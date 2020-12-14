Основные американские индексы закрылипрошедшуюнеделю (7−13 декабря) в небольшом минусе на фоне противоречивой информации, поступающей из сената относительно нового пакета экономической помощи. Во вторник, 8 декабря, глава большинстваМитч Макконел возродил надежды своим заявлением о том, что конгресс не может завершить этот год без согласования нового пакета помощи. Но уже в четверг, 10 декабря, онобвинил Демократическую партию в изменчивости их собственных позиций и нежелании рассматривать предложения республиканцев. Вероятность согласования пакета до конца года выглядит слабой. При этом данные по безработице в США за прошедшую неделю оказались хуже ожиданий. Число обращений за пособием по безработице в США за неделю составило 853 тыс. по сравнению с прогнозом в 725 тыс.

Carlos Delgado Уолл-стрит

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U.S. Senate Митч Макконнелл

10 декабря ознаменовалось очередным, суперуспешным IPO компанииAirbnb, которая открыла свой первый торговый день по цене $146 за акцию по сравнению с ценой размещения в $68. Превышение над ценой размещения составило соответственно 115%. На день ранееDoorDashразместилась по цене $102 и дебютировала на биржевых торгах по $182 (+78%). В среднем рост котировок в первый торговый день после IPO составляет 40%.

Федеральная торговая комиссия (FTC) и антимонопольные службы штатов подали два отдельныхантитрастовыхсудебных иска против компании Facebook. Оба иска отмечают угрозу монопольного положения компании на рынке социальных сетей и в качестве наиболее серьезной меры предлагают отделить Instagram и WhatsApp от Facebook.

Негативную реакцию в акциях компании можно назвать сдержанной (-2% в день торгов) и непродолжительной. Идея разделить Facebook и других ИТ-гигантов не новая, при этом на текущий момент мы отмечаем низкую вероятность данного сценария, так как за последние годы конкуренция в сегменте социальных сетей сильно выросла.

Американский регулятор одобрил вакцину от Pfizer/BioNTech. В пятницу, 11 декабря, администрация пищевых и лекарственных продуктов в США использовала экстренную возможность для одобрения вакцины Pfizer/BioNTech, которую теперь уже можно распространять среди населения. Агентство отметило важность этого одобрения для улучшения ситуации с пандемией в США. Соответственно, потенциальная выгода перевешивает известные и возможные риски, согласно заявлению регулятора. Вероятно, это оказало поддержку нефтяному рынку, где цена для Brent превысила заметный уровень в $50 за баррель (впервые с начала пандемии).

Доходность 10-летнихтрежерис снизилась на 7б. п. до 0,90% на фоне распространения коронавируса, одобрения новых стимулов в Европе, несмотря на существенное размещение казначейства на $90+ млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 2б. п.

CIA На Нью-Йоркской фондовой бирже

Китайские регуляторы финансовых рынков договорились усилить контроль над рейтингами после нарастающих дефолтовквазисуверенных эмитентов. Курс на повышение эффективности экономики неизбежно привёл к крупным публичным дефолтам компаний по локальным и международным облигациям, в том числе находящихся в региональной, муниципальной или другойквазигосударственнойсобственности. В связи с чем китайские власти озаботились проблемой адекватности рейтингов, ведь это может быть чревато повторением кризиса по типу американского ипотечного от 2007−08 гг. Последний крупный дефолт — $2,5 млрдуполупроводниковой компанииСиньхуаUnigroup(акционер — университетСиньхуа, где учился Си Цзиньпин — текущий председатель КНР), которая в прошлом хотела купитьMicron. При этом местное рейтинговое агентство понизило рейтинг всего лишь до BBB c AA после объявления первого дефолта.

На этой неделе (14−20 декабря) встреча ФРС США 16 декабря будет в фокусе инвесторов. Помимо этого, 17 декабря американский регулятор рассмотрит безопасность и эффективность вакцины mRNA-1273 COVID-19 от Moderna. 14 декабря первая партия вакцины от Pfizer-BioNTech уже прибыла в Канаду. Отмечается эйфория инвесторов относительно первичных размещений акций на фоне последних суперуспешных примеровDoorDash иAirbnb. Поэтому внимание также будет приковано к ближайшим IPOOrientalCultureHoldingsиUpstartHoldings 14 и 15 декабря соответственно.

Американский фондовый рынок, на наш взгляд, к концу года сможет показать новые максимумы (ChristmasRally) на фоне снижения политической неопределенности и одобрения вакцины COVID-19. При этом ротация в циклические сектора имеет шансы продолжиться ввиду ожиданий новых стимулов в начале 2021 года.