Отрадно, что МИД РФ замечает и реагирует на провокационную деятельность японских властей, направленную на вовлечение своего народа в «борьбу за северные территории», каковыми официальный Токио именует законно принадлежащие России Курильские острова. Вчера во время очередного брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала имеющей мало общего с историческими реалиями организованную на одном из токийских вокзалов «выставку», пропагандирующую японские притязания на российские южнокурильские острова. «Главное, о чем забыли организаторы, — это суверенитет нашей страны над южными Курилами. Он закреплен Уставом ООН. Мы убеждены, что документ должен встречать посетителей выставки в качестве главного экспоната выставки», — сказала директор департамента информации и печати МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Среди экспонатов не нашлось места сосредоточения на южных Курилах военно-морской эскадры, совершившей в декабре 1941 года вероломное нападение на Пёрл-Харбор. Не было на ней и фотографий церемонии подписания закономерного итога развязанной Японией войны на Тихом океане — Акта капитуляции — 2 сентября 1945 года. Весьма показательно, что эта окончательная точка осталась незамеченной именно в нынешнем году, когда весь мир отмечает 75-летие со дня ее окончания», — подчеркнула дипломат. Видимо, за неимением времени представитель МИД не могла перечислить и другие, не менее важные, документы и факты истории, которые опровергают японские инсинуации по поводу якобы продолжающейся «незаконной оккупации северных территорий».

Церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал К.Н. Деревянко подписывает акт. 2 сентября 1945

Устроители «выставки» в людном месте заявили, что она имеет «просветительский характер». И тут японцы, надо отдать им должное, действуют наступательно и бескомпромиссно, не обращая внимания на протесты и осуждения российского МИД. Так будет и с демаршем Захаровой. Во всяком случае, просматривая японские газеты, пока не нашел упоминания о ее выступлении на брифинге с критикой «выставки». В связи с этим возникает вопрос, почему в нашей стране не проводятся мероприятия просветительского характера, разъясняющие подлинную историю возвращения ранее принадлежавших Российской империи Курильских островов «в родную гавань». Помните, как говорил президент РФ Владимир Путин о Крыме на митинге: «После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань — в Россию, к родным берегам, в порт постоянной приписки». Так вот то же можно сказать и о возвращении в 1945 году в порт постоянной приписки — Россию — Южного Сахалина и Курильских островов.

7 февраля будущего года по всей Японии в очередной раз, несмотря на пандемию, властями будет проводиться реваншистский «день северных территорий», когда члены правительства во главе с премьером Суга на митинге в одном из крупнейших залов Токио будут вновь клясться «вернуть северные территории». А в это время японские ультранационалисты будут устраивать шабаши с требованиями «вернуть все Тисима (Курилы) и Карафуто (Сахалин)» перед российским посольством, генконсульствами в Осака, Ниигата и Саппоро, зданиями торгового представительства, ТАСС, «Аэрофлота» и других российских учреждений. Школьников будут заставлять писать сочинения на тему якобы «исконных японских территорий».

Sugayoshihide.gr.jp Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга

А почему бы к этой японской «дате» не организовать с просветительскими целями в центре Москвы в «Выставочном зале Манеж» свою выставку, посвященную истории Южного Сахалина и Курильских островов с демонстрацией невыгодных, а потому замалчиваемых токийскими властями фактов и документов, которые убедительно опровергают японские выдумки об «оккупированных северных территориях»? Уверяю, таких документов у российской стороны гораздо больше, чем на выставке на токийском вокзале.

Организацию такой выставки могли бы взять на себя Департамент информации и печати МИД РФ и, например, набирающее авторитет Российское военно-историческое общество. А научно-методологическую помощь по отбору документов и их описанию могли бы оказать ученые, объединившиеся в Межрегиональном общественном движении за территориальную целостность России «Русские Курилы». Подумаем, Мария Владимировна?