Уже писал в ИА REGNUM, что во время поездки в Холмогорский район Архангельской области на место Николо-Чухченемского монастыря, основанного в XIV веке, в обрыве у фундамента снесенного собора обнаружил подкоп, ведущий в сторону исторического некрополя. На склоне обрыва валялись человеческие кости, остатки одежды и могильных плит. Все признаки «работы» гробокопателей по поиску нательных крестиков и ценностей были налицо. На «блошином» рынке в московском Измайлово продаются целые чугунки «могильных» крестиков.

Владимир Станулевич ИА REGNUM На месте Николо-Чухченемского монастыря XIV века поставлен памятный крест и часовня

Фотографии подкопа и костей были переданы настоятелю Луковецкого прихода, куда входит Чухчерема, иерею Алексею Шумилину. Священник написал заявления в администрацию МО «Холмогорский муниципальный район» и районную холмогорскую прокуратуру.

Из администрации Холмогорского района в адрес священника поступили разъяснения, датированные 16.11.2020 года: «Отношения, связанные с погребением умерших, регулируются положениями ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Человеческие кости на склоне обрыва

Ответственность за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, предусмотрена статьей 245 УК РФ.

Если Вы стали очевидцем или свидетелем совершения вандализма на месте захоронения (на кладбищах, в крематориях и так далее), то обязательно сообщите о данных фактах в правоохранительные органы. Оперативность по этой категории дел является одним из ключевых факторов, влияющих на раскрываемость. Глава МО — Н. В. Большакова».

Пришел ответ и из ОМВД России по Холмогорскому району, датированный 23 ноября 2020 года за номером 10 683, в котором сказано, что «в д. Тарасово МО «Луковецкое» Холмогорского района, на краю старинного заброшенного кладбища со стороны реки Северная Двина, был обнаружен подкоп и рядом с ним человеческие кости, в ОМВД России по Холмогорскому району проводилась проверка… в результате которой событие какого-либо правонарушения выявлено не было, материалы проверки списаны в номенклатурное дело. Заместитель начальника — начальник полиции О. В. Кочуров». В письме содержалось приглашение священнику ознакомиться с материалами проверки.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Подкоп в обрыве Северной Двины в сторону исторического некрополя Николо-Чухченемского монастыря XIV века

Иерей Алексей Шумилин сообщил, что местные жители ничего не видели и подозревают дачников, среди которых много неизвестных. Большего выяснить не удалось.

В Архангельской области десятки, если не сотни заброшенных церквей, рядом с которыми исторические некрополи. Большинство из них разорены еще в годы советской власти, когда вскрытие исторических и святых захоронений было государственной политикой. Но есть и современные «гробокопатели», иначе откуда в Измайлово чугунки с крестиками? Выявить свежие раскопы, опросить местных жителей, сообщить в СМИ, что делать, если обнаружены «гробокопатели», — необходимая профилактическая работа правоохранителей.

Поэтому архангельское отделение Императорского православного Палестинского общества направило письмо в Архангельскую областную прокуратуру, что «нет оснований предполагать, что проверка ОМВД по Холмогорскому району проведена ненадлежащим образом, но в связи с запущенностью вопроса, просим Вас провести проверку исторических кладбищ, в том числе заброшенных и не состоящих на учете как памятники истории и культуры, но подпадающих под действие закона «О погребении и похоронном деле». В 2015 году Архангельская областная прокуратура настолько тщательно проверила состояние памятников истории и культуры, находящихся на территории региона, что ее доклад цитировали по всей России — и он внес большой вклад в охрану памятников прошлого Русского Севера.

Читайте также: Норы гробокопателей изгрызли территорию монастыря XIV века