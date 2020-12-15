Своим скандальным решением 13-р/2020 от 27 октября Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующими конституции ряд положений антикоррупционного законодательства. Своей не менее скандальной реакцией (указ № 477/220 от 29 октября) президент Украины Владимир Зеленский фактически предложил конституционным судьям «выйти вон». С тех пор возня перешла в подковерную стадию. Законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства, который президент грозился провести в супертурборежиме, в настоящее время завис на уровне рассмотрения на профильном комитете парламента. Голосов нет ни для этого, ни для параллельных законопроектов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

25 ноября Зеленский запросил мнения Венецианской комиссии. Вообще-то это не самое удачное решение, поскольку «венецианцы» сразу озвучили свое отношение к формату президентской контратаки: «Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением конституции и фундаментального принципа разделения властей» (Джани Букиккио, председатель комиссии, 30 октября). Тем не менее просьба была принята, и реакция последовала неожиданно, как для Венецианской комиссии, быстро, уже 11 декабря.

Council.gov.ru Джани Букиккио

В своем обращении Зеленский просил дать ответы на три вопроса (если упрощенно):

о состоянии антикоррупционного законодательства после этого решения КСУ;

находились ли судьи КСУ в момент вынесения решения в состоянии «конфликта интересов» (политкорректное название коррупции);

соблюдал ли КСУ надлежащую правовую процедуру при слушании дела.

Интересно, президент всерьез рассчитывал, что профессиональные и высокопоставленные члены мировой юридической системы ответят ему на два последних вопроса? И назовут своих коллег коррупционерами и непрофессионалами? Да корпоративная этика не позволит им это сделать! Поэтому «венецианцы» в своем 20-страничном ответе (77 пунктов) уже в 3-м пункте заметили, что «это неотложное заключение касается первого вопроса, а именно состояния борьбы с коррупцией», а на два последующих они ответят отдельным заключением. Потом, когда-нибудь…

А из ответа на первый вопрос следует, что комиссия защищает в первую очередь именно корпоративные интересы. В комиссии посчитали, что «вывод КСУ основывается на соображениях только в отношении судей обычных судей и Конституционного суда» (пункт 44). То есть «только положения относительно судей должны быть изменены с целью выполнения решения № 13-р / 2020» и только они и их электронные декларации выводятся из-под любых форм контроля антикоррупционных органов. Полномочия антикоррупционных органов (в первую очередь Национального агентства противодействия коррупции) в отношении иных государственных служащих должны быть восстановлены, а наказания в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций и умышленное представление недостоверных сведений с определенного рубежа следует сохранить.

Dezidor Конституционный суд Украины

Хотя еще недавно НАПК расследовал коррупционную деятельность пяти именно членов Конституционного суда — Александра Тупицкого (председателя), Сергея Головатого (члена Венецианской комиссии), Игоря Слиденко, Ирины Завгородней и Владимира Мойсика. «Венецианцы» откровенно ухмыльнулись Украине в лицо, предложив создание у нас новой касты «неприкасаемых» — всего судебного корпуса.

Но это именно то, чего Зеленский совершенно не желает. Своими инициативами он хотел именно сменить состав Конституционного суда, будучи уверен, что эти указы и законы будут «висеть над ними, как дамоклов меч, они не отменят ни земельную реформу, ни закон о языке, ни закон о ВАКС (Высшем антикоррупционном суде)» (Зеленский на канале ICTV, 2 ноября). Но Венецианская комиссия прямо запрещает ему это делать — революции в конституционном судопроизводстве не состоится.

Кроме того, Зеленский несет весомые политические потери. Его законопроект не нашел поддержки даже среди членов его моноблока, опасающихся вступать в клинч с Конституционным судом. После решения Венецианской комиссии, полагаю, поддержка «выдворения судей» станет еще меньше.

Зато венецианское решение, по сути, находится в русле предложений спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова (№ 4304 от 02.11.2020), который набирает все больший вес в украинской властной вертикали. Идея Разумкова — в постепенном возобновлении парламентом всех норм, которые были отменены решением Конституционного суда. К удовольствию массы чиновников, включая пятерых членов КСУ, которые находились «на рассмотрении». Привлечь их к ответственности по ранее открытым делам уже невозможно: закон обратной силы не имеет.

Gov.ua Дмитрий Разумков

Все это ведет к повышению значения Разумкова, что, по информации СМИ, нервно воспринимается Зеленским. Из запущенных в медиа свидетельств: «Зеленский прямо спросил у спикера, почему законопроект (№4304) не согласовали с ним. Разумков ответил, что согласовал с заместителями. Зеленский призвал Диму в следующий раз лично с ним обсуждать».

В целом же воззвание Зеленского к европейским авторитетам закончилось для Зеленского печально. «Венецианская ухмылка» разрушила планы президента на взятие под влияние Конституционного суда, стимулировав создание в украинской вертикали АБСОЛЮТНО (со венецианской индульгенцией) независимой от президента. И, пусть даже латентно, обострила противостояние внутри парламентского блока «Слуг народа», который и сейчас уже изрядно потрескивает. А заодно бросили чудесную «кость раздора» украинским политикам.

Теперь, уверен, все будут читать «венецианское решение» по-своему. Зеленский уже сейчас публично уверен, что документ комиссии дает важный ориентир: «как реформировать сам Конституционный суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась?». Хотя красной нитью всего документа проходит одна идея — не трогать суд и судей».

Мне кажется, что члены Венецианской комиссии искренне повеселились, составляя это «срочное заключение».