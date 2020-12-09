Назначение избранным президентом СШАДжо Байденомнедавно вышедшего в отставку генерала армии Ллойда Остинана пост министра обороны является еще одним долгожданным знаком того, что Америка опомнилась и после 20 января следующего года больше не будет стремиться к тому, чтобы наказывать своих друзей и вознаграждать своих врагов. Чтобы продемонстрировать миру возвращение Америки, Байден должен сразу же после вступления в должность отменить решение своего предшественника, президента Дональда Трампа, который в июле этого года подписал указ о выводе 12 тыс. американских военнослужащих из Германии, пишет старший научный сотрудник Института имени Гувера Стэнфордского университетаМелвин Краусс в статье, вышедшей 8 декабря в Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Не потратив на это ни гроша из бюджета США, Байден таким образом пошел бы на решительный отказ от изоляционизма Трампа и нанес бы удар по стратегии президента России Владимира Путина, стремящегося «разделять и властвовать» в Европе. Отказ от вывода войск также укрепил бы НАТО, Германию и позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, — чей потенциальный преемник будет выбран в середине января ее партией Христианско-демократический союз (ХДС) — в их борьбе с Путиным и местными антизападными популистами.

7th Army Joint Multinational Training Command Бронированные машины Армии США Stryker в городе Фильсэкк. Германия

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По словам Трампа, его решение вывести американские войска из Германии мотивировано тем, что Берлин не хочет раскошеливаться на оборону альянса, из-за чего нехватку средств приходится восполнять Вашингтону.

«Но это ерунда. И как один из тех, кто раньше выступал за подобную аргументацию, я это хорошо знаю», — подчеркнул Краусс.

По его словам, на протяжении десятилетий президенты-республиканцы и демократы никогда не заботились о том, что США тратят на НАТО намного больше, чем Германия. Сам Краусс на протяжении какого-то времени был убежден в том, что их этот вопрос должен волновать, в связи с чем он и написал свою книгу «Как НАТО ослабляет Запад» (How NATO Weakens the West), которая была посвящена оборонному нахлебничеству ФРГ.

«Я был настолько увлечен этой идеей, что написал статью для The Wall Street Journal под названием «Пора менять Атлантический альянс», — продолжил он.

«Но я и представить себе не мог, что Трамп воспользуется моими прежними стратегическими аргументами для нанесения сокрушительного удара, который разрушает солидарность НАТО и развязывает руки Путину», — сетует Краусс.

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Безусловно, Германия, быть может, и не тратит достаточно средств на оборону — так очевидным образом считают в Париже. Однако заявления о том, что Берлин своим крохоборством в вопросах затрат на оборону пытается оставить США в дураках, является не чем иным, как фиговым листком, прикрывающим желание Трампа «вознаградить» Путина, упрекая Меркель. Российский лидер «давно хотел» сократить присутствие американских войск в Европе, а в лице Трампа он нашел президента США, который был готов с ним сотрудничать.

Краусс отмечает, что его собственное мнение о НАТО и вкладе Германии в альянс начало развиваться вскоре после публикации его книги. Во время ее продвижения он спорил с Лоуренсем Иглбергерем, который впоследствии стал госсекретарем США при президенте Джордже Буше — старшем, и встречался со многими серьезными, хорошо осведомленными военными. Тогда Краусс понял, что для США важнее всего — и до сих пор мало что изменилось — иметь контроль над структурой и целями европейской обороны, а не ее стоимость. Трансатлантическая «сделка» эпохи холодной войны, по мнению большинства американских военных экспертов, заключалась в том, что Америка будет оплачивать львиную долю расходов НАТО в обмен на руководство европейской обороной.

Лоуренс Сидни Иглбергер. 62-й Государственный секретарь США

По сути, после того как он отказался от консервативного популизма, который повлиял на его более ранние выводы, он перестал использовать фразу «немцы нас обманывают», рожденную его желанием создать эффективный трансатлантический альянс. Более того, свидетельства 80-х годов показывают, что военные эксперты, критиковавшие книгу Краусса, были правы. Трансатлантические споры того периода были не из-за денег, а из-за таких вопросов, как размещение ракет «Першинг-2» в Западной Германии для противодействия баллистическим ракетам Советского Союза. Западные немцы из-за своей сложной истории и сильного движения за мир колебались по этому поводу.

После долгих споров и благодаря истинному лидерству со стороны канцлера социал-демократов Гельмута Шмидта и его преемника из ХДС Гельмута Коля Западная Германия установила «Першинги-2» в 1983 году. И они хорошо выполнили свою задачу: блок НАТО обменял их впоследствии на ракеты средней дальности в рамках подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с Советским Союзом — ключевое соглашение в устранении ядерной угрозы. Впоследствии «Першинги-2» были уничтожены, и, по слухам, часть металлолома оказалась в специальных шариковых ручках в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, где их раздавали в качестве сувениров.

Хотя Трампу не удалось превратить расходы Германии на оборону в серьезную политическую проблему в США, они стали предметом споров в Европе. В недавнем интервью журналу Le Grand Continent президент Франции Эммануэль Макрон — решительный сторонник большего европейского суверенитета в вопросах обороны — подверг резкой критике министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр за публикацию в журнале Politico комментария под названием «Европе всё еще нужна Америка». Макрон предположил, что Европа будет меньше нуждаться в Америке, если Германия увеличит свои расходы на оборону.

Очевидно, что такие разговоры негативно сказываются на НАТО и ЕС тогда, когда два самых важных члена Европейского союза расходятся во мнениях относительно роли Америки в Европе. Западному альянсу нужны гарантии безопасности США для Германии и других европейских стран, но это не может произойти за счет франко-германского раскола, который стал бы еще одним подарком Путину.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Франция и Германия должны преодолеть свой нынешний раскол в вопросах обороны, а Америка должна сохранить свои гарантии безопасности для Европы. Континенту нужны сухопутные войска США не только в Германии, но и в странах Прибалтики. Одним из выходов из нынешнего тупика стало бы более активное участие Германии в финансировании европейских оборонных бюджетов, что обеспечило бы определенную степень независимости, к которой стремится Франция, при сохранении желаемых американских войск.

Байден мог бы начать этот процесс примирения между Францией и Германией — и, что более важно, между США и их партнерами по НАТО, — отменив запланированный Трампом вывод войск. Затем он мог бы использовать полученные рычаги воздействия и свои личные связи (Байден десятилетиями посещал ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности и знает почти всех ключевых игроков внешней политики Германии), чтобы убедить Германию тратить больше на оборону Европы. Основная цель такого обязательства — не умиротворить Америку, а, скорее, поддержать Макрона, настоящего друга Германии.

Франция и Германия должны преодолеть свой нынешний раскол в вопросах обороны, а Америка должна сохранить свои гарантии безопасности для Европы. Континенту нужны сухопутные войска США не только в Германии, но и в странах Прибалтики. Одним из выходов из нынешнего тупика стало бы более активное участие Германии в финансировании европейских оборонных бюджетов, что обеспечило бы определенную степень независимости, к которой стремится Франция, при сохранении желаемых американских войск.