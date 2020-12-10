Бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич вскоре может стать следующим послом США в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговая война США и Китая

Нам повезло.

«Избранный президент Джо Байден рассматривает возможность назначения на высокую посольскую должность Пита Буттиджича, возможно, он направит его в Китай», — сообщает Axios, добавляя, что эта работа позволит предполагаемой восходящей звезде Демократической партии углубить свои внешнеполитические позиции.

Вопрос в следующем. Разве нет у Байдена другого способа отплатить мэру за его поддержку на праймериз демократов 2020 года?

Мы же говорим о Китае, самой враждебной и экономически агрессивной сверхдержаве, действующей в оппозиции Соединенным Штатам. Предоставление должности посла неискушенному миллениалу за то, что он делал хорошие вещи для избранного президента во время праймериз Демократической партии, выглядит немного… по-трамповски.

Gage Skidmore Пит Буттиджич

Место посла в Китае, как напоминает нам Аксиос, часто уходило к опытным политикам, к середине или концу их карьеры, как способ выразить уважение китайцам. Однако, говорится в сообщении, «выдвижение Буттиджича перевернуло бы эту модель и дало бы китайцам возможность познакомиться с потенциальным будущим президентом. Как произошло с Джорджем Бушем — старшим в 1974 году, когда президент Форд назначил его в американское отделение связи в Пекине».

Только вот Бушу было 50 лет, когда он получил работу в Китае. К тому времени он уже побывал членом Палаты представителей, послом США в ООН и председателем Республиканского национального комитета. Буттиджичу, напротив, всего 38 лет. Его профессиональный опыт включает восемь лет в качестве мэра Саут-Бенда, восемь лет в резерве ВМС США и несколько лет в качестве консультанта международной консалтинговой компании McKinsey.

Сообщается, что команда Байдена рассматривает и другие посты для бывшего мэра, но должность посла в Пекине, похоже, находится в верхней части списка.

Так с какой стати администрация Байдена доверяет бывшему мэру четвертого по величине города Индианы стать главным человеком в Китае?

Рискну предположить, это потому, что администрации Байдена понадобится кто-то, кто свободно владеет как народными афоризмами маленького городка, так и корпоративным языком целевых групп, чтобы «продать» американскому обществу неизбежную поддержку Белого дома передачи большего числа рабочих мест в Китай.

Вы сможете увидеть сейчас или где-то в ближайшем будущем, когда администрация Байдена должна будет смягчить новость о том, что завод-изготовитель, скажем, в Элкхарте, штат Индиана, переехал в Китай. Президент обратится к бывшему мэру Саут-Бенда, чтобы тот в своей цветистой и бесстрастной манере объяснил, что на самом деле это победа Америки.

(сс) Michael Stokes Джо Байден

«Я верю, что американцы готовы к чему-то большому, к чему-то справедливому, — скажет Буттиджич. — Я верю, что мы готовы делать важные вещи осмотрительно. Мы строим светлое будущее нашего лучшего завтра».

И его слова будут весомы настолько, насколько могут быть весомы слова парня из маленького городка, который, черт возьми, также является послом США в Китае. Предоставление работы в Китае Буттиджичу позволяет Байдену вознаградить основного союзника на этапе 2020 года, а также укомплектовать свою администрацию добросовестным человеком со Среднего Запада, который всё понимает.

Либо это так, либо кто-то из команды Байдена просто решил, что знакомство Буттиджича с фиксированием цен на хлеб сделает его подходящим для страны Большого Скачка.

***

В более ранней версии этой статьи ошибочно утверждалось, что Саут-Бенд является третьим по величине городом в Индиане. Это неправда. Это четвертый по величине город. Приносим извинения за ошибку, Эвансвилл.