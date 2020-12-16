Прошло немногим более месяца после подписания президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта (далее Заявление).

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку

Уважаемый читатель, в очередной раз писать о преступной некомпетентности премьер-министра РА Никола Пашиняна, а точнее, о предательстве с его стороны национальных интересов двух армянских государств: Республики Армения и Арцахской Республики (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) — думается, нет необходимости. Пользуясь же нынче модной рыночной терминологией, отметим, что армянский народ стал свидетелем циничной продажи 80% территории Арцахской Республики жаждущим армянской крови новоявленным турецкому и апшеронскому султанам — Эрдогану и Алиеву. И было вполне ожидаемо, что 10 декабря с. г. именно они в г. Баку принимали военный парад. При этом заметим, что на бакинскую площадь, где должно было проходить это мероприятие, заехал автомобиль с двумя турецкими красными флагами с исламским полумесяцем, из машины вышли Эрдоган и Алиев, при этом машин с государственным флагом Азербайджана, въехавших на площадь, не было. Говорят, что это своеобразная традиция для одной нации двух государств, как то: ездить на одном автомобиле во время взаимных визитов (либо традиция, либо на уровне подсознания недремлющая предосторожность, что от коварного сородича можно всякое ожидать, словом, подальше от греха).

Однако в данном случае сей факт скорее был свидетельством того, что Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики была побеждена главным образом благодаря значительному участию в военных действиях спецподразделений вооруженных сил государства — члена НАТО Турции, в силу этого ее лидер был в первой роли на параде. И еще об одном немаловажном наблюдении, а именно: апшеронский султан почему-то нарушил традиции «азербайджанского гостеприимства», ибо в числе почетных гостей парада не оказалось протурецких боевиков-террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фуркат Хамза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Султан Мурад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ведь без участия около двух тысяч сирийских наемников-террористов одни лишь азербайджанские вояки не смогли бы сломить боевой дух арцахских воинов. Хотя не следует исключать, что их отсутствие имело уважительные причины. Напомним читателям, что 26 октября т. г. бомбардировщики СУ-24М военно-космических сил России (далее ВКС России) провели своеобразный «военно-воздушный парад» над лагерем подготовки протурецких наемников-террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был расположен на горе Дувайла в северной части сирийской провинции Идлиб. В результате «военно-воздушного парада» ВКС России было уничтожено более 100 террористов-наемников и их турецких наставников, именуемых военными инструкторами. Очевидцы того памятного дня в истории борьбы с международным терроризмом из окружения султана Реджепа рассказывают, что последний от нескрываемой злобы скрежетал зубами, был в неистовстве, что не на шутку озаботило его «придворных», опасавшихся, как бы султана Реджепа не хватил обширный инфаркт. Оставаясь верным своему генетическому коду, Эрдоган в отместку за это справедливое возмездие российских ВКС и с целью сорвать гуманитарное перемирие, заключённое накануне, 24 октября т. г., министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, под патронажем первого заместителя госсекретаря США Стивэна Бегэна и которое должно было вступить в силу в 07:00 мск 26 октября, спровоцировал массированные обстрелы вооруженными силами Азербайджана позиций Армии обороны Арцаха по всему периметру противостояния. Тем самым очередное, третье по счету, перемирие при прямом давлении турецких генералов было сорвано. Эти комментарии приводятся с целью разъяснения возможных причин отсутствия главарей сирийских наемников-террористов на военном параде в Баку.

Msb.gov.tr Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов

Наблюдая за довольными лицами принимающих парад Эрдогана и Алиева, более того, ознакомившись с их выступлениями, я был захвачен чувством тревоги не только за судьбу Армении и Арцаха, но и мира в целом. Да, да, уважаемый читатель, за судьбу мира. Но обо всем по порядку.

Итак, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военный парад привез с собой 2783 турецких военнослужащих (по числу погибших по официальным данным военнослужащих Азербайджана, не считая сирийских террористов и турецких спецназовцев). Далее султан Реджеп, обуреваемый фатальной для него же идеей о воссоздании неоосманской империи, стал поучать армян:

«Армянам следует взяться за ум» (потомок варварских кочевников-завоевателей читает наставления потомкам древнейшей христианской цивилизации).

«Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду» (султан Реджеп сильно заблуждается, думая, что Никол Пашинян, нынче ласково именуемый Николом-предателем, и его правящая клика из числа воспитанников Сороса, тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и ЛГБТ-активистов, а также известные в диаспоре прихлебатели глобалистских финансовых центров Запада, представляют армянских политиков и многомиллионную армянскую диаспору. Диаспору, лучшие сыны которой требуют незамедлительной отставки антинародной клики Пашиняна).

«Если армянский народ сможет извлечь уроки из карабахской войны, то в регионе начнется новая эра» (султан Реджеп спустя 5 веков грозит стать новым Сулейманом I Великолепным, при этом забывая, что распад Османской империи, имевший место столетие назад, произошел также под аккомпанемент ура-патриотических лозунгов младотурков).

В отличие от султана Реджепа я не хочу, чтобы он извлёк бы уроки из истории, так как сие обстоятельство и самовлюбленность Эрдогана приближают крах неоосманской Турции времен султана Реджепа. Неизбежный распад, который близок и неминуем. Особо подчеркнем, что гнусная и неменяющаяся коварная сущность турецких султанов наиболее красноречиво проявилась в речи султана Реджепа в Баку, когда он вспомнил главного организатора геноцида армян, геноцида греков и геноцида ассирийцев в Османской империи Энвера-пашу, а также его сводного брата, командующего Кавказской исламской армией Нури-пашу Киллигиля, известного своими зверствами в 1918—1920 гг. в боях с частями Красной армии и в учинении погромов армян в Елизаветполе (Гяндже). Для полноты образа этого военного преступника — кумира султана Реджепа отметим, что в 1941 году Нури-паша установил связь с германским послом в Анкаре для того, чтобы заручиться поддержкой пантюркистского движения. При его содействии был сформирован Туркестанский легион СС.

А сейчас, уважаемый читатель, вдумайтесь в слова султана Реджепа, произнесенные на параде в Баку: «Сегодня день, когда мы становимся свидетелями доблести солдат Нури-паши и Энвер-паши, Кавказской исламской армии». Впрочем, султану Реджепу не помешало бы для сбалансированности своего выступления привести в назидание участникам военного парада историческую справку, в которой указывается: «Энвер-паша был убит 4 августа 1922 года в бою с частями Красной армии в кишлаке Чагана в 25 км от г. Бальджуана на территории нынешнего Таджикистана». Рапорт командира конного дивизиона, атаковавшего штаб Энвера-паши, цитирует: «Штаб басмачей во главе с Энвер-пашой бросился в горы, но наткнувшись на эскадрон, посланный в обход, принял бой. В результате боя штаб противника уничтожен. Успели спастись только трое. 28 турков остались на месте боя. Среди них опознан и Энвер-паша. Ударом шашки с него снесена голова и часть туловища. Рядом с ним был найден Коран».

Яков Мелькумов (Акоп Мелкумян), специально искавший встречи с одним из виновников геноцида армян, выполнил свой долг, за уничтожение Энвера-паши и разгром его армии командующий кавалерийским полком Мелькумов был повторно награжден орденом Красной Звезды. Справедливости ради заметим, что тем самым Яков Мелькумов привел в исполнение приговор не только в рамках армянской операции возмездия «Немезис», но также и приговор военного трибунала Османской империи, рассмотревшего судебные дела об участии руководства партии «Единение и Прогресс» (Иттихат) в убийствах армян, ассирийцев, греков и езидов, в нарушение конституции и спекуляции в военное время, приговорившего Энвера-пашу (заочно, ввиду того, что он был в бегах) к смертной казни.

Энвер-паша

Полагать, что на этом политический авантюризм султана Реджепа завершился, — значит вовсе не знать об основах кровавой османской дипломатии, дипломатии, которая сродни тому, если читать лекции о морали в публичном доме. Так вот, в своем приснопамятном выступлении в Баку Реджеп-паша продекламировал отрывок из стихотворения Бахтияра Вагабзаде «Арас-Арас» (азербайджанское название реки Аракс). В нём говорилось, что «река Арас (Аракс — А. Г.) была разделена насильно между странами. Напомним читателям, что река Аракс — естественная граница между Арменией и Исламской Республикой Иран с протяженностью более 40 км и надежно охраняемая пограничниками погрануправления ФСБ РФ в Армении, а также Аракс — естественная граница между Азербайджаном и двумя иранскими провинциями Восточный и Западный Азербайджан, которые преимущественно заселены тюркским населением. Заметим также, что река Аракс стала границей между Российской Империей и Ираном (Персией) по Гюлистанскому (1813 г.) и Туркменчайскому (1828 г.) мирным договорам.

Так вот, цитирование Эрдоганом стихотворения «Арас-Арас», которое считается лозунгом сепаратистов, разделяющих идеи объединения тюркских народов, не могло остаться незамеченным со стороны руководства Исламской Республики Иран. Уже 11 декабря т. г. глава МИД Ирана Мохаммед Зариф довольно жестко ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сделав запись на своей странице в Twitter: «Президент Эрдоган не проинформирован, что сказанное им в Баку касается насильственного захвата территорий Ирана к северу от Араса (река Аракс — А. Г.). Неужели он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики?». Не приходится сомневаться, что турецкий султан Реджеп, как и его политический подмастерье, апшеронский султан Ильхам, прекрасно понимают, о чём говорят. А самое главное — они действуют в унисон. В подтверждение сказанного приведу выдержку из речи апшеронского султана всё на том же параде: «Зангезур (Сюникская область в РА, граничащая по реке Аракс на протяжении свыше 40 км с Ираном — А. Г.), Гейча (территория Гегаркуникской области РА вокруг озера Севан — А. Г.) и Ереванский уезды (древние историки Страбон, Геродот, Ксенофонт, да снизойдёт на них свет Всевышнего, высмеяли бы подобную безграмотность выпускника МГИМО, апшеронского султана Ильхама, уже не приходится говорить о фундаментальных исследованиях ученых, имеющих мировое признание. И наконец, имеющий глаза да увидел бы, что в картинах известнейшего французского живописца XVIII столетия Жан Батиста Симеона Шардена, основанных на натурных наблюдениях, есть немало картин с изображением старого Еревана с его узенькими улочками и христианскими церквями и, естественно, без хотя бы одной мечети — А. Г.) — это наши исторические земли. Наш народ жил там веками, но руководство Армении тогда изгнало сотни тысяч азербайджанцев со своих земель. Заметим то же самое повторилось на территории Нагорного Карабаха».

Анализируя выступления новоявленных тюркских султанов (Эрдогана и Алиева), можно сделать некоторые выводы. Султан Реджеп, провоцируя Иран, уж очень хочет понравиться новоизбранному президенту США Джо Байдену, из этой серии был и отказ от приёма на высшем уровне госсекретаря США (из администрации Трампа) Майка Помпео султаном Реджепом. Провоцируя же Россию, напрямую озвучивая территориальные претензии к её стратегическому союзнику Армении, Турция и Азербайджан уж больно хотят понравиться новому руководству США и Евросоюзу. Последний, в свою очередь, слишком старательно усердствует в принятии антироссийских санкций. Если МИД Ирана вызвал посла Турции в связи с «интервенционистскими и неприемлемыми» заявлениями султана Реджепа, то армянская сторона ограничилась совершенно беззубыми осуждениями на уровне домохозяйки устами спокмена Никола Воваевича, себя любимого.

Словом, Турция и Азербайджан готовят информационный фон для развязывания грядущей войны в регионе Южного Кавказа с вовлечением в неё не только Армении и Ирана, но и в первую очередь России. Небезучастным в этой войне будет и Израиль, как минимум в плане вооружения азербайджанских вооруженных сил новейшими беспилотниками, дистанционно управляемыми бронемашинами, системами ПВО «Железный купол», танками «Меркава Марк-4». Турция и Азербайджан развяжут войну, которая станет спусковым крючком для начала третьей мировой войны. И это не есть преувеличение.

Наш уважаемый читатель, естественно, может задаться вопросом: а какова будет реакция России? Ведь не ограничится же Россия запретом на поставки в свою страну томатов и яблок из Азербайджана, что, конечно, может чувствительно ударить по сельскому хозяйству Апшеронского султаната, а далее распространит аналогичный запрет на турецкие продукты сельскохозяйственного назначения. То есть, кроме Роспотребнадзора, будет ли РФ что-либо еще противопоставлять откровенно агрессивным устремлениям турецко-азербайджанских султанатов? В случае с Азербайджаном политика России на данном этапе вполне объяснима, и эпиграфом этой политики могут служить слова талантливого немецкого философа Фридриха Ницше, который писал о необходимости любить других, как самих себя, но в первую очередь, полюбить самих себя, иначе не с чем будет сравнивать: «Возлюби ближнего своего — это значит прежде всего: оставь ближнего своего в покое». Что же, на данном этапе Россия оставила Азербайджан в покое с их томатами и яблоками. Цитируя и далее всё того же Ницше, читаем, «как раз эта деталь добродетели (России — А. Г.) связана с наибольшими трудностями (для Азербайджана — А. Г.)». Что же касается политики России в отношении Турции, то с моей стороны было бы несерьезно в рамках одной статьи высказывать достойные внимания суждения, поэтому ограничусь приведением еще одной, на мой взгляд, весьма актуальной цитаты от Ницше: «Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку (в нашем случае бешеную — А. Г.) до тех пор, пока намордник не будет готов». В завершение этой части статьи хотелось бы привести выдержку из заявления совета Международного «Лазаревского клуба» «Парад победы в Баку — «пляски на костях» и оскорбление не только Армении, но и России» от 11 декабря 2020 г. «Пляски на костях», которые устроили в Баку 10 декабря, назвав это «парадом победы», являются провокацией со стороны Азербайджана и Турции, публичным унижением Армении и армянского народа … Этого унижения Армении не случилось бы, если бы у власти в Ереване стояли ответственные и грамотные политики, способные управлять государством и отстаивать интересы своего народа. Политика Никола Пашиняна привела страну к черте гибели, у которой республика стоит сейчас, понеся большие человеческие, территориальные и моральные потери в войне за Нагорный Карабах. Именно эта обанкротившаяся власть Армении несет сегодня всю полноту ответственности перед армянским народом». Подписавшись под каждым предложением заявления «Лазаревского клуба», хотелось бы выразить слова глубокой признательности в первую очередь координатору Международного «Лазаревского клуба» российскому патриоту-державнику, первому заместителю председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константину Федоровичу Затулину, российскому патриоту-державнику, чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в отставке, руководителю посреднической миссии России, полномочному представителю президента РФ по Нагорному Карабаху и сопредседателю Минской группы ОБСЕ (1992−1996 гг.) Владимиру Николаевичу Казимирову, а также высокопрофессиональному политологу-эксперту по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, шеф-редактору Восточной редакции ИА REGNUMСтаниславу Николаевичу Тарасову за их честность, гуманизм и последовательность в отстаивании правды в борьбе народа Арцаха за свое неотъемлемое право на независимость, завоеванное ценой большой крови и лишений, в полном соответствии с нормами международного права. Очередным убедительным проявлением истинности моих оценок могут стать их слова, нашедшие место в заявлении «Лазаревского клуба» от 11 декабря 2020 года: «Россия и Армения — союзники. Совет Международного «Лазаревского клуба», объединяющего представителей гражданских обществ России и Армении, убежден, что своим вызывающим агрессивным жестом устроители торжества нанесли оскорбление не только Армении, но и России. В этой связи особенно кощунственно прозвучали отсылки президента Азербайджана к Великой Победе над фашизмом 1945 года. Полагаем, что подобные исторические параллели лживы, оскорбительны и более того — преступны». Что же, убедительнее не скажешь.

У читателей весьма правомерно может возникнуть и другой вопрос: а как же в этих условиях быть обеспокоенным судьбой своей родины простым гражданам Армении, ее политическому классу? Добиваться отстранения от власти антинародного режима Никола Пашиняна и окружающей его преступной клики, бесспорно, главное условие начала возрождения, в первую очередь духовного возрождения, народа Армении и Арцаха. Народа, который вот уже второе десятилетие зомбируется широко разветвленной сетью щедро финансируемых Соросом, информационных киллеров, а последние 2,5 года искусственно разделен на «чёрных» и «белых». Уже не раз приходилось писать, что их конечная цель превратить древнюю христианскую цивилизацию, коим является армянская нация, в сборище людей с вытравленной напрочь исторической памятью, оторванных от своих цивилизационных корней. Расчёт их прост: управлять толпой куда легче, чем идейно подкованной нацией. Вот и в апреле-мае 2018 года стратеги цветных революций, осуществив государственный переворот, привели к власти в Армении человека с явно выраженными психическими отклонениями, сочетающего в себе, с одной стороны, признаки мании величия, с другой стороны, откровенные признаки обиженного неудачника с незаконченным высшим образованием. Да, да, уважаемый читатель, речь о нашем Николе Воваевиче, себя любимом. Словом, следуя советам старины Гюстава Лебона, николвоваевские кукловоды четко усвоили и испытали на практике советы французского психолога, социолога, антрополога и историка XIX—XX веков, автора бестселлера «Психология народов и масс (толпы)» Гюстава Лебона. Приведу некоторые выдержки из его книги «Психология народов и масс», которые весьма убедительно раскрывают то, что происходило в ходе многочисленных митингов протеста до и после государственного переворота в Ереване в 2018 году: «Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа (в нашем случае в образе лысеющего бородача Никола Воваевича — А. Г.), имеющая, конечно, временный характер, но и очень определенные черты». Видимо, над этим феноменом призадумываются те из бывших фанатов Никола Воваевича, которые в наши дни опять собираются на митинги и шествия, однако уже с беспощадными оценками к ставшему предметом своей ненависти «народному» премьеру РА. Но кукловоды соросовского отребья, захватившего власть в Армении, прекрасно осведомлены об опасностях положения, складывающегося вокруг их выдвиженца. Кому-кому, а теоретикам и стратегам цветных революций, вне всякого сомнения, хорошо известно и другое изречение Лебона: «Сила чувств толпы еще более увеличивается отсутствием ответственности, особенно в толпе разнокалиберной. Уверенность в безнаказанность, тем более сильная, чем многочисленнее толпа, и сознание значительного, хотя и временного, могущества, доставляемого численностью, дает возможность скопищам людей проявлять такие чувства и совершать такие действия, которые невозможны для отдельного человека». Отсюда и отгадка того феномена, когда вполне мирные митинги протеста, организуемые рядом оппозиционных партий и сторонниками второго президента РА Роберта Кочаряна, силами полиции пытаются жестко пресекать, применяя непомерную силу для их разгона, с грубым задержанием их организаторов. Случись такое ещё три года назад, то диппредставительства стран Запада уже не единожды выступили бы с суровыми заявлениями осуждения властей, в частности, третьего президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна, который, весьма тепло отзываясь о партнёрских отношениях с коллективным Западом, при этом во всех своих публичных выступлениях особо подчеркивал судьбоносное значение для безопасности и экономического развития Армении углубления стратегического союза с Россией. Что же, западные ценности надо воспринимать так, как они есть на практике. При этом, чтобы не разочароваться в них, следует философски оценивать ту данность, что двойные стандарты в восприятии демократии у них дома и вовне могут диаметрально отличаться. Ну прямо как в известной блатной тифлисской песне «Ара вай, вай»: «В Авлабаре (старый армянонаселенный район г. Тбилиси) снег идёт, а на Плехановской улице (центральная улица г. Тбилиси) тёплая и солнечная погода».

Да простит меня уважаемый читатель за подобные «лирические» отступления. Я их привожу с одной единственной целью — не нагнетать искусственных алармистских настроений, прекрасно осознавая, что каждый день пребывания Пашиняна у власти — серьезная угроза национальной безопасности Армении. Да, с вводом миротворческих сил России в Нагорно-Карабахскую Республику за безопасность населения Арцаха, слава Богу, беспокоиться нет надобности. Что же уже сейчас следует предпринять, чтобы сразу же после неминуемого отстранения Пашиняна от власти приступить к укреплению основ армянской государственности, противостоянию вызовам национальной безопасности РА, исходящим от турецкого и апшеронского султанов, озверевших от запаха пролитой армянской крови пяти тысяч воинов и мирных граждан Арцахской Республики.

Gov.am Никол Пашинян на встрече с руководством министерства обороны и генерального штаба

Таким образом, уважаемый читатель, мы вправе утверждать, что обеспечение национальной безопасности армянского государства является главнейшей задачей армянского народа, политического класса Армении. При этом заметим, что выработка адекватной вызовам современного сложного геополитического расклада сил в мире и в регионе Южного Кавказа реакции — весьма и весьма сложная задача в условиях стремительно меняющегося расклада главных геополитических акторов складывающегося нового мирового порядка. В силу этого на первый план выдвигаются геополитические факторы национальной безопасности. Серьезные исследования о решающей роли геополитических факторов в обеспечении национальной безопасности изложены в трудах советского и российского военного деятеля армянского происхождения, контр-адмирала, доктора военных наук, профессора Пирумова (Пирумян) Владимира Семёновича (1926−2004 гг.), родившегося в г. Ванадзоре (Армения) в семье выходца из Нагорного Карабаха. Так вот, В. С. Пирумов подразделяет геополитические факторы национальной безопасности на две основные группы: факторы, оказывающие стабилизирующее влияние на состояние государства, и факторы, оказывающие на него дестабилизирующее влияние. Причём эти факторы могут быть как объективными, так и субъективными. К числу объективных следует отнести следующие факторы: территориально-географические, политические, экономические, экологические, военно-стратегические, этнические, демографические и религиозные. Я не стану подробно раскрывать влияние каждого из приведенных 7 объективных факторов на уровень национальной безопасности РА. Это тема отдельного анализа. Что же касается факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обеспечение национальной безопасности, — это в первую очередь лично премьер-министр РА Никол Пашинян, Совет безопасности РА и лично его секретарь Армен Григорян, 88 депутатов (цифра меняется) Национального собрания РА из фракции Пашиняна «Мой шаг», уже не приходится говорить о широкой сети проплаченных Соросом борзописцев местных масс-медиа вкупе с активистами тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и ласкающих сердце «народного» премьера фаворитов из ЛГБТ-сообщества (с неопределенной сексуальной ориентацией).

Чтобы не вгонять читателей в уныние подробным разъяснением степени опасности для национальной безопасности каждого из 7 приведенных объективных геополитических факторов и порядка 8 субъективных факторов, влияющих на обеспечение национальной безопасности, анализ которых также тема отдельного анализа, считаю вправе сделать следующий вывод. Опасность, обусловленная объективными геополитическими факторами, будет сведена к минимуму лишь при условии эффективных шагов руководства Республики Армения по вхождению в союзное государство России и Белоруссии. Всё остальное от лукавого. Альтернатива же вхождению Армении в союзное государство — дальнейшая дестабилизация внутриполитической ситуации в Армении, нагнетание обстановки хаоса с пультом управления на берегах Потомака и Туманного Альбиона и, наконец, война, которую развяжут турецкий и апшеронский султаны против Республики Армения. Словом, повторюсь, Турцией и Азербайджаном в Армении зажигается очаг третьей мировой войны. Что же до Никола и соросовской камарильи, этих безродных особей, не имеющих Отечества, то им их же кукловодами уготована судьба жертвенных существ (при всей своей фантазии называть их жертвенными агнцами не стану). Увы, такова реальность наших дней.