Несмотря на то, что на саммите ЕС в отношении Анкары использовались довольно жесткие выражения, решение о немедленных санкциях все же было перенесено на мартовский саммит. ЕС расширил список лиц, подлежащих санкциям, осуждает провокационные действия Анкары, ссылается на деятельность исследовательского судна Oruc Reis и призывает к снижению напряженности для начала греко-турецких двусторонних контактов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Интенсивная консультация

Резюме было сформировано после интенсивных дискуссий и консультаций, которые длились до раннего утра в Брюсселе. Изменения в отношении проекта, которые не удовлетворили Афины, показывают, что Европа, которая обычно не спешит с решениями и делает шаг за шагом, как обычно говорят правительственные источники, поступила именно так на нынешнем Совете. Совершив «еще один шаг, который является серьезным предупреждением для Турции, чтобы она изменила свое поведение».

Thijs ter Haar Штаб Евросоюза в Брюсселе

Согласно тем же источникам, «Европейский совет принял решение наложить санкции на Турцию, расширив список лиц и организаций, причастных к незаконному бурению в Восточном Средиземноморье».

Просочившиеся окончательные изменения в сравнении с первоначальным проектом текста выводов соответствуют ожиданиям Афин, которые боролись в этом направлении. Но есть одно существенное «но»: в тексте есть очевидные элементы, которые уравновешивают его и отражают реакцию конкретных стран на возможность введения санкций против Анкары.

В том же направлении, кроме Германии, двигались Италия, Испания, Польша, Мальта и Венгрия. Напротив, Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Словения, Ирландия и Дания поддержали позиции Греции и Кипра.

Почему не принято жестких санкций

Как отмечают аналитики, Германия с самого начала проявляла нежелание применять «жесткие» санкции против Анкары в силу многих факторов. Проблемы беженцев и роль, которую Турция играет в этом вопросе, были одним из факторов, хотя и не единственным. Между Германией и Турцией также существуют очень прочные экономические и торговые связи, много инвестиций, сильные торговые и оборонные сделки.

Примечательно, что в тексте заключений подчеркивается, что «Совет Европы подтверждает стратегический интерес ЕС в развитии сотрудничества и взаимовыгодных отношений с Турцией. Предложение позитивной повестки дня между ЕС и Турцией остается актуальным при условии, что Турция продемонстрирует готовность содействовать подлинному сотрудничеству с Союзом и государствами-членами и разрешать споры посредством диалога и в соответствии с международным правом».

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Эта «повестка дня могла бы распространиться на области экономики, торговли, контактов между людьми, диалога на высоком уровне и постоянного сотрудничества по вопросам миграции».

В то же время «Европейский совет подчеркивает важность сохранения открытых каналов связи между ЕС и Турцией. ЕС также готов продолжать оказывать финансовую помощь сирийским беженцам и общинам, проживающим в Турции», и сотрудничать с правительством в Анкаре по вопросу ответственного управления миграционными потоками в государства-члены и борьбе с сетями торговцев мигрантами.

Изменения

По сравнению с исходным текстом ссылки на кипрский вопрос являются более резкими для Турции: ее незаконные действия в Варосе осуждаются, и в то же время подчеркивается необходимость скорейшего возобновления переговоров под эгидой ООН, направленных на всеобъемлющее урегулирование. Кроме того, выводы саммита касаются беженцев и необходимости сотрудничества Турции с ЕС, при этом премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис выдвинул данный вопрос на передний план, отметив попытку инструментализации иммиграции со стороны Анкары как еще один аспект преступного и провокационного поведения.

Особое значение для греческой стороны, как сообщает APE со ссылкой на правительственные источники, имеет отчет с осуждением Турции в отношении исследовательской деятельности, и в частности действий исследовательского судна Oruc Reis, что напрямую связано с текстом выводов Саммита о возобновлении исследовательских контактов. По сути, подтверждается твердая позиция Афин о том, что Анкара должна продемонстрировать последовательность в направлении деэскалации после ухода Oruc Reis, чтобы возобновить исследовательские контакты. Кроме того, условием для их продолжения является воздержание Турции от незаконных действий, что греческая сторона с самого начала поставила в качестве условия в любом соответствующем обсуждении. «Осуждение турецкой провокации и агрессии против ЕС и его государств-членов, особенно в Восточном Средиземноморье, было абсолютным и четким», — добавили те же источники в правительстве.

Naval Forces Europe Корабль турецких ВМС в Средиземном море

«Окончательный текст улучшен»

Премьер-министр к вечеру 10 декабря направил на саммит сообщение, в котором заявил, что соглашения должны быть соблюдены («pacta sunt servanda»), и таким образом должно быть сохранено доверие к Европейскому союзу, ссылаясь на решение Европейского совета в октябре, где Турции было дано время до декабря на то, чтобы отказаться от своего провокационного и преступного поведения.

В том же духе — и отмечая, что даже сегодня есть страны, которые не хотят санкций против Турции, — правительственные источники прокомментировали, что целью было улучшить исходный текст заключений саммита, что и было сделано. Эта тенденция со стороны некоторых государств отражена, кроме того, в частях окончательного текста, которые ее уравновешивают (например, со ссылками на необходимость поддерживать открытые каналы связи между ЕС и Турцией).

Полный текст выводов:

1. В период после саммита 1−2 октября Турция продолжала предпринимать односторонние и вызывающие действия. Она усилила свою риторику в отношении ЕС, государств-членов, а также европейских лидеров. Европейский совет обвиняет Анкару в ее односторонних и провокационных действиях в Восточном Средиземноморье, а также в ИЭЗ Кипра, и отмечает, что они продолжаются. Он фиксирует вывод турецкого исследовательского судна Oruc Reis, но настаивает на постоянной деэскалации, чтобы позволить возобновить переговоры между Грецией и Турцией.

2. Европейский совет подтверждает стратегический интерес ЕС к развитию взаимовыгодных отношений с Турцией. Он добавляет, что предложение о позитивной повестке дня между ЕС и Турцией остается рабочим при условии, что Анкара продемонстрирует свою готовность содействовать реальному сотрудничеству с Союзом и его государствами-членами, а также разрешать споры путем диалога и на основе международного закона. Такая повестка дня могла бы охватывать секторы экономики, торговли и текущее сотрудничество по иммиграции. Европейский совет подчеркивает важность поддержания открытых каналов связи между ЕС и Турцией. ЕС также будет готов предоставить финансовую помощь сирийским беженцам и принимающим общинам в Турции, а также сотрудничать в ответственном управлении миграционными потоками в каждое государство-член, а также активизировать усилия по борьбе с сетями контрабанды.

Мигранты

3. Что касается выводов встреч на высшем уровне 1 и 2 октября, ЕС по-прежнему полон решимости защищать как свои собственные интересы, так и интересы своих государств-членов в поддержании региональной стабильности. С этой целью Европейский Совет:

— Призывает Совет принять дополнительные возможные санкции против Анкары на основании решений от 11 ноября 2019 года и ограничительных мер за несанкционированное бурение в Восточном Средиземноморье.

— Призывает Верховного представителя и Комиссию сообщать о политических, экономических и торговых отношениях между ЕС и Турцией, а также об инструментах и вариантах, которые могут быть приняты, в том числе о распространении сферы действия вышеупомянутого решения, не позднее Европейского Совета от марта 2021 г.

4. Европейский совет осуждает односторонние шаги Турции, предпринятые в Вароши, и призывает полностью соблюдать резолюции 550 и 789 Совета Безопасности ООН. Европейский совет поддерживает скорейшее возобновление переговоров под эгидой ООН и остается полностью приверженным всеобъемлющему решению кипрской проблемы в рамках ООН, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и принципами, на которых основан ЕС. Европейский совет согласен с тем, что с возобновлением переговоров под эгидой Генерального секретаря ООН ЕС назначит представителя миссии ООН по оказанию добрых услуг.

5. Европейский совет призывает Верховного представителя продолжить работу над предложением о проведении многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью.

6. ЕС будет стремиться к сотрудничеству с США по вопросам, связанным с Турцией и ситуацией в Восточном Средиземноморье.