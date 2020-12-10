Борьба с коронавирусом стала оружием геополитического влияния, если иметь в виду вакцинную гонку. Обладание собственной вакциной стало не просто символом престижа, но и показателем мощи государства-создателя по важнейшему направлению — способности сохранять жизни граждан в чрезвычайных ситуациях. Сегодня вакцина стала маркетинговым средством глобального продвижения бренда государств на мировой арене.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

В борьбу за влияние включились все доступные информационные средства — от полной информационной блокады до распространения дезинформации. При Геббельсе истиной было «миром владеет тот, кто первым скажет ему слово». Сегодня миром владеет тот, кто первым даст ему вакцину от ковида.

В ситуации обозначившегося российского приоритета на важнейшем направлении разработки вакцины против России начали войну все её геополитические противники и созданные ими легионы прикормленных и распропагандированных «влиятелей».

Сроки создания вакцины во всём мире беспрецедентно короткие, традиционные процедуры нарушены в силу отсутствия у человечества возможности неспешно разрабатывать препарат восемь лет. Это создаёт обширные возможности для обливания российских конкурентов западных компаний помоями (диффамация и дезинформация) и построения брезгливых гримас, тщательно передаваемых СМИ.

Topi Pigula Вакцина Pfizer

Однако время идёт, и вместе с ним идёт процесс расстановки всего по своим местам. В России началась кампания информационного «наезда» на вакцину «Спутник» — якобы более информированная элита в ней разочарована из-за случаев заражения после вакцинации и предпочитает «ЭпиВакКорону».

Это в ситуации, когда достоверных данных о результативности обеих вакцин пока кот наплакал, они только появляются, а «Спутник» немного опередил всех остальных в продвижении и дистрибьюции.

Самое интересное, что кроме слухов нет практически ничего. Если есть случаи заражения после вакцинации, то нужны расследования, в каких условиях они возникли. Не был ли человек уже инфицирован до прививки и с кем общался до истечения срока вакцинации — ничего этого нет. Зато есть волна слухов и раскачка паники — и ещё неизвестно, что завтра будет по «ЭпиВакКороне». На войне как на войне.

Здесь компрометация «Спутника» — это не просто победа на старте захвата рынка, но и компрометация определённых правящих групп, способствовавших созданию и международному продвижению именно «Спутника». Это в свете российского трансфера уже фактор влияния на результаты выборов. Представляете себе последствия для тех политиков, которые причастны к международному распространению скомпрометированной вакцины?

Вакцина «Спутник V»

«Спутник» уже попал во многие страны, и там налаживается производственная база для его изготовления. Ладно бы речь шла о Венесуэле и Белоруссии, но даже на Украине и в Турции «Спутник» тестируют на предмет токсикологии с последующим запуском в производство. Пропаганда пропагандой, а жить-то хотят все. И не просто жить, а хорошо жить, ибо эпидемия подрывает экономику и ломает политические планы.

Исследования по «Спутнику» по разным схемам тестирования (единого стандарта пока нет) показывают её однозначную эффективность на 95% на 42-й день после первой прививки. В мире больше не бывает.

Западные аналоги показывают во много раз меньше — в Британии предупредили, что если пациент умер после вакцинации, то не стоит волноваться, возможно, он умер от чего-то другого. После этого можно лишь пожалеть тех, кто в России ждёт западных прививок просто в силу врождённого рефлекса веры в превосходство Запада.

Вполне допустимо, что обе российские вакцины достаточно эффективны. Специалисты могут сопоставлять их параметры и вести дискуссии о деталях и нюансах. Но факт состоялся — Россия первой вышла на мировой рынок вакцины от ковида, создав вполне эффективный препарат, превзойти который пока не удаётся, и тем самым сломала грандиозные планы тех, кто привык считать себя вне конкуренции.

Недавно в российских СМИ прошла информация о том, что Турция, с которой у нас непростые отношения, сначала взяла «Спутник» на тест по токсикологии, а потом отказалась от вакцины. С этой информацией вышла турецкая газета Haber Turk, сославшись на мнение министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, после чего все СМИ это разнесли по миру. Для России это вроде как если не поражение, то болезненный удар.

Saglik.gov.tr Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа

И вот выясняется, что данная информация — ложь, из Турции пришло опровержение. Коджа опроверг информацию и подтвердил, что после завершения испытаний на безопасность проблем с закупкой российской вакцины не будет. И призвал тщательно проверять сообщения разных СМИ перед тем, как их тиражировать.

Как говорится, ложки нашлись, но осадок остался. Попытка создать некий эмоциональный след от привязки «Спутника» к скандалу видна невооружённым глазом. Как говорится, «ищи, кому выгодно». А выгодно тем, у кого пока ещё толком ничего нет, тогда как у России есть аж две вакцины, и на подходе третья — генетическая вакцина «Урал».

В истории с российскими вакцинами от ковида слишком много политики и намного меньше чистой медицины. Способы вакцинации только в начале изучения. Но уже ясно, кто есть кто в этом мире, где правят биотехнологии, и вдруг на одном из этих направлений Запад резко отстаёт от России.

James Gathany Работа над вакциной

И Запад пока молчит о виновнике — а это Италия виновата. Кто пустил российских военных вирусологов в разгар первой волны в очаг заражения в Европе, после чего они вернулись домой и создали аж две вакцины? Да пусть бы там хоть все итальянцы поумирали, разве это важнее упущенной выгоды с глобальными политическими последствиями? НАТО выдвинуло ультиматум Италии убрать русских вирусологов, и она подчинилась, но было поздно — они уже собрали все необходимые данные.

Вакцина от ковида — это не аспирин с парацетамолом и не антибиотик от ангины. Это очень серьёзный удар, которого Запад не ожидал. Не потому ли вся эта возня вокруг российских вакцин напоминает грязный бокс при подкупленных судьях?