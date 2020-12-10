Чего можно ждать от саммита ЕС, который начинается 10 декабря, и оправдаются ли греческие надежды на суровые санкции против Турции, обсуждает профессор Афинского университета П.К. Иоанидис в издании IN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Таип Эрдоган

На саммите Европейского союза не будет доминировать турецкая повестка, как это кажется греческому обществу. Между тем Греция считает именно турецкий вопрос принципиальным — не только для себя, но и для всей Европы, и в различных источниках в этой стране методично разъясняются причины такого взгляда.

Что нам ждать от саммита Евросоюза? Точно не того, чего мы ждем по вопросу о санкциях в отношении Турции. Это потому, что среди прочего греческая стратегия для решающей встречи ЕС по вопросу провокаций со стороны Турции была, на мой взгляд, ошибочной. Греческая сторона требует, чтобы европейское руководство «не обманывалось» проевропейской открытостью Турции (будь эта открытость показная или нет) — и вместо этого немедленно приступило к введению санкций, а далеко идущие контакты нужно отложить на будущее, по принципу «если и когда». Ошибка.

Греции нужно было бы действовать иначе. Нам стоитвзять на себя инициативу и настоять на немедленном, здесь и сейчас, начале диалога — еще до саммита Европейского союза. С тем, чтобы заранее усадить Турцию за стол переговоров, где бы она прямо обязалась отказаться от агрессии и своей провокационной, ядовитой риторики. И если бы Турция отказалась от чего-то подобного, тогда ее позиция стала бы очевидной и неприкрытой, а у Европейского Совета не было бы другого выбора, кроме как наложить серьезные экономические санкции (необходимое эмбарго на поставки оружия может быть наложено только государствами-членами). Теперь же непохоже, что нечто подобное произойдет.

Dzkk.tsk.tr Морские учения Турции в Средиземном море

Более того — если будут введены санкции, то что делать дальше? Если мы считаем, что после такого шага Турция вступит в диалог «с распростертыми объятиями», я боюсь, что мы обманываем себя. И поэтому мы упускаем возможность.

Однако в повестке саммита ЕС не будут доминировать Турция и ее проступки, как бы такое представление ни культивировалось постоянно у греческой публики. Повестка дня Совета глубока и насыщена вопросами, имеющими первостепенное значение в этот чрезвычайно важный момент. А Турция — это да, проблема, но не главный приоритет.

Вопрос, который реально может преобладать в повестке, связан с многолетним бюджетом (2021−2027) и Фондом восстановления и устойчивости. Но помимо этого Совету придется заниматься управлением пандемией, изменением климата и, конечно же, более широкими вопросами европейской безопасности и атлантических отношений, с поправкой на занятие Белого дома Джо Байденом.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Вопрос Турции является приоритетным для Греции и Кипра. И есть группа стран (Франция, Австрия и др.), которая тяготеет к иной позиции — суровому наказанию Турции санкциями. Однако, несмотря на то, что мы говорим, многие государства ЕС не видят в Турции серьезной угрозы для Европы. Если вы спросите в северных, прибалтийских или восточноевропейских странах о том, кто угрожает Европе, твердый ответ будет один: Россия. В то время как для тех же стран, а также для Германии, Испании и Италии Турция является хоть и крайне нелюбимой, но всё же стратегически необходимой страной. И не случайно описывается как «важный стратегический партнер» (даже в Европарламенте).

И в их логике одержимость Греции (и Кипра) введением санкций не совсем понятна. По их оценке, с введением суровых санкций поведение Турции не изменится. А может, даже наоборот. А ведь задача-то именно в том, чтобы изменить поведение Турции. Поэтому всякий раз, когда Эрдоган проявляет признаки перемен, как он это делает в наши дни (пусть даже и якобы), они хотят поощрять их, продвигая позитивную повестку дня, а не подавляя ее.