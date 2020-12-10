По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на Севере: «Сложная ситуация у нас в северных территориях, это и Архангельская область, где я уже была, и там наступила определённая стабилизация, но пока нет явного снижения. Это и Республика Коми, и самая сложная ситуация сегодня — это Республика Карелия», — сказала Попова в эфире «Комсомольской правды».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мох и гриб чага — основа препарата «Бетукладин», разработанного в Якутии, производство которого начнется в 2021 году

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

Но Север имеет и преимущество — столетиями северяне накапливали опыт использования лекарственных растений. На Севере они имеют особые свойства. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН (создан еще в 1952 году) Борис Кершенгольц сообщил ТАСС: «Чем экстремальнее, чем жестче условия произрастания растений, либо обитания диких животных, тем в большей степени в их тканях, эндокринных органах синтезируется изоструктурный набор биоактивных веществ». Используют ли медицинские учреждения Севера этот опыт для борьбы с коронавирусом?

В Якутии используют — в ноябре 2020 года начат второй этап клинических испытаний биопрепарата из ягеля и коры березы «Бетукладин» для лечения больных, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, — медикам передали около 6,4 тыс. доз лекарства. Борис Кершенгольц рассказал сайту Sakhalife.ru, что лекарственные растения востребованы не только в Якутии: «Пару месяцев назад ВОЗ обратила пристальное внимание на лекарственные средства растительного происхождения… был одобрен протокол 3-й стадии клинических испытаний африканского полынного биопрепарата. Китай и Вьетнам смогли так быстро и эффективно справиться с пандемией коронавируса не только за счёт введения жестких ограничительных мер, но и за счет того, что… уже к лету 2020 года разработаны протоколы противоковидных фитобиопрепаратов из арсенала восточной народной медицины, учитывающих все аспекты многогранного патогенеза COVID-19… организовано их производство и раздача населению».

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Обеспокоенные эксперты фармацевтического лобби уже начали издеваться над препаратом. На «Дожде» в передаче «Почему в России не доверяют вакцине, а верят в «фуфломицины»?» с участием «молекулярного биолога» Ирины Якутенко ведущий Павел Лобков через слово употреблял слово «фуфло» и «подобные препараты не прошли испытаний» — хотя именно об испытаниях и писали якутские ученые.

Ответ «фуфло или нефуфло» дало Минобрнауки РФ, сайт которого 2 декабря сообщил, что «препарат «Бетукладин» — биологически активную добавку для профилактики… COVID-19 — планируется запустить в производство в начале 2021 года. На композицию биопрепарата получен патент в России».

По словам ректора Северного Государственного медицинского университета (Архангельск) Любови Горбатовой, работы с подобными препаратами по повышению иммунитета ведутся и здесь. Два года назад был запатентован препарат «Арктивит», полученный из сосновой хвои по биотехнологической методике, позволяющей сохранить в продукте витамины и микро‑ и макроэлементы в течение одного-полутора месяцев. Существующие технологии не дают возможности сохранить их более 7−10 дней. «Арктивит» является 100% натуральным экстрактом сосновой хвои, с витаминами С, А, Е, В1, В2, В6, К, В3, РР, Н, Вс, железом, калием, магнием, кальцием, натрием, кобальтом, марганцем. В СГМУ ведутся работы по разработке повышающего иммунитет препарата на основе водорослей ламинарии, черники, листа брусники и других пищевых компонентов.

К сожалению, «Арктивит» мало известен, в «Яндексе» нашлось единственное упоминание этого препарата. Не применяется он в Архангельске и для повышения иммунитета больных коронавирусом. Их лечение проходит по утвержденным Минздравом РФ протоколам, и главные врачи не имеют права включать в курс лечения ничего, помимо препаратов из этого документа. Использование препарата в больницах надо согласовывать с Минздравом РФ, но в Якутии это вопрос решили, как решили вопрос и с массовыми испытаниями. «Из 33 медицинских работников, работавших в «красной зоне» и принимавших препарат, заболел только один, причем в очень легкой форме. В контрольной группе медработников, которые не принимали «Бетукладин», заболели более 10%», — сказал Кершенгольц. Можно верить или не верить эффективности препарата против вируса COVID-19, но то, что он повышает иммунитет и сопротивляемость организма, — никем не подвергается сомнению.

Архангельск планирует создание на базе СГМУ межрегионального центра арктической медицины. Альтернативы в Европейской части Русской Арктики нет — наиболее развита медицинская база в Архангельске. Хотя в части арктической медицины, по словам Л. Горбатовой, до уровня Якутии надо еще много работать. Заместитель Минвостокразвития РФ Александр Крутиков в марте 2020 года сообщил РИА Новости: «Мы договорились в течение года подготовить программу по созданию научно-образовательного центра здравоохранения в Арктике для повышения продолжительности жизни людей в арктической зоне».

Minvr.gov.ru Александр Крутиков

Согласно проекту СГМУ, центр будет проводить научные исследования влияния климата Арктики на здоровье человека, работать над увеличением продолжительности жизни людей и снижением заболеваемости.