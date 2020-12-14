Новый термин для мирного договора — «соглашение о нормализации». В последние месяцы Израиль подписал несколько таких «договоров», и еще несколько находятся в работе. Я полностью за мир, но боюсь, что нынешний тип соглашений на деле означает, что страны просто хотят получить кусок пирога: воспользоваться экономическими и технологическими преимуществами друг друга. Это не настоящий мир, и он не принесет Израилю никакого душевного покоя.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

На первый взгляд кажется, что арабские страны наконец-то осознали, что, хотя Израиль и маленькая страна, он оказывает значительное влияние на то, что происходит во всем мире, и не похоже, что он исчезнет в ближайшее время, как того хотят его враги. Хотя Израиль не очень любят, его влияние ощущается в каждой стране и регионе мира. Это делает дипломатические связи с ним полезными для каждой страны.

Всё это — часть глобального процесса, через который мы проходим. Глобализация связывает нас всё теснее, и хотя некоторые из нас ещё верят, что мы находимся в Средневековье и можем топтать друг друга лошадьми и пронзать врагов копьями, не страдая от последствий наших злодеяний, реальность доказывает обратное. Народы начинают понимать, что в войне есть только проигравшие, а дипломатия всегда выгоднее кровопролития. Из-за этого, а также из-за того, что мы становимся все более связанными и взаимозависимыми, даже мусульманским странам становится все труднее игнорировать такое историческое и человеческое явление, как Израиль.

Andrew Shiva Иерусалим

Тем не менее, несмотря на очевидную нормализацию отношений и передышку в открытой вражде, я не думаю, что эти мирные договоры принесут Израилю какую-либо значимую пользу. При всем уважении, я смотрю на мир иначе, чем пресса. Хотя эти соглашения о нормализации предпочтительнее вооруженных конфликтов, я не думаю, что они приближают нас к реальной коррекции отношений, которую мы должны сделать, и для Израиля это плохая новость. Израиль должен подписать только один мирный договор: мир внутри себя, между своим собственным народом.

В древнееврейском языке слово шалом (мир) происходит от слова шлемут (полнота). Это означает, что мир может быть только тогда, когда есть полнота среди всех людей в стране, когда они не пытаются устранить друг друга, а дополняют друг друга и тем самым создают полноту, которая больше и сильнее каждого из них в отдельности, но которая строится, поддерживается и укрепляется всеми ими вместе.

В этом смысле мир не имеет ничего общего с отношениями Израиля с другими странами. Рукопожатие с арабскими лидерами отлично подходит для бизнеса, но это и есть бизнес. И как все деловые сделки, они будут длиться только до тех пор, пока они являются хорошим бизнесом. Когда выгоды нет, они распадаются. Почти двадцать лет назад соглашение о нормализации отношений с Марокко распалось из-за того, что Марокко возражало против политики Израиля на Западном берегу. Теперь, хотя политика Израиля существенно не изменилась, Марокко восстановило нормализацию. Другими словами, когда это хорошо для бизнеса, есть мир; когда это плохо для бизнеса, нет мира.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Как я уже писал выше, Израиль обретет мир только тогда, когда его народ заключит мир между собой, научившись дополнять друг друга, а не соперничать друг с другом до смерти. Народ Израиля получил уникальный метод, «лайфхак» для преодоления эгоизма. Они узнали от своих предков, что для достижения настоящего мира необходимо и сохранять разногласия, и одновременно отстаивать единство как основу решения споров. Таким образом, вы создаете единую нацию, состоящую из бесчисленных противоположностей. До тех пор, пока евреи могли поддерживать свое единство выше своих различий, они были непобедимы; их разнообразие взглядов и смелое единство делали их непреодолимыми. Но как только они позволили своим различным взглядам задать тон, они распались, рассеялись и стали посмешищем. Проблема в том, что сперва нужно заключить мир между собой, а уже потом придут его результаты. До тех пор нам придется довольствоваться договорами, чтобы получать кусочки пирога, а не реальным миром.