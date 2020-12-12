



Иван Шилов ИА REGNUM

Если происходящее на востоке Украины еще можно, при желании, как-то объяснить российским военно-политическим влиянием (т.е. межгосударственным конфликтом), то в событиях в Волынской области (центр — город Луцк), расположенной на северо-западе страны, на границе с Польшей и Белоруссией, «русский след» найти ну очень затруднительно. Это откровенный внутригосударственный конфликт.

В четверг, 10 декабря, Волынская областная рада подавляющим большинством голосов заявила о недоверии главе Волынской областной государственной администрации (ОГА) Юрию Погуляйко. На внеочередной сессии недавно избранной облрады депутаты хотели заслушать отчет волынского губернатора (такое название привычнее) о выполнении бюджета-2020, но Погуляйко не пришел. Выразить недоверие председателю предложил депутат фракции «За майбутне» Владимир Бондарь. Проголосовали быстро и тайно. Из 57 присутствующих депутатов за недоверие губернатору проголосовали 49 избранников. Против — 4, воздержались — 4.

После голосования на сессию явилось «пришествие Погуляйко». В более чем эмоциональной четырехминутной перепалке стороны высказали друг о друге все, что думают («хам», «предатели»), после чего губернатор со словами «не хочу вас видеть, ваши морды» покинул зал.

Погуляйко на Волыни «чужак». 42-летний уроженец Краснодонского района Луганской области, налоговик, полицейский, первый замглавы Луганской облгосадминистрации был назначен волынским губернатором 2 декабря 2019 года. В Луцке его имя прочно ассоциируется с Владимиром Зеленским, да он и сам это не скрывает: «С первых дней своего назначения на должность главы ОГА я выполняю задание президента и правительства страны» (страничка Погуляйко в ФБ).

Voladm.gov.ua Глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко

Назначение «восточного» губернатора в «западную» провинцию, назначение «чужака» — это исторически принятая практика в централизованных государствах. И практика верная: «чужаку» и опереться особо не на кого, и компромат на него «местные» в Центр сразу валом накидают.

Но это в устойчивых централизованных государствах, а не на Украине. Где, как известно, по результатам парламентских выборов 2019 года существуют пять парламентских партий — «Слуга народа», «Оппозиционная партия — за жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». Последний практически «самоликвидировался», присоединившись к хору Петра Порошенко в «Евросолидарности», остальные четыре партии на последних местных выборах «взяли», если скопом, 12 областей и столичный горсовет.

В остальных девяти областях большинство в областных советах получили непарламентские политические силы, опирающиеся на крупных олигархов и местную элиту, феодализирующуюся в каком-то «турборежиме». Например, «Ридне Закарпаття» в Ужгороде, «Украинская стратегия Гройсмана» в Виннице или «Черкащане» в Черкассах.

На Волыни из 64 мандатов относительное, но значительное большинство (22) взяла политическая партия «За Майбутне» («За будущее», уже привычно называемые «За Майбах»). Председателем облрады 25 ноября 2020 года стал представитель этой партии Григорий Недопад.

Lutskrada.gov.ua Председатель Волынской областной рады Григорий Недопад

Эту силу в мае 2020 года сформировали парламентарии-мажоритарщики из депутатской группы «За майбутне», куда вошли 23 депутата с самым разнообразным политическим прошлым — от экс-регионалов до бывших адептов «Блока Петра Порошенко». Традиционно и не без оснований эту партию связывают с фигурой украинского бизнесмена и вечного «возмутителя спокойствия» Игоря Коломойского.

Практически все депутаты «майбутнего» — уроженцы Волыни. А вот Погуляйко в своем ФБ пожаловался, что его «также обвиняют в том, что я не волынянин». Так что дружный демарш волынских депутатов следует рассматривать как попытку «свергнуть пришлого», навязанного им центральной властью, с очевидной последующей целью — выдвижения «своего». Благо образец есть: в ряде областей в последние недели должности областных губернаторов получили представители партий, показавшие хорошие результаты. Например, в Одесской области кресло ее главы досталось Сергею Гриневецкому из непарламентской партии Геннадия Труханова «Доверяй делам», а Днепропетровскую область должен возглавить представитель партии «Пропозиция» Валентин Резниченко.

Но случай в Волыни — это «инициатива снизу». И президент Зеленский, который должен отреагировать на решение в Луцке, поставлен в ситуацию цугцванга: либо он должен воспринять его как «мятеж» и настаивать на своем, либо «сдать своего человека».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

А второе — это проявление слабости и, что важнее, «приглашение к повторению». Ведь совсем недалеко от Луцка находится Хмельницкая область, географически даже частично входящая в историческую область Южной Волыни. А там большинство в областном совете (по 13 мандатов) взяли те же «майбаховцы» и еще более «местные» из партии «Команда Симчишина», названой в честь мэра Хмельницкого Александра Симчишина. Антигубернаторских настроений там не будет, поскольку губернатором там назначен Сергей Гамалий, 41-летний, не имеющий политического опыта бизнесмен-ресторатор, уроженец Хмельницкой области.

Но зато там вполне можно ожидать «антикиевских» настроений, поскольку самый, пожалуй, авторитетный политик в области — хмельницкий мэр Александр Семчишин — на местных выборах баллотировался от партии «Свобода» и безоговорочно победил (87,93%). А националисты из потерявшей парламентский статус «Свободы» — совсем не политические союзники Владимира Зеленского.

К чему я это все? А-а-а, к вопросу о перспективах сохранения Украины как единой централизованной политической территории…