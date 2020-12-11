В середине ноября Отдел политического планирования Госдепартамента США опубликовал 74-страничный отчет, в котором утверждалось, что Китай стремится коренным образом пересмотреть мировой порядок в угоду своим авторитарным целям и гегемонистским амбициям. Стремясь прояснить «интеллектуальные источники поведения Китая», авторы этого документа явным образом отсылали к «Источникам советского поведения» — статье первого директора Отдела политического планированияДжорджа Кеннана, написанной им в журнале Foreign Affairs под псевдонимом «X» в 1947 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В новом документе, задуманном в качестве китайской стратегииДональда Трампа на втором сроке, которого так и не случилось, был поднят ряд проблем, которые не потеряли своей актуальности и для новой администрации. Но в плане предлагаемых решений он кажется гораздо менее содержательным, пишет профессор Йельского университетаОдд Арне Вестад в статье, опубликованной 10 декабря в Foreign Affairs.

В документе администрации Трампа дана правильная оценка Китая как величайшего вызова для США после окончания Холодной войны. Он показывает, как Пекин стал проводить более авторитарный курс внутри страны и более агрессивную внешнюю политику. В нем также совершенно справедливо указывается, как КНР стремится получить преимущество, применяя экономическое давление и ведя шпионаж, а также эксплуатирует наивность других стран, чье руководство упускает из виду деспотичный характер Коммунистической партии Китая (КПК). Тем не менее документ не стремится выйти за пределы идеологических и политических рамок. Учитывая, что это документ администрации Трампа, он понятным образом отражает отвращение президента Дональда Трампа к международным организациям, даже если они играют ключевую роль в том, чтобы ответить на вызов Китая.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Германии. 2017

В прошлом году автор в своем эссе, опубликованном в журнале Foreign Affairs под заголовком «Источники китайского поведения», затронул попытки политиков предложить обновленную версию политики сдерживания Кеннана и оценил уместность проведения параллелей между Советским Союзом на тот момент и Китаем сегодня. Тогда Вестад утверждал, что различий между Холодной войной и нынешним вызовом больше, чем схожих черт, и хотя чиновники должны извлекать уроки из предыдущей политики, она не должна их ограничивать.

Действительно, самой значительной слабой стороной документа администрации Трампа являлась его неспособность освободиться от того, что до сих пор мешало политике США в отношении Китая: попытки применить средства двадцатого века к проблемам двадцать первого века. Хотя диагноз администрации может быть близок к цели, предложенное лечение обречено на провал.

Что делает Китай

Сегодняшняя внешняя политика Китая основана на ядовитом сочетании национализма и прошлых обид, но она также проникнута прагматизмом и терпением. Опираясь на свой необычайный экономический рост, Китай постоянно испытывает готовность любой иностранной страны выступить против его интересов, как их видят в КПК. Как признают авторы доклада Госдепартамента, эта политика никоим образом не исключает ограниченного сотрудничества с другими странами.

Нельзя считать подобное поведение на международной арене чем-то необычным и для других стран, поскольку в мире наблюдается обострение националистических настроений. Но Китай уникален как по своим размерам, так и по своему будущему потенциалу. Это также репрессивная диктатура, при которой небольшая, назначившая сама себя избранная элита принимает все важные решения, — то есть там сложилась система правления, из-за которой Китая начинают еще больше опасаться в других странах.

Russian.news.cn Пленум ЦК КПК. 29.10.2020

Каковы цели нынешних лидеров КПК? Можно выделить две основных. Первая и самая важная — продолжить экономический подъем Китая для обеспечения большей внутриполитической устойчивости страны. Вторая задача Пекина заключается в том, чтобы превратить Китай в доминирующую державу в большей части Азии, включая западную часть Тихого океана, Центральную Азию, восток России, Гималаи и Индийский океан. Пока что его политика в других странах носит характер реагирования и конъюнктуры.

Но в этой решающей зоне — критической не только для Китая, но и для всего остального мира — он всё ближе и ближе приближается к достижению гегемонии, которой он так отчаянно желает. Этому процессу способствуют слабость России, затяжные проблемы Японии и своенравие внешней политики США.

Однако не только эти мотивы являются определяющими: на поведение Китая влияют в основном внутренние факторы. Обвинять китайский экспансионизм в ошибках США, как это делается в докладе Государственного департамента, не только эгоистично и, следовательно, ошибочно, но и опасно с аналитической точки зрения.

Единственным возможным путем развития стратегии США является использование противоречия между двумя основными целями КПК: сохранением темпов экономического роста и проведением экспансионистской внешней политики. В каком-то смысле, пришли к выводу авторы доклада Госдепа, эти противоречия будут обнажены сами собой, по мере того как страны мира будут яснее видеть суть китайского режима.

Но Соединенные Штаты должны сделать больше, чтобы заставить Китай выбирать между этими двумя целями. Администрация Байдена должна выйти за рамки того, что сделали администрации Обамы и Трампа для оказания помощи азиатским странам, которые хотят противостоять давлению Китая. Ему следует пойти на наращивание военного потенциала США в Индо-Тихоокеанском регионе и разработать политику в области торговли, инвестиций и технологий, которая поощряла бы соблюдение Китаем двусторонних и многосторонних соглашений и наказывала бы его нарушения.

(сс) marcn Джо Байден

Так было тогда, так есть и сейчас

Из опыта Холодной войны можно извлечь один ключевой урок, который не потерял актуальности и сегодня. Заключается он в том, что США не могут сделать ничего из этого без широкого взаимодействия со стороны союзников и друзей. Если сегодня Вашингтон будет действовать в одиночку, очень быстро окажется, что у него не хватит для этого сил в еще большей степени, чем на момент начала Холодной войны. Тогда на долю США приходилось почти 50% мирового ВВП, и для достижения успеха им всё равно потребовалась союзническая поддержка. Сегодня же доля США сократилась более чем в два раза, и без оживления американской экономики она будет сокращаться еще больше.

И всё же в докладе высказан намек на то, что в настоящее время в интересах Соединенных Штатов разрушить, а затем выборочно восстановить существующие международные институты. Учитывая нынешний экономический баланс сил, эта идея — сплошное безумие. То же самое и с нежеланием администрации Трампа заботиться и поддерживать региональные организации, такие как Европейский союз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, которые служат якорями плюрализма и международного сотрудничества. Более того, без сомнения, в интересах Соединенных Штатов искать другие возможности для сотрудничества, например пытаться заставить Россию более широко взаимодействовать с Западом, не воздерживаясь от критики международного поведения Москвы.

Это не Холодная война, в которой противник Соединенных Штатов был более или менее изолирован и пожинал мрачные плоды своего отчуждения. В отличие от Коммунистической партии Советского Союза, КПК хочет, чтобы ее страна, как она выразилась, «открылась» и больше взаимодействовала с остальным миром для достижения своих целей. Чтобы противостоять такой политике Китая, Соединенным Штатам нужны не только конкретные стратегические и институциональные меры.

Им с более фундаментальной точки зрения необходимо переформулировать ответ на вопрос, зачем Вашингтону прочная глобальная позиция, в то время как другие державы должны обладать меньшим влиянием. На протяжении большей части XX века ответ был очевиден: Соединенные Штаты были первой в экономическом, технологическом и военном отношении державой и были готовы создавать союзы и международные институты, через которые другие страны могли бы продвигать свои интересы.

Сегодня мало что из этого очевидно. Что еще хуже, изнурительные межпартийные дрязги и полная неспособность справиться с пандемией COVID-19 обнажили слабости Америки перед глазами всего международного сообщества. Сейчас крайне маловероятно, что люди во всём мире будут находить американские политику и институты достойными подражания.

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Вызывает глубокое беспокойство — возможно, оно и неудивительно, если учесть нежелание администрации Трампа признавать свои недостатки, — то, что в стратегическом отчете, призывающем к политике США, которая «обеспечит свободу», почти полностью игнорируется самый основной факт текущей ситуации, а именно: Соединенные Штаты могут эффективно конкурировать с Китаем только путем фундаментальных реформ внутри страны. Соединенные Штаты нуждаются в более эффективном здравоохранении, нужна стране и более развитая инфраструктура.

США нужны более высокооплачиваемые рабочие места для простых людей и доступное образование, которое подготовит их к кардинально изменившимся условиям на рынке труда. И для того, чтобы достичь всего этого, необходимо сильное, компетентное и дееспособное правительство, основанное, по крайней мере, на ограниченном политическом консенсусе относительно того, какой нацией хотят быть Соединенные Штаты. Без такой перестройки внутри страны любые попытки конкурировать за рубежом будут тщетными.