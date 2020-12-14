«Российская газета» опубликовала статью, в которой в романтическом флере дается реклама выходящего на широкий экран в нашей стране российско-японского фильма «В плену у сакуры» (другое название «Сорокин, который увидел сакуру»). «В руки журналистки попадает дневник ее прабабушки, которая была медсестрой в госпитале для военнопленных и влюбилась там в русского офицера. История в фильме развивается на двух уровнях — в 1905 году и в наше время, и оба уровня сходятся в Санкт-Петербурге. Сначала фильм кажется наивным, но чем дальше, тем больше захватывает происходящее», — убеждает читателей автор рецензии. И приводит мнение о фильме посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, который, заявив, что «одна из главных идей фильма — взаимопонимание между русскими и японцами».

Цитата из к/ф «В плену у сакуры». 2019. Реж. Масаки Иноуэ. 2019. Япония После боя

Bryanskobl.ru Тоёхиса Кодзуки

Между тем фильм был снят больше года назад и получил, мягко говоря, неоднозначную оценку посмотревших его русских людей. Комментарий на созданный японцами и названный «романтическим» фильм (российское участие ограничено игрой наших актеров) публиковался в прошлом году ИА REGNUM. В связи с восторженными оценками в «РГ» повторим этот комментарий:

«Из письма работавшего в Токио моего знакомого узнал о создании совместного российско-японского фильма «В плену у сакуры». Японцы всячески рекламируют фильм как «совместный российско-японский шедевр», созданный к «перекрестному» российско-японскому году. Из российских актеров в главных ролях Роман Галюченко и Александр Домогаров.

Японская сторона дает восторженные отзывы о фильме, а, как рассказывали, посол Японии в Москве Т. Кодзуки заявляет о намерении приложить все силы для его распространения в России, назвав киноленту «вкладом в дело углубления взаимопонимания и дружбы». Автор письма сообщает, что фильм уже демонстрировался в России в ноябре 2018 года в рамках «Дней японского кино в Москве», но тогда внимания широкой аудитории удостоиться не успел. Теперь же японцы стараются «продвинуть» фильм на наши центральные телеканалы, а также планируют показать его в полутора тысячах российских кинотеатров. Видимо, японцы рассматривают этот фильм как выдающийся образец «их мягкой силы».

Цитата из к/ф «В плену у сакуры». 2019. Реж. Масаки Иноуэ. 2019. Япония Русские пленные и японский охранник

В техническом отношении фильм снят неплохо. Однако в случае демонстрации в России он, скорее всего, может вызвать, по крайней мере, недоумение, если не скандал, тем более в свете повышенного интереса российских СМИ к состоянию и перспективам российско-японских отношений. Ибо при просмотре фильма выясняется, что главный герой — русский морской офицер Сорокин — во время японско-русской войны 1904 — 1905 гг. намеренно сдается японцам в плен, с тем, чтобы установить связь с японским правительством в целях получения от него помощи для «мирного переустройства» России. И в Россию он возвращается для того, чтобы «вернуть ей демократию». Вывод однозначный — приятный для японцев русский — это предатель своей страны, именно такой человек может породниться с ними «и по крови, и по душе».

Цитата из к/ф «В плену у сакуры». 2019. Реж. Масаки Иноуэ. 2019. Япония Танец

Есть информация и о том, что в Японии уже начат сбор средств для показа фильма в России. Это означает, что деньги на это уже фактически есть, а раскрутка, как пишет автор письма, будет отдана на откуп «диванным войскам» российской несистемной оппозиции. По сути, это листовка типа: «Русский, сдавайся! Будет тебе сакура, сакэ и японская медсестричка!». По-английски это «мягкая сила», а по-русски — «разложение тыла». На 20 февраля (2019 г.) в Токио запланирован официальный премьерный показ фильма. А затем ожидается «триумфальное шествие киношедевра» в нашей стране».

Не знаю, видел этот фильм сам автор рецензии в «РГ» или написал с чьих-то слов, но не заметить политическую и идеологическую подоплеку «киношедевра» нельзя. Хотелось бы узнать мнение Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Госдумы, нужен ли российскому зрителю такой прославляющий измену своему Отечеству «художественный фильм».