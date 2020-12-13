



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Единственный выход для Эрдогана — досрочные выборы

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, бывший сопредседатель Демократической партии народов (HDР) Селахаттин Демирташ, который вот уже четыре года как находится под арестом, отметил, что положение Турции с каждым днем становится всё хуже и хуже. По его словам, «перед правительством есть только один выход — досрочные выборы». Демирташ считает маловероятным, что руководство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) сможет наладить процесс демократизации и улучшить экономическую ситуацию в Турции. Он также прокомментировал возможное отстранение от дел одного из основателей Партии справедливости и развития Бюлента Арынча и рекомендовал ему свою книгу «Девран» («Колесо фортуны»), что стало причиной жарких споров. После этого лидер ПСР и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также его союзники из Партии националистического действия во главе с Девлетом Бахчели резко выразились в адрес Арынча. Эти оскорбления, которые привели к уходу Арынча из Высшего консультационного совета при аппарате президента Турции, уменьшили ожидания от обещаний Эрдогана провести реформы.

Российских журналистов отпустили

Как передает телеканал FOX TV, два российских журналиста, задержанных в Турции за проведение «несанкционированной съемки», были освобождены. Репортер Алексей Петрушко без разрешения снимал область, в которой находится научно-исследовательский центр беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Стамбуле. Оператор Иван Малышкин и гражданин Турции, являющийся уроженцем Азербайджана, который помогал им, были освобождены после допроса в турецкой прокуратуре. Спустя четыре дня пребывания в полицейском управлении Стамбула трое задержанных были направлены в здание стамбульского суда по району Чаглаян.

Задержаны 341 турецкий военнослужащий

Как сообщает TR724, в ходе операции в отношении турецких военных в Измире было принято решение о задержании 304 военнослужащих, 295 из которых находятся на действующей службе, в связи с расследования попытки переворота в стране в июле 2016 года. В Анкаре задержали 37 военнослужащих из Университета медицинских наук, ранее называемого военно-медицинской академией Гюльхане. Были взяты пять полковников, по одному подполковнику и майору, десять капитанов, 53 старших лейтенанта, пять лейтенантов, 221 старшина и семь сержантов-специалистов. Сообщается, что также задержан один гражданский служащий.

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции. 2016

Назначение 54 новых послов

Как сообщает телеканал NTV, Турция решила поменять своих послов в стратегически важных странах. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о назначениях новых 54 лиц на должности послов и постоянных представителей. Было отмечено, что Анкара в последнее время меняет кадры в таких странах, как США, Франция, Германия и Саудовская Аравия — там, где есть проблемы. После американских президентских выборов на должность посла Турции в США назначили бывшего депутата, один из основателей правящей Партии справедливости и развития, ранее занимавшего пост посла в Токио Хасана Мурата Мерджана. В Париж, с которой Анкара переживает сложные взаимоотношения, отправился посол в Тунисе Али Онанер, знакомый с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Самый высокий уровень нищеты в Турции за последние 70 лет

Как пишет газета Cumhuriyet, Ассоциация защиты прав потребителей отмечает, что турецкая общественность переживает самый высокий уровень нищеты и голода за последние 70 лет. В заявлении Ассоциации говорится, что уровень бедности растет из-за вспышки пандемии коронавируса и экономического кризиса. «Сегодня наш народ переживает самый высокий уровень нищеты и голод за последние 70 лет. Мы переживаем вспышку голода и бедности», — говорится в заявлении. Подавляющее большинство потребителей не может питаться достаточно и сбалансированно, потому что не имеет доступа к необходимой пище в достаточной мере.

(сс) archer10 (Dennis) Нищая в Стамбуле

Европейские лидеры договорились о санкциях в отношении Турции

Согласно Aktif Habеr, в преддверии саммита лидеров Евросоюза было заявлено, что достигнуто соглашение о новых санкциях против Турции, но принятие более жестких мер отложено до марта следующего года. Информацией поделилось Reuters. Агентство передает, что лидеры Европейского союза ждут, пока Джо Байден, избранный на пост 46-го президента США, займет кресло Дональда Трампа 20 января 2021 года. После чего будут введены санкции против Турции. Ранее в ходе выступления в немецком бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите лидеров ЕС будет принято решение о разрешении напряженной ситуации в Восточном Средиземноморье с Анкарой. Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Эсенбога перед вылетом в Азербайджан, сообщил: «Это не сильно затронет Турцию».

Трамп подписал закон о санкциях против Турции

Как передает «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент), палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает вводить санкции против Турции в связи с активацией российского С-400. Источники Bloomberg сообщили, что президент США Дональд Трамп по рекомендации госсекретаря США Майка Помпео подписал этот законопроект.

Дональд Трамп

Турция закрыла глаза на вооружение джихадистов

Согласно турецкой редакции Deutsche Welle, лондонский Институт исследований конфликтов и вооружений (CAR) провел исследование, посвященное вооружению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В нём отмечается, что компании, у которых джихадисты покупали материалы для изготовления оружия, были сосредоточены на сирийско-турецкой границе. Эксперты тщательно изучили компании в критических регионах (особенно на турецко-сирийской границе), которые имели и имеют клиентов, чья истинная личность не может быть идентифицирована. Поставленное оружие позволило ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширить зону контроля в Ираке и Сирии в 2014 году. Турецко-сирийская граница была центром снабжения джихадистов. Отмечается, что боевики смогли приобрети необходимые им материалы для изготовления оружия и взрывчатых веществ, используя поддельные удостоверения личности. В ряде случаев компании, которые принимали заказы, не знали, с кем они на самом деле ведут бизнес.

Создана новая партия, представляющая курдов

Согласно курдской медиагруппе Rudaw, в Турции ведется подготовка по созданию новой курдской политической партии. Однако этот процесс поддерживает Партия справедливости и развития и Эрдоган в интересах разрушения Демократической партии народов (ДПН). Как стало известно, министерство внутренних дел Турции одобрило учреждение Курдской демократической партии (КДП), главой которой назван Решит Акыджи. Глава КДП подтвердил эти данные, добавив, что уже получил подтверждение принятия заявки. «У нас есть документы, мы обратились в министерство, чтобы официально объявить о создании нашей партии», — сказал Акыджи.

Эрдоган отправился в Азербайджан

Президент Турции отправился в Баку на частном самолете «ТРК». Вместе с Эрдоганом в Азербайджан улетели его жена Эмине Эрдоган, Чавушоглу, пресс-секретарь ПСР Омер Челик, заместитель председателя ПСР Махир Унал, пресс-секретарь президента Ибрахим Калын и глава Управления по связям при аппарате президента Фахреттин Алтун. В ходе переговоров были обсуждены новые возможности для дальнейшего укрепления существующего сотрудничества между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по текущим международным и региональным событиям, были подписаны различные соглашения и меморандумы, которые внесут значительный вклад в развитие двусторонних отношений.

President.az Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Научный консультативный совет Турции сократил время пребывания на карантине с 14 дней до 10 дней в легких случаях заражения и при близких контактах с зараженными. Также Совет принял решение о прекращении карантинной изоляции на 7-й день по итогам ПЦР-теста для тех, кто имел близкие контакты с зараженными и не имел симптомов во время наблюдения.

Суд №9 города Диярбакыр по особо тяжким преступлениям вынес решение о заключении под стражу журналиста и координатора закрытой по решению властей телепрограммы IMC Айшегюль Доган. Постановление вынесено в связи с обвинениями ее в том, что Доган «является членом организации».

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил общее количество случаев заражения коронавирусом, которое не объявлялось с 29 июля. В целом в стране зарегистрировано в общей сложности 1 748 567 случаев инфицирования коронавирусом. Число тяжелобольных составило 5 943, число выздоравливающих по завершении лечения увеличилось до 452 593.

Ассоциация турецких врачей предположила, что запреты правительства, связанные с пандемией, не имеют научной подоплеки, и что власть рассматривает пандемию как возможность заставить оппозицию замолчать.