Цены на нефть 10 декабря продемонстрировали стремительный взлет, преодолев уровень выше $50 за баррель Brent. Кривая фьючерсов на горизонте года практически полностью перешла рубеж выше $49 за баррель Brent, превысив среднегодовой прогноз на 2021 год от EIA, и уверенно закрепилась в состоянии бэквордации. Все это дает повод говорить о локальной перегретости нефтяного рынка.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Поводом для позитива стали новости об одобрении вакцины от COVID-19 для применения в США и Канаде. В США вакцинация может начаться уже в эти выходные, 12−13 декабря, а в Канаде стартовать на следующей неделе. При этом в Великобритании вакцинация уже началась.

Еще одним позитивным сигналом для рынка стали новости от Индийской нефтяной компании (IOC), учитывая, что Индия является третьим по величине импортером нефти в мире. В четверг, 10 декабря, IOC заявила о запуске всех принадлежащих компании нефтеперерабатывающих заводов, на 100% мощности для удовлетворения восстанавливающегося спроса в стране. Отметим, что на долю IOC приходится почти треть от всей нефтепереработки Индии, общим объемом 5 млн баррелей в сутки. И как следует из данных компании, в ноябре продажи IOC выросли во всех категориях нефтепродуктов (исключение составило только дизельное топливо).

Gazprom-neft.ru НПЗ

11 декабря утром ближайшие фьючерсы на Brent продолжили восходящую динамику, несмотря на вчерашнее закрытие выше $50 за баррель. Как мы отмечали ранее, цена $50−50,5 за баррель Brent представляет собой уровень локального сопротивления, который может спровоцировать распродажу со стороны игроков, желающих зафиксировать прибыль по длинным позициям. Помимо этого фактора, рынок также выглядит несколько перегретым в том числе и потому, что инвесторы продолжают игнорировать негативные сигналы. Например, рекордное увеличение запасов нефти в США, о которых накануне заявила EIA. На мой взгляд, в ближайшую неделю цены на нефть могут скорректироваться в район $48−49 за баррель, при этом я не исключаю перед снижением локального скачка котировок до уровня $51 за баррель Brent.