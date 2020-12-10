Таким образом, уровень оптовых отпускных цен на сахар белый в октябре-ноябре 2020 года составил 235% к уровню с января 2020 года и это — несмотря на то, что в сезоне 2019/20 товарные запасы сахара белого достигли максимальных исторических значений, а любые прогнозы по дефициту сахара в Российской Федерации в сезоне 2020/2021 были признаны ФАС России исключительно спекулятивными.

Edunabazar.ru Что ещё влияет на повышение цен на продовольствие?

При среднемесячном курсе ЦБ РФ в ноябре 2020 года в 76,84 рубля за доллар, цены на сахар в Российской Федерации приблизились к отметке в 508 долларов США за тонну, в то время как на Лондонской бирже фьючерсы на сахар на ноябрь/декабрь 2020 года торговались в пределах 400 долларов США за тонну (30,8 руб./кг). То есть в России при наличии избытка сахара цены стали на 25% выше мировых.

Сегодня, когда уборка сахарной свеклы на территории Российской Федерации практически завершена (убрано 917,1 тыс. га посевов, или 98,8% площади посевов), можно с уверенностью говорить о том, что в 2020/2021 сельскохозяйственном году в России будет произведено около 5 млн 200 тыс. т сахара, которого, с учетом переходящих остатков более чем достаточно для обеспечения потребностей как промышленных, так и индивидуальных потребителей в стране.

При том, что промышленное потребление сахара в Российской Федерации достаточно стабильно и составляет, по данным Росстата за 2019 год, 2195,6 тыс. т, российские производители продуктов с использованием сахара (газированная вода, детское питание, кондитерские, хлебобулочные изделия) поставлены в жесткие условия — им приходится покупать сырье на внутреннем рынке по ценам выше мировых при 100-процентной обеспеченности России этим ресурсом начиная с 2015 года.

Производственные предприятия не могут приобретать сахар по мировым ценам, так как внутренний рынок полностью закрыт высокими импортными пошлинами на это сырье, а цены на готовую продукцию из сахара в магазинах стабильны весь год.

Прибыль от производства готовых продуктов упала до нуля.

Это стало возможным только потому, что в РФ производство сахара сосредоточено в руках нескольких компаний, которые искусственно держат нерыночные цены.

Одним из путей стабилизации цен на внутреннем рынке до уровня, который оценивается экспертами в диапазоне 30−34 руб., является жесткая реакция ФАС и Минсельхоза на такое явно нерыночное поведение производителей сахара.