На Камчатке отопительный сезон проходит на фоне скандала — в отношении гендиректора «Корякэнерго» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи сообщают о фиктивной схеме закупки угля, завышении стоимости и выводе более 100 млн рублей через подконтрольные фирмы. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Уголовное дело

8 декабря 2020 года следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ОАО «Корякэнерго». Ему вменяют мошенничество — хищение чужого имущества в особо крупном размере.

Следствие уточнило, что ещё в 2013 году руководитель «организовал фиктивную схему закупки угля с использованием подконтрольного ему предприятия с целью искусственного завышения цены поставляемого угля и с обналичиванием денежных средств, составляющих это завышение». Сообщается, что было похищено 82 млн рублей, выведенных на счета физлиц и юрлиц.

«Кроме этого, указанный руководитель предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретённого им угля, получив ещё не менее 26 миллионов рублей в качестве субсидии из бюджета Камчатского края», — отмечается в официальном сообщении следствия.

Роман Рубацкий ОАО «Корякэнерго»

Имущество руководителя на 82 млн рублей было арестовано. Сам же фигурант помещён под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

«Корякэнерго»: о компании и руководстве

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Корякэнерго» было учреждено в августе 2005 года. На начало 2020 года на предприятии работало более 700 человек. Уставный капитал компании — 375 млн рублей.

ОАО было учредителем двух юрлиц. Первое — ООО «Энергосервис», которое существовало с октября 2007 по июль 2012 года (работало в производстве красок и лаков). Компания прекратила деятельности в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Второй актив — ООО «Ремэнергодэс», которое работало с ноября 2007 по октябрь 2014 года. Компания вела деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

По открытым данным, «Корякэнерго» было поставщиком почти в 1,3 тыс. госконтрактах на общую сумму более 1,168 млрд рублей и заказчиком почти 2 тыс. госконтрактов на сумму свыше 21,6 млрд рублей.

fondgkh.ru «Корякэнерго»

На сайте компании уточняется, что она оказывает услуги тепло-, водо‑ и электроснабжения по ряду населённых пунктов Камчатки. К примеру, в октябре 2018 года на баланс были приняты 19 котельных с тепловыми сетями в п. Усть-Камчатск. А в 2013 году общество приобрело здание электростанции в с. Усть-Хайрюзово и заключило концессионное соглашение с администрацией Соболевского района — на строительство газодизельной электростанции в п. Крутогоровский.

Предприятие обладает обширными активами по всему региону.

Как следует из отчёта компании за 2013 год, средства привлекались «в связи с недостатком собственных оборотных средств». В итоге было «погашено обязательств на сумму 540 600 тыс. рублей», а за «пользование кредитами начислено 15 024 тыс. рублей и уплачено процентов в размере 14 585 тыс. рублей».

"В отчётном периоде получена прибыль от операций и внереализационной деятельности в сумме 1 011 882 тыс. рублей, в основном за счет отражения в составе доходов субсидий, полученных из бюджетов различных уровней на компенсацию убытков от реализации физическим и юридическим лицам электроэнергии и других услуг по льготным (сниженным) тарифам», — отмечалось в отчёте.

Fondgkh.ru Энергетическая компания «Корякэнерго»

Генеральным директором ОАО «Корякэнерго» является Евгений Николаевич Кондращенко. Он же был директором в период с 2008 по 2014 год. Полномочия на некоторое время прекращались — с 1 февраля 2015 года он занимал должность советника генерального директора ОАО «Корякэнерго», а руководил активом Сергей Кулинич (в 2010—2014 годах — главный инженер ОАО «Камчатскэнерго»).

Об активах гендиректора

Единственным акционером «Корякэнерго» на сегодня, по данным с его официального сайта, является ООО «КОЕН». По сведениям из ЕГРЮЛ, данная компания учреждена в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2010 года. Её уставный капитал при среднесписочной численности работников три человека — 320 млн рублей. Директор — Максим Евгеньевич Кондращенко, который владеет незначительной долей. А основной собственник с долей 99,85% — Евгений Кондращенко.

У Максима Кондращенко в активе порядка четырёх юрлиц, в том числе по обработке грузов («Терминал-флот») и работающих в сфере недвижимости. С некой Анной Кондращенко и Ярославом Богданом он также владеет ООО «Автокомплекс Ярмакс».

Непосредственно гендиректор «Корякэнерго» Евгений Кондращенко имеет в своём бизнес-портфеле доли восьми компаний, включая «Коен». В их числе — ООО «УК «Терминал», где его доля составляет 100%, но передана в доверительное управление Павлу Репетуну. Сама же УК управляет ещё рядом активов Кондращенко — ООО «Терминал-авто» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам), ООО «Терминал-Восток» (транспортная обработка грузов, участник почти 30 госконтрактов на общую сумм 15,9 млн рублей, среди заказчиков — госструктуры и «Корякэнерго»), ООО «Терминал-Палана» (транспортная обработка грузов, исполнитель по госконтракту с МЧС по Камчатке), ООО «Терминал-Тигиль».

Помимо этого, в активе Кондращенко — 50% доли в ООО «Тваянский» (пресноводное рыболовство, совладелец — камчатский бизнесмен Юрий Бочуля) и 100% в ООО «Толмачевские ГЭС». Уставный капитал последнего — 118,77 млн рублей. Компания занимается производством электроэнергии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отметим, в 2020 году Кондращенко и «Корякэнерго» в арбитраже судились за свои честь и достоинство. В ноябре суд рассмотрел претензии предпринимателя к двум физлицам — авторам канала в Ютубе. В иске «Корякэнерго» и его гендиректор требовали признать несоответствующими действительности и порочащими ряд сведений, а также требовали выплаты нескольких миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Ответчики ссылались на уголовное дело, но некоторые фразы в ролике касательно северного завоза и роли «Корякэнерго» и его гендиректора суд не признал оценочными суждениями.

Решением суда требования были признаны обоснованными, а вот в денежной части суд существенно снизил сумму — до 100 тыс. рублей, указав, что часть ущерба не была доказана истцами.