В то время как Конгресс США обсуждает дополнительные меры по борьбе с коронавирусом и пытается предотвратить остановку работы правительства, торговая программа, критически важная для черноморских союзников Америки, рискует отойти на второй план.

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Всеобщая система преференций (GSP) — это преференциальная торговая программа для развивающихся стран, которая обеспечивает беспошлинный доступ на американский рынок в обмен на обязательства по верховенству закона, улучшению прав трудящихся и защите интеллектуальной собственности. По данным Комиссии по международной торговле США, в 2019 году GSP поддержала импорт товаров на сумму 21 миллиард долларов почти из 100 стран и выступила в качестве важнейшего инструмента для проецирования американских экономических ценностей за рубеж и поддержки союзников США посредством экономического роста.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Программа, срок действия которой истекает 31 декабря, особенно важна для союзников США в Черноморском регионе. В 2019 году в программе приняли участие Грузия, Молдавия, Армения, Украина, Азербайджан и Турция, на долю которых пришлось почти 1 миллиард долларов импорта. Даже когда Турция, которая исторически была крупнейшим региональным участником программы, была лишена права участвовать в ней в мае 2019 года из-за ее уровня экономического развития, черноморские страны за 2019 год отправили товаров почти на 200 миллионов долларов американским предприятиям и потребителям. И, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая привела к снижению общей мировой торговли, черноморские страны экспортировали в США товаров на 110 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года.

Для многих GSP успешно обеспечила важную экономическую линию жизни во время посткоммунистического переходного периода в регионе. Румыния и Болгария, например, были постоянными пользователями программы на протяжении 1990-х и 2000-х годов, когда обе страны перешли к рыночной экономике. Импорт в США в рамках GSP в обеих странах постоянно рос в течение этого времени, в совокупности достигнув более 300 миллионов долларов в 2006 году. В следующем году обе страны потеряли право на участие из-за вступления в Европейский союз. Болгария и Румыния — две очевидные истории успеха программы. Двусторонние торгово-экономические связи способствовали экономическому развитию и евроатлантической интеграции.

Сегодня эта программа особенно важна для Украины и Грузии — возможно, ближайших союзников Америки в регионе. Программа GSP имеет решающее значение для того, чтобы помочь Украине и Грузии получить доступ к американскому рынку и участвовать в глобальных цепочках поставок, что помогло диверсифицировать экспорт и снизить их зависимость от России. С 2014 года Украина экспортировала в США более 280 миллионов долларов беспошлинно.

Грузия в настоящее время является крупнейшим бенефициаром региона в рамках GSP, на долю которого приходится 60 процентов регионального экспорта только в США. В целом Грузия является третьим по величине получателем доступа к американскому рынку в рамках программы на душу населения в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Этот доступ к рынкам не только помог поддержать экономический рост в Грузии, но и стимулировал программу реформ внутреннего рынка, поскольку страна стремится к дальнейшей европейской интеграции. Доступ к GSP требует, чтобы страны соблюдали 15 квалификационных требований, включая «принятие мер по предоставлению работникам… международно признанных прав работников». После жалобы AFL-CIO в 2012 году на защиту работников Грузии USTR провела более чем восьмилетний обзор правомочности трудовой практики Грузии. Однако после того, как грузинские законодатели приняли трудовые реформы, приведшие внутреннее законодательство в соответствие с международными стандартами, USTR закрыла свой обзор в сентябре, отметив, что эти реформы и «другие значительные правовые меры защиты работников, принятые в ходе обзора, удовлетворили озабоченность правительства США по поводу прав трудящихся». Обзоры такого рода, лежащие в основе обусловленного доступа к рынкам программы, имеют решающее значение для успеха GSP и поддержки союзников в реформировании и построении двусторонних экономических связей.

В более широком смысле потеря преимуществ GSP для региона также позволила бы Китаю расширить свое растущее экономическое присутствие. Китай уже имеет соглашение о свободной торговле с Грузией, а это означает, что потеря льгот, скорее всего, отвлечет часть грузинского экспорта на китайский рынок, расширяя двусторонние связи. Кроме того, общий объем торговли Китая со странами, имеющими право на GSP, в регионе в целом рос в течение последнего десятилетия, увеличившись более чем на 70 процентов в период с 2010 по 2019 год. Упущение преимуществ GSP может вынудить черноморский бизнес искать другие экспортные рынки, что еще больше укрепит растущие экономические связи Китая в ущерб как американскому бизнесу, так и американским экономическим ценностям.

Поскольку 116-й Конгресс закрывает свою вторую сессию, он должен поддержать союзников США в Чёрном море и за его пределами расширением программы GSP. Программа по большинству показателей была успешной с момента ее утверждения в 1974 году, и в Чёрном море она остается важнейшим инструментом продвижения интересов США и поддержки экономического развития. Как и Румыния, Болгария и Турция до них, критически важные союзники США Грузия и Украина продолжают полагаться на программу диверсификации от российских и китайских рынков, поддержки внутренних реформ и построения двусторонних торговых связей с американским бизнесом. Чёрное море приобретает всё большее значение для стратегических интересов США, и Конгресс должен признать эту новую реальность, поддерживая торговые связи с помощью таких программ, как Всеобщая система преференций.