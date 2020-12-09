



Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

На сайте министерства охраны здоровья Украины размещен пост о телефонном разговоре министра Степанова со временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Это та самая Квин, которая 16 октября в два голоса с тем самым Степановым заявила, что «Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, не прошла клинических испытаний на безопасность!» (так в оригинале — А. Г.). Хотя на конец ноября из двенадцати научно-исследовательских учреждений, находящихся в третьей фазе испытания вакцин (пять китайских, три американских, английское, индийское, российское и германо-американское) НИ ОДНО (капслок мой — А. Г.) до конца не прошло таких клинических испытаний.

Министерский пост предельно благопристоен: министр просит, почти посол обещает, а министерство готовит документы, графики поставок и предложения об увеличении зарплаты медиков. Хотя и в этом приглаженном тексте что-то вызывает душевное смятение. Степанов просит «рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин против COVID-19 в «режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях». Квин обещает провести «соответствующие консультации с правительством США, чтобы Украина смогла получить вакцину в кратчайшие сроки».

Ua.usembassy.gov Кристина Квин

Господин министр! Украина нуждается в сплошной вакцинации, а не в предоставлении своих граждан в качестве подопытных для тестирования. Если, конечно, речь идет о борьбе с эпидемией, а не о продаже своих граждан. А заявление Квин о «консультациях с правительством США» — это вообще смешно в условиях, в которых это правительство находится и будет находится как минимум ближайшие полгода. Ведь седалище Трампа привыкло к креслу Овального кабинета и уступать его он явно не собирается.

И вообще, неужели кто-то полагает, что страны-производители вакцины не будут проводить в отношении нее протекционистскую или коммерчески прагматическую политику? Да побойтесь Бога: фармацевтическая компания Pfizer уже продала более 80% запасов своей распиареной потенциальной вакцины наиболее богатым странам мира. По данным The Independent, страны, которые зарезервировали для себя вакцину, представляют всего 14% всего населения планеты. Украинцев там явно нет.

Доля Украины — это подписывать технические документы с альянсом GAVI по глобальной инициативе COVAX, по которым страна рассчитывает получить почти 8 миллионов доз вакцины против коронавируса. Напомню, что такое COVAX. Это механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. В его рамках 92-м беднейшим странам вакцина будет предоставлена бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот перечень.

Но, повторюсь, Украина нуждается в сплошной вакцинации. Кто будет распределять эти восемь миллионов доз? Министр Степанов или какого-нибудь яценюка на помощь призовут?

(сс)Ігор Перебийніс Максим Степанов. Министр здравоохранения Украины

И когда будут ее распределять? Лежащий на сайте минздрава пост — это приглаженный и кастрированный текст. Но, как известно, в интернете кэш не горит. И в сети есть другой текст о встрече Степанова и Квин. В котором прямо сказано, что нет гарантий получения вакцин в ближайшие месяцы.

В целом же предельно ясно, что политика минздрава Украины — это «что угодно, когда угодно, только не российское». Хотя российский «Спутник V» уже занял свое место на рынке. Причем не только в продажах, но и в производстве. Утром 13 ноября было заявлено, что «Российский фонд прямых инвестиций и ведущая компания Южной Кореи в области биотехнологий GL Rapha согласовали производство более 150 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V» в год». Прошло несколько часов, и китайский Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding заявил, что была достигнута договоренность о производстве, продаже и тестировании вакцины «Спутник V» в Китае. 27 ноября договоренность о производстве 100 миллионов доз «Спутника V» обнародовали РФПИ и ведущий индийский производитель препаратов Hetero.

(сс)Віктор Министерство здравоохранения Украины

Европа и та не удержалась. Еще в октябре Венгрия, вопреки яростному гневу Брюсселя, сообщила о грядущих закупках российской вакцины, причем, возможно, «в дальнейшем начнется производство препарата на территории Венгрии» (Петер Сийярто, министр иностранных дел).

Причем заинтересованные страны совершенно лишены иллюзий в отношении России. Но украинским лидерам стоило бы брать пример с дипломатической безмятежной гибкости азиатов. Например, Южной Кореи. Там уверены, что Россия взломала британские данные о разработке вакцины от Оксфордского университета (Великобритания), где Институт Дженнера генерирует вакцину AZD1222. Корейцы считают весьма вероятным, что раз президент Путин был ранее главой российского ФСБ (преемника советского КГБ), а вакцина Corona-19 является очень важным вопросом национальной безопасности, то возможно, что он мобилизовал «все шпионов, чтобы украсть данные исследований со всего мира». Конечно, доказательств нет, но корейцев это особо даже не волнует.

Потому что они делают из всего этого детектива очень прагматичный и изящный вывод: раз вакцина, по сути, британская, то мы можем быть уверены в ее безопасности. И все, что происходит дальше — это не более, чем сотрясание воздуха. Главное — вакцина направляется в производство и миллионы корейцев будут избавлены от коронавирусных проблем.

Это поступок игрока, который находится в поиске решения. То, что творят украинские «керманичи» — это состояние территории, поставленной в режим ожидания. И к чему оно приведет, ожидание? Ведь наши западные «партнеры» в настоящем за каждый доллар кредитов совсем по-бендеровски требуют от Киева «кучи мелких услуг». Страшно даже представить себе, в какую позу они в будущем поставят страну за каждый флакон с вакциной.

Российский Фонд Прямых инвестиций заявляет, что заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Это около 10% планетарной потребности на сегодняшний день. И это, скорее всего, не конечная цифра, поскольку «Спутник V» многих привлекает своей ценой и условиями хранения/транспортировки, хотя многих отпугивает неистовая контрреклама конкурентов.

Цитата из видео на YouTube Вакцина «Спутник V»

Но, в любом случае, в отношении Украины российские производители вакцины могут стать в позу кардинала Ришелье в отношении одного гасконца: «Д'Артаньян не потеря для меня и не приобретение для Бога». Ведь рынок невелик, да и откровенно беден. Но вот только что будут делать украинские Д’Артаньяны? Попытку хитроумного Планше (Виктор Медведчук) договориться напрямую с королем (Владимир Путин) они отвергли с отчаянностью самоубийц.

Точнее, убийц. Сами «слуги» украинского «народа» где-нибудь флакон с вакциной достанут — не русской, так китайской или английской. Убиваться будет тот самый «народ», которому за 9 месяцев не смогли полностью обеспечить даже доставку кислорода к больничным койкам.