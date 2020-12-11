Убивали всегда, убивали с разнообразными целями. Порой даже «ради мира»: нож Равальяка, воткнувшийся в бок французского короля Генриха IV Великого, предотвратил войну между Францией и Австрией. Но это всегда были «разовые акции», преследовавшие конкретные конечные цели. В нынешней политике все откровеннее проявляются сюжеты «компенсационных убийств», где политической цели нет, зато есть откровенная демонстрация факта: «смерть в наказание за деятельность». И такая смерть очень быстро «компенсируется» политическим противником посредством подобной акции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Стыдно, но законодателем подобной «моды», похоже, стала Украина.

16 октября 2016 года в Донецке был убит (взорван в лифте) Арсений Павлов (Моторола), полковник вооруженных сил Донецкой Народной Республики, популярный среди населения, но малозначимый политически персонаж ДНР. 8 февраля 2017 года в Макеевке был убит полковник армии ДНР Михаил Толстых (Гиви) — скорее всего, сожжен из огнемета. Обе акции назвали «террористическим актом», хотя логичнее было бы назвать их удачными «диверсиями». Восточноукраинские инсургенты сразу связали эти диверсии с деятельностью спецслужб Украины и пообещали месть.

СВ ДНР Билборд в Донецке

31 марта 2017 года в Мариуполе был убит (взорван в автомобиле) полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш (Душман). 27 июня 2017 года в Киеве был взорван генерал-майор ВС Украины, спецназовец Максим Шаповал. Тогда шеф СБУ Грицак заявил, что акцию осуществил сотрудник «Центра спецопераций МГБ ДНР» Олег Шутов.

Воинские звания убитых (полковники) и способы их ликвидации (взрывы) позволяют предположить, что все эти акции были «встречными комплиментами» на успешные диверсии украинских силовиков. Такими себе «компенсациями». И их можно было бы списать на «местные нравы», если бы не «дурной пример заразителен». Эта зараза распространилась на регион, с которого реально может начаться мировой горячий конфликт: на Ближний Восток.

3 января 2020 года в Ираке на выезде с территории багдадского аэропорта был убит (взорван в результате авиаудара ВВС США) иранский генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани (прозвище Тень). 28 января в районе Садо Хело района Дех Як (Газни, Афганистан) был сбит «воздушный командный центр ЦРУ самолет Bombardier E-11A». Основной «целью» акции многие в США называли персону Майкла Д'Андреа (аятолла Майк, Темный принц, Гробовщик), руководителя операций ЦРУ в Иране и организатора убийства Сулеймани. ЦРУ этого не подтверждает, но и не отрицает.

27 ноября 2020 года в иранской провинции Мазендеран в результате высокотехнологичной операции с использованием спутника и дистанционно управляемого крупнокалиберного пулемета был убит иранский физик-ядерщик Мосхен Фахризаде. Который был еще и генералом Корпуса стражей Исламской революции. То есть, по определению еврейской прессы, «не иранским Курчатовым, а скорее иранским Лаврентием Берией, курировавшим ядерный проект». Иран тут же пообещал месть, и в субботу, 5 декабря, в Тель-Авиве был убит высокопоставленный офицер израильской разведки МОССАД Фахми Хинави. Исполнители диверсии не заморачивались высокими технологиями, а просто «в автомобиль офицера израильской спецслужбы выпустили 15 пуль, когда он остановился на красный свет», а потом растворились в каменных джунглях Тель-Авива.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Опять-таки: примерно равный карьерный уровень (генерал КСИР и senior Mossad commander), и сходные сценарии ликвидации (авиавзрывы и непритязательные пулеметные расстрелы) заставляют предположить, что кровавый пинг-понг «компенсационных убийств» становится практикой ближневосточной политики.

Когда-то Черчилль сравнил политику со схваткой бульдогов под ковром, после которой выносят трупы. Со времен сэра Уильяма ничего не изменилось, разве что трупы выносят ныне демонстративно, без особого стеснения. А это означает, что в ближайшей перспективе следует ожидать увеличения количества того, что принято называть «террористическими атаками». И как историк могу сказать: в этих сценариях «слабая» сторона (что ДНР на Украине, что Иран или «Хезболла» на Ближнем Востоке) имеют больше опыта, а, значит, и шансов.

Ибо что такое было в 1980-х годах некое Свободное исламское революционное движение в сравнении с совокупной мощью воинских контингентов США и Франции в Ливане? Но две атаки смертников 23 октября 1983 года в Бейруте (241 американский и 58 французских «грузов-200») — и в феврале 1984-го американцы и французы убираются из Ливана.

А нынче атакуют не безымянных парашютистов, а вполне конкретных полковников и генералов. Пока полковников и генералов…