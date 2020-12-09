Правонационалистическая японская газета «Санкэй симбун» проинформировала своих читателей о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о наказании за отчуждение российских территорий или призывы к такому отчуждению.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Как известно, в Уголовный кодекс внесена новая статья, предусматривающая ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности. В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Законом вводится административная ответственность и за публичные призывы к отчуждению территорий, озвученные впервые. Административный штраф для граждан составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. За правонарушение в интернете граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, должностные лица — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридические лица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Сообщая об этом, «Санкэй симбун» указывает, что в соответствующую поправку в Конституцию РФ включено «исключение, допускающее работы по установлению границы с соседними странами», видимо, имея в виду процедуры «демаркации, делимитации и редемаркации». Именно за эти исключения, как утопающий за соломинку, хватаются мечтающие о территориальном реванше в отношении русских Курил японские политики. При этом газета признает, что «негативного влияния (закона) на переговоры о северных территориях не избежать».

Duma.gov.ru Поправки к Конституции РФ

Заметим, что МИД РФ уже давал разъяснения о том, что предусмотренные в конституционной поправке «демаркация, делимитация и редемаркация» не имеют отношения к российско-японским переговорам о мирном договоре между двумя странами.

И еще. Требуется разъяснение о том, какие меры воздействия предусмотрены для граждан Японии, ведущих на территории нашей страны теперь уголовно наказуемую пропаганду отторжения Курильских островов от России.