения не новы: весной 2018 года на основании спутниковых снимков стало ясно, что Москва модернизирует там бункер для хранения ядерного оружия. В октябре того же года также с помощью спутниковых снимков удалось подтвердить информацию о том, что Россия модернизировала еще четыре военных объекта в Калининграде, где еще в 2017 году были размещены новые ракеты 9М729. Этот военный потенциал был одной из причин, по которой администрация действующего президента США Дональда Трампа вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Масштаб наращивания в регионе военной мощи Москвы не ограничивается только размещением ракет: в 2019 и в 2020 годах можно наблюдать приток беспилотников, танков, истребителей и дополнительного персонала. В начале декабря российские СМИ сообщили, что на границе Калининграда с членом НАТО Литвой будет дислоцирована новая дивизия в составе пехотных, бронетанковых и артиллерийских полков.

Анклав, который уже обладал значительной огневой мощью до 2017 года, теперь ощетинился вооружением и стал крупным центром российской военной мощи. Из-за своего местоположения Калининград может как считаться потенциальной уязвимостью России, так и представлять потенциальную угрозу. Оказавшись в неудобном территориальном положении в результате поражения в Холодной войне и распада Советского Союза, Калининград зажат между юго-западом Литвы и севером Польши, а территория отделена от остальной России несколькими сотнями миль иностранной территории. В каком-то смысле для России было бы практически невозможно защитить изолированный анклав от согласованного военного наступления НАТО. В то же время, однако, войска, танки и особенно ракеты могут нанести значительный ущерб силам альянса. Более того, массированное развертывание российских войск, несомненно, выглядит угрожающим для такой маленькой и слабой страны, как Литва.

Eurocom.mil Американские и польские солдаты. Польша

Российские власти оправдывают наращивание потенциала в Калининграде как ответ на всё более угрожающее поведение НАТО на границах Российской Федерации. К сожалению, у этого оправдания есть свои достоинства. За последние годы НАТО совершило тревожное количество провокаций. Политическое решение о расширении альянса с целью включения в него не только участников несуществующего уже Варшавского договора, но и трех прибалтийских государств, которые были частью СССР, само по себе было явно недружественным актом. Но НАТО участвовало в ряде конкретных военных действий, которые обострили напряженность.

Количество и масштаб военных учений НАТО вдоль западной границы России в последние годы резко возросли. Так, в январе 2020 года альянс провел свои крупнейшие учения за 25 лет. В начале июня Россия предложила сократить свои маневры на время пандемии коронавируса, если западные союзники сделают то же самое, но, как потом сетовали в российском военном руководстве, НАТО просто «проигнорировало» это предложение.

Помимо всё более активного проведения «военных игр» НАТО, резко увеличилось количество инцидентов, в рамках которых летательные аппараты НАТО — особенно американские разведывательные самолеты — приближались к российской границе для проверки воздушной и морской обороны страны. Москва гневно отреагировала на такое поведение, не только начав перехватывать эти самолеты, но и «сопровождая» их, а также вступая с ними в небезопасное взаимодействие. В последние годы ежегодно происходили десятки, если не сотни, перехватов военных самолетов США и НАТО, в основном в регионах Черного и Балтийского морей. Российские военные корабли также следили за своими коллегами из НАТО, а российские самолеты неоднократно преследовали и беспокоили корабли США и НАТО.

Хотя обе стороны могут быть обвинены в таком дестабилизирующем поведении, западные державы заслуживают большей части вины. Как ABC News отметило в ходе расследования, проведенного в апреле 2020 года, многие из близких контактов происходили в Балтийском море и вокруг него. Конечно, российская авиация иногда проводила воздушные зондирования у границ европейских членов НАТО (и даже на территории США, особенно возле Аляски). Тем не менее количество таких инцидентов незначительно по сравнению с масштабами военной активности США и НАТО вдоль границ России. Неоспоримая реальность состоит в том, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО теснят Россию, и военную позицию Кремля в Калининграде следует рассматривать в этом контексте. Еще в 2015 году российские официальные лица предупредили, что они будут соответствовать любому наращиванию НАТО, в том числе за счет дополнительного развертывания в Калининграде.

U.S. Navy Корабли НАТО

Не поспособствовала разрешению ситуации и политика Вашингтона. Решение построить военный объект в Польше (который однажды президент страны предложил назвать «Форт Трамп») носило неоправданно провокационный характер. Вашингтону даже удалось превратить решение о выводе 11,9 тыс. американских военнослужащих из Германии, которое Москва могла бы воспринять как примирительный жест, в провокацию. Переброска более 1 тыс. из этих военнослужащих на восток для создания постоянного присутствия войск США в Польше стала явно недружественным сигналом.

Напряженность в отношениях между НАТО и Кремлем сейчас достигла наихудшего уровня после распада Советского Союза, и обеим сторонам необходимо предпринять шаги по исправлению положения. Поскольку большая часть провокаций исходит от НАТО, западные державы должны сделать первые шаги к примирению. Соединенные Штаты и их союзники должны наложить мораторий на военные игры НАТО возле России, особенно в странах Прибалтики и восточной Польше. Вашингтон также должен положить конец иллюзии о том, что его постоянное ротационное развертывание вооруженных сил США в Восточной Европе не является «постоянным» присутствием. России потребуется отвести свои силы от западной границы с членами НАТО, особенно с прибалтийскими республиками, и вернуться к прежнему уровню ракетных и других развертываний в Калининграде.

Вряд ли это исчерпывающий перечень мер, необходимых для подлинной «перезагрузки» в отношениях между НАТО и Россией, но это было бы хорошим началом. Альтернатива — позволить и без того тревожной напряженности еще больше усугубиться. Тогда Калининград может стать детонатором новой ужасающей европейской войны.