Выбор Джо Байдена на пост министра обороны уже столкнулся со значительным препятствием для подтверждения: необходимо добиться исключения, которое позволит этому человеку возглавить Пентагон. Причина в том, что отставной генерал Ллойд Остин уже четыре года не служит в армии, но закон, направленный на сохранение гражданского контроля над военными, требует семилетнего перерыва, после которого он может стать министром обороны. Конгресс мог бы сделать исключение для Остина, как это было четыре года назад для отставного генерала Джеймса Мэттиса, но уже тогда ключевые законодатели говорили, что с Мэттисом была уникальная ситуация.

Отставной генерал Ллойд Остин

Остин станет первым чернокожим министром обороны страны — историческая веха, которую Конгрессу будет трудно заблокировать. Но законодатели обеих партий дали понять: просто так для Остина исключение сделано не будет. «Я думаю, что бремя доказывания [необходимости исключения] лежит на администрации», — сказал сенатор-демократ Джек Рид, высокопоставленный член сенатского комитета по Вооруженным силам, который предупредил после Мэттиса, что не поддержит исключений для будущих кандидатов. Назвав Остина выдающимся офицером, Рид высказал предположение, что тем не менее предпочтение будет отдано тому, кто вышел на пенсию не недавно.

Остин уволился из армии в 2016 году. Он служил командующим Центральным командованием США с 2013 года, его военная карьера также включает в себя службу в качестве командующего американским генералом в Ираке и заместителя начальника штаба армии. Остин изначально рассматривался как перспективный кандидат на пост министра обороны, но стал ведущим претендентом, так как Байден столкнулся с давлением со стороны чернокожих лидеров. Байден и Остин неплохо знают друг друга со времени администрации Обамы.

Армия США в Ираке

Байден официально объявил Остина своим кандидатом на пост министра обороны 8 декабря днем, выбрав его среди других ведущих претендентов, таких как бывший заместитель министра обороны по политике Мишель Флурной и бывший министр внутренней безопасности Джех Джонсон. В своем заявлении Байден объяснил, что выбрал Остина за его «продемонстрированное образцовое лидерство, характер и командование» и что он «обладает уникальной квалификацией, чтобы справиться с вызовами и кризисами, с которыми мы сталкиваемся в настоящий момент». Остин, по словам Байдена, разделяет его глубокое убеждение в том, что Америка «сильна, когда мы руководим не только примером нашей силы, но и силой нашего примера». В своей статье для The Atlantic Байден также сказал, что рассчитывает на исключение, которое сделает Конгресс для данного кандидата, как сделал это для Мэттиса.

Нюанс в том, что демократы во время президентских выборов 2020 года проводили кампанию по восстановлению гражданских и военных отношений, которые, по их мнению, были разрушены при Трампе. Представитель Байдена подчеркнул, что Остин находится в отставке на год дольше, чем Мэттис, когда для него было сделано исключение, сказал The Hill, что деполитизация военных является «очевидно большим приоритетом» для Байдена, а про Остина говорят, что он верит в «сильные и уполномоченные» гражданские голоса в Пентагоне.

Конгресс только дважды предоставлял исключение, необходимое в соответствии с требованием закона о национальной безопасности, с тех пор как был создан Пентагон: Мэттису в 2017 году и Джорджу Маршаллу в 1950 году. В случае с Мэттисом законодатели надеялись, что один из самых уважаемых военных лидеров сдержит наиболее опасные импульсы президента Трампа. Но некоторые эксперты по гражданско-военным отношениям теперь считают пребывание Мэттиса в должности ярким примером того, почему существует период семилетнего «охлаждения»: он склонил баланс принятия решений в Пентагоне в пользу военных офицеров, а не гражданских лиц.

Джеймс Мэттис

Мэттис был одобрен Сенатом 81 голосом против 17, причем голоса «против» исходили от демократов («за» были только 36 демократов). Несмотря на слабую демократическую поддержку Мэттиса, Хаким Джеффрис, председатель демократической фракции Палаты представителей, спрогнозировал 8 декабря, что исключение для Остина пройдет через нижнюю палату Конгресса при подавляющей поддержке демократов. Он уклонился от вопросов с просьбой пояснить несоответствие, но похвалил Остина как высококвалифицированную фигуру, хорошо подготовленную для этой должности.

Сенатор Крис Кунс, близкий союзник Байдена, также предсказал сильную поддержку Остина. Председатель сенатского комитета по вооруженным силам республиканец Джеймс Инхоф, который возглавит слушания по утверждению Остина, если республиканцы сохранят контроль над верхней палатой после январского второго тура выборов в Джорджии, заявил, что одобрит исключение «в мгновение ока». Он пояснил: «Дело не столько в Остине, я его не так хорошо знаю. Я просто никогда не считал, что мы должны это делать… Имею в виду этот семилетний период».

Однако некоторые республиканцы, поддерживавшие Мэттиса, сомневаются в том, чтобы сделать такое же исключение для кандидата Байдена. Республиканский сенатор Том Коттон заявил в эфире Fox News, что и у него, и у многих других сенаторов есть реальные сомнения на счет предоставления очередного исключения. «Могу сказать вам, что сенаторы по всему спектру, от либеральных демократов до консервативных республиканцев, выступают против того, чтобы делать это снова».

Председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей демократ Адам, который публично поддержал Флурноя за несколько часов до того, как появились новости о финальном выборе Байдена, назвал Остина «очень квалифицированным» в интервью MSNBC, но добавил, что «гражданский контроль над военными является основополагающим принципом нашей конституции и нашей демократии». Поэтому он бы «предпочел, чтобы это был гражданский человек. Но это не значит, что генерал не может быть эффективным министром обороны».

Сенатор-демократ Крис Мерфи, голосовавший против исключения для Мэттиса, сказал, что он склонен быть более почтительным к Байдену. «Я по своей сути доверяю администрации Байдена в вопросах национальной безопасности, поэтому с нетерпением жду от них объяснений по поводу этого выбора, — сказал Мерфи. — Беспокоит ли меня эрозия гражданского контроля министерства обороны? Да. Но я хочу услышать мнение администрации».

Gage Skidmore Джо Байден

Но другие законодатели выражают сомнения по поводу предоставления исключения так скоро после Мэттиса. В том числе сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Джон Тестер, которые оба голосовали против Мэттиса, сигнализировали и об оппозиции Остину. Хотя номинация это и «историческая», а Остин вызывает уважение и восхищение, сказал Блюменталь, тем не менее он заявил, что не поддержит исключение для Остина — хотя и отказался сказать, считает ли он, что Байден должен выдвинуть кого-то другого.

Остин также получает некоторое сопротивление в нижней палате, пока существует озабоченность по поводу путаницы традиционных военных и гражданских ролей. Конгрессмен-демократ Элисса Слоткин, бывший чиновник Пентагона, сказала, что после последних четырех лет гражданско-военные отношения в Пентагоне определенно нуждаются в восстановлении баланса. «У Остина была невероятная карьера — но мне нужно понять, что он и администрация Байдена планируют сделать, чтобы решить эти проблемы, прежде чем я смогу проголосовать за исключение для него».

Армейский ветеран, конгрессмен-республиканец Майкл Вальц, в свою очередь, заявил, что бывшие генералы на посту министра обороны «должны быть исключением, а не нормой», а его коллега Майк Галлахер, бывший морской пехотинец, сказал, что исключение, сделанное для Мэттиса, должно быть разовым случаем.