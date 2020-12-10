Вопрос роста цен на продукты питания, особенно сейчас, в период пандемии — на фоне сокращения доходов населения, необходимо решить как можно раньше. Не первый год мы наблюдаем тенденцию к росту цен на продукты, причем под разными углами или предлогами. Временный, так называемый сезонный, фактор подорожания продуктов чаще всего приобретает постоянный характер. Влечет рост цен и повышение доходов граждан. В этом году и вовсе при понижении доходов ряд основных, скажем, национальных или базовых продуктов, в частности гречка, выросли в цене. Подорожали сахар и растительное масло. Чем этот фактор объяснялся? Повышением спроса! Нужно увеличивать доходы населения. Но это снова повлечет рост цен. Замкнутый круг.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

На совещании с правительством, поднимая тему роста инфляции в России, которая превысила целевой ориентир ЦБ РФ — по итогам ноября 4,4% в годовом выражении, Владимир Путин заявил, что решение проблемы требует незамедлительных мер.

«Послушайте, мы знаем, что надо делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, по крайней мере, по этим позициям, известны. Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит», — подчеркнул глава Российского государства, указав, чего он ждет от правительства — «не просто предложений на эту тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты и, самое главное, должны быть достигнуты результаты!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Продукты в магазине

Что в итоге роста цен на продукты питания в стране мы наблюдаем? Снижение спроса и повышение уровня потребления более сытных недорогих продуктов, в частности хлеба. О росте — впервые за последние пять лет — потребления россиянами хлеба говорилось в прогнозе аналитической компании BusinesStat. Участники рынка, как сообщало издание «Коммерсантъ», объяснили этот тренд переориентацией потребителей на более дешевые и сытные продукты ввиду снижения доходов. Переход россиян на низкий ценовой сегмент говорит об оскудении рациона питания, априори являющегося залогом здоровья и, как следствие, демографической ситуации. Мы говорим о необходимости улучшения демографической ситуации и повышении качества здравоохранения. Но без полноценного, качественного питания, влияющего на здоровье нации, эти вопросы будут не под силу даже самой продвинутой медицине. Вопрос с обеспечением населения качественными и при этом доступными (!) продуктами имеет высокую социальную важность для России. Более того, обострение в мире проблемы с обеспечением людей продуктами питания является поводом для России не только к наращиванию производства в целях экспорта, но и к таковому — в целях обеспечения внутреннего рынка экопродуктами по невысоким ценам, так как это влияет не только на естественную демографию, но и может повысить привлекательность страны для переезда граждан из ментально близких стран.

Пока же рост цен на продукты питания нивелирует меры государственной финансовой поддержки тех или иных категорий граждан в пандемию. А между тем вместо роста производства и, соответственно, увеличения инвестиций в расширение производственных мощностей продавцы и производители пытаются встроиться в существующий низкий спрос на внутреннем рынке. Идут на разного рода ухищрения, в том числе уменьшая объемы упаковок, тем самым снова бьют по кошельку россиян, ставя их перед выбором: либо больше покупать, а значит больше платить, либо не покупать, а значит снова снизить потребление. Не заметить этот тренд невозможно, о нем говорят в различных комментариях на различных интернет-площадках.

Помните, газета «Известия» сообщала, что Союз потребителей России обратился в Минпромторг РФ с предложением сделать обязательными «двойные ценники» в магазинах — с указанием стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса или объема. Норму предлагалось включить в новые правила торговли. Однако Минпромторг РФ, как сообщал ТАСС, посчитал нецелесообразным это предложение. По мнению ведомства, такая инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, а также существует ряд других рисков: «продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках», что повлечет за собой неудобства для потребителей, а «у надзорных органов появится дополнительное основание для привлечения продавцов к ответственности за отсутствие информации на ценнике». Как посчитали в ведомстве, если такая информация действительно востребована потребителем, то предприниматели самостоятельно будут указывать ее на ценниках, используя данный инструмент как конкурентное преимущество, а «излишняя зарегулированность торговой отрасли только затормозит развитие бизнеса».

Uainfo.org Продуктовый прилавок

Между тем, заметим, зарубежная торговая сеть Auchan давно указывает на своих ценниках подобные подробности, а именно стоимость товара за килограмм и литр продукции. Не все, но всё-таки указывают их и некоторые российские ретейлеры, правда, не на все товары. И, о чудо, именно эти подробности с ходу выдают выгоду приобретения того или иного товара. Но тогда, да, потребителю явно будет виден рост цен, а государству, вероятно, этапы, на которых этот рост цен возникает больше всего. Безусловно, расширение информации на ценниках может привести к изменению структуры потребления. Но в какую сторону «скатывается» эта структура уже видно и без дополнительной информации на ценниках. Также можно увидеть и другой тренд: как правило, сегодня в сетевых магазинах дешевле стоит, так сказать, собственная продукция, то есть продукция под брендом сетевых магазинов, кстати, произведенная в России. То есть это говорит о том, что в принципе в целом имеется возможность для снижения цен на внутреннем рынке по тем или иным видам продукции. Вопрос, что этому мешает?

На совещании с правительством Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания пандемией не объяснишь.

«При чём тут пандемия-то? — спросил президент, продолжая далее — сахарный песок… вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннего производства достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну, а почему тогда цены выросли на 1,5%? Ну, слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определённая. А подсолнечное масло — 23,8% и продолжает расти. Мука — 12,9%, макаронные изделия — 10,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия — 6,3%».

По словам главы государства, объяснение этому есть: «Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности».

В продолжение поднятой президентом темы обратим внимание на опубликованную на днях РБК информацию о том, что Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) считает, что говядина должна стоить на 15% дороже. То есть и без того дорогая, потому не особо доступная для кошелька многих россиян говядина должна еще подорожать. Мол, в России половина поголовья КРС сосредоточена в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), количество которых сокращается, а крупные агрохолдинги предпочитают производить мясо птицы или свинины, потому как оно быстро окупаемое и менее затратное. Кроме того, текущие цены на говядину не позволяют сделать это производство достаточно рентабельным. При этом в самом же НСМ указывают, что за девять месяцев этого года рост производственных цен составил 17,5%. Это рекордный показатель по сравнению 2019 и тем более 2018 годами.

Птицефабрика

Тогда как собственное производство говядины не закрывает потребности страны: годовое потребление оценивается в 2 млн тонн, а в этом году будет произведено чуть свыше 1,5 млн тонн, что лишь на 1,5% больше объемов прошлого года, отечественные производители за первые шесть месяцев 2020 года в три раза нарастили экспорт говядины. Об этом ранее также сообщал РБК со ссылкой на данные центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В стоимостном выражении вроде цифра не великая — экспорт говядины достиг 16 млн долларов. Но, ведь и потребности страны не перекрыты. А если говядина еще больше подорожает, то и спрос на нее в России станет еще ниже, а значит, появится возможность больше экспортировать. То есть в погоне за валютой отечественные экспортеры готовы, нет, не экономить на внутреннем рынке, а в прямом смысле слова изыскивать инвестиции за счет роста цен на говядину для россиян.

Заметим, в свое время проходившая концентрация сельхозпроизводства вокруг агрохолдингов, которая в принципе должна была усилить позиции России на мировом рынке и в целом повлечь рост конкурентоспособности отечественных производителей, сегодня обернулась вот такой вот неприглядной стороной. Может, стоить создать им конкуренцию путем активного способствования развитию ЛПХ вместе с развитием торговых точек для реализации их продукции?